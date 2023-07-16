Полиция Нью-Йорка 10 лет искала серийного убийцу. Подозреваемого арестовали по ДНК на пицце

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Архитектору предъявили обвинения в убийстве Меган Уотерман, Эмбер Костелло и Мелиссы Бартелеми (слева направо)

10 минут назад

Власти США объявили о крупном прорыве в деле о череде нераскрытых убийств, произошедших недалеко от Нью-Йорка более десятилетия назад.

Речь идет об убийствах 11 человек, в основном молодых женщин, чьи тела были найдены на пляже Гилго-бич к югу от острова Лонг-Айленд в 2010-2011 годах.

После долгих лет расследования местная прокуратура в пятницу заявила, что задержан ключевой подозреваемый - 59-летний нью-йоркский архитектор по имени Рекс Хойерманн. Полиция смогла его арестовать после того, как с объедков его пиццы были сняты следы ДНК, совпавшие с образцами, найденными на одной из жертв.

Хойерманну предъявили обвинения в убийстве сразу первой и второй степени по делам о смерти трех женщин, с обнаружения останков которых началось расследование: Мелиссы Бартелеми, убитой в 2009 году, а также Меган Уотерман и Эмбер Костелло, убитых в 2010 году.

Хойерманн также является главным подозреваемым в исчезновении и смерти четвертой женщины, Морин Брейнард-Барнс, в 2007 году.

Эти четыре женщины стали известны в прессе как «четверка Гилго». Их останки случайно нашли в декабре 2010 года, в ходе операции по поиску другой пропавшей - 23-летней Шэннен Гилберт, исчезнувшей в мае того же года.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В 2010-2011 годах на пляже Гилго-бич нашли останки 11 человек

По словам прокурора Рэя Тирни, «все четыре жертвы были найдены в одинаковом положении, связанными одинаковым образом либо ремнями, либо липкой лентой, а трое из жертв были завернуты в материал типа мешковины».

После этих четырех тел полиция обнаружила еще целую череду похожих захоронений, в общей сложности их было 11. Следователи считают, что большинство убитых молодых женщин занимались проституцией.

В числе жертв серийного убийцы также были мужчина и девочка-младенец. Личности четверых, включая девочку, ее мать и мужчину, остаются неизвестными.

«Преступления крайней степени извращенности»

Автор фото, RH CONSULTANTS AND ASSOCIATES Подпись к фото, Нью-йоркского архитектора Хойерманна начали подозревать в начале 2022 года.

Власти сообщили, что Хойерманн был взят под стражу в четверг вечером, а в пятницу после предъявления обвинений суд отказал ему в возможности выйти под залог из-за «крайней степени извращенности» преступлений.

«Рекс Хойерманн — демон, который ходит среди нас, хищник, разрушающий семьи», - заявил на пресс-конференции комиссар полиции округа Саффолк Родни Харрисон.

На суде через своего адвоката обвиняемый передал, что не признает себя виновным. После этого он расплакался.

Адвокат Хойерманна Майкл Браун сказал, что его клиент крайне удручен, и назвал доказательства против него «чрезвычайно косвенными».

Следующее судебное заседание по делу Хойермана назначено на 1 августа.

ДНК на корке от пиццы

Хойерманн - архитектор, работавший на Манхэттене с 1987 года - был идентифицирован как подозреваемый в начале 2022 года. С тех пор следователи наблюдали за ним и его семьей, собирая образцы ДНК с их мусора.

Последней частью доказательств, необходимых для предъявления обвинений, стал именно мусор – объедки пиццы, которые он выбросил в урну на Манхэттене в январе 2023 года, сообщил прокурор.

По его словам, полноценный образец ДНК, найденный на корке от пиццы, был идентичен генетическому материалу, обнаруженного на мешковине, в которую была завернута одна из жертв. Это стало прорывом в расследовании.

Автор фото, Reuters

В феврале 2022 года Харрисон сформировал межведомственную целевую группу для расследования убийств в Гилго-Бич. Помимо местных полицейских в нее вошли полиция штата Нью-Йорк и ФБР.

В деле против Хойерманна были использованы записи с вышек телефонной связи, а также счета по кредитным картам и за мобильные телефоны, по которым следователи выявили, что он находился в районе мест преступления во время их совершения.

Правоохранители уверены, что у обвиняемого были специальные «одноразовые» мобильные телефоны, по которым он звонил убитым женщинам, а потом он от этих телефонов избавлялся.

Кроме того они считают, что Хойерманн воспользовался личными телефонами своих жертв, Брейнард-Барнс и Бартелеми, чтобы проверить их голосовую почту, а также сделать несколько звонков издевательского характера родственникам женщин уже после их исчезновения.

Еще одной зацепкой в деле был зеленый автомобиль типа пикап, замеченный свидетелем в окрестностях места преступления. Позже власти выяснили, что Хойерманн водил зеленый пикап, зарегистрированный на его брата, а его внешность соответствовала описанию очевидца, сообщает CNN.

Следователи утверждают, что за последний год Хойерманн более 200 раз вводил в поисковик еще одного «одноразового» телефона конкретизированные запросы, касающиеся серийных убийц и расследования убийств на Лонг-Айленде.

По словам Тирни, на компьютере Хойерманна также были обнаружены «порно с пытками» и «изображения жестокого обращения и убийства женщин».

Расследование, связанное с остальными найденными останками, продолжается.

«Ходил на работу в костюме и галстуке»

Останки Шэннен Гилберт, с исчезновения которой начались страшные находки на пляже Гилго-бич, были найдены в 2011 году, но официальное вскрытие не дало результатов. Ее семья считает, что ее могли убить, и эту теорию подтвердило независимое вскрытие, которое они заказали.

Этим событиям был посвящён телефильм Netflix «Исчезнувшие» (Lost Girls), главной героиней которого стала мать Гилберт, добивавшаяся от полиции более активных поисков ее дочери на начальных стадиях дела. В картине отмечалось, что многие в полиции и обществе возлагали вину за смерти девушек на них самих из-за того, что те занимались проституцией.

Хойерманн является владельцем RH Consultants and Associates, манхэттенской архитектурной компании, которая называет себя ведущей архитектурной фирмой Нью-Йорка.

Как сообщило агентство AP, у него есть дочь и пасынок.

Сосед подозреваемого рассказал, что все эти годы каждое утро он ходил на работу в костюме и галстуке, с портфелем.