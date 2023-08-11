Экс-президента ЮАР отпустили из тюрьмы, сославшись на отсутствие свободных мест

Автор фото, Reuters

Подпишитесь на нашу рассылку «Контекст»: она поможет вам разобраться в событиях.

час назад

Бывший президент Южной Африки Джейкоб Зума освобожден от отбывания наказания в тюрьме. По словам официальных лиц, причина — переполненность мест заключения.

Зума, осужденный на 15 месяцев за неуважение к суду, сдался властям в пятницу.

81-летний Зума ранее был освобожден условно-досрочно по медицинским показаниям, что в свою очередь было признано судом незаконным.

Министр юстиции Рональд Ламола заявил, что Зуму освободили от отбывания наказания в связи с переполненностью тюрем.

Его включили в программу освобождения преступников с низким уровнем опасности для общества. Эта программа была запущена в апреле с целью разгрузки переполненных тюрем; за это время, по данным властей, по ней освободились 9 тысяч человек.

Рональд Ламола подчеркнул, что решение было принято тюремными властями без какого-либо политического вмешательства и что Зума не пользовался никакими привилегиями.

Представитель Департамента тюрем сообщил Би-би-си, что количество заключенных в Южной Африке в настоящее время на 47% превышает официальную вместимость.

Подпишитесь на нашу имейл-рассылку, и каждый вечер с понедельника по пятницу вы будете получать самые основные новости за день, а также контекст, который поможет вам разобраться в происходящем.

Ситуация усугубляется пожаром в одной из тюрем на прошлой неделе, устроенным, как утверждается, заключенными. В результате 4 тыс. заключенных были переведены в другие учреждения, где для них не было койкомест.

Комиссар тюрем Южной Африки Макготи Тобакгале сказал, что Зума явился в исправительное учреждение Эсткорт в своей родной провинции Квазулу-Натал в пятницу утром и был «зарегистрирован» в систему, но через час освобожден.

Лоббистская группа AfriForum обвинила Департамент тюрем ЮАР в содействии Зуме в уклонении от правосудия.

Путь за решетку

Изначально политик попал в тюрьму за то, что не явился на расследование дела о коррупции во время своего президентства.

Он был вынужден уйти в отставку в 2018 году после девяти лет пребывания в должности, но неоднократно утверждал, что стал жертвой политического заговора.

Тюремное заключение Зумы вызвало массовые беспорядки — погибли более 350 человек, в основном в провинции Квазулу-Натал - оплоте Зумы.

В июле бывший президент ЮАР Джейкоб Зума ездил в Россию, как заявил его Фонд, на лечение. После этого он вернулся на родину.