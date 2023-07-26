«Знак для левых в России». Суд арестовал социолога Бориса Кагарлицкого

Автор фото, Alexander Demianchuk/TASS

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21 минуту назад

Суд в Сыктывкаре арестовал 64-летнего социолога Бориса Кагарлицкого (включен в реестр «иностранных агентов») по делу об оправдании терроризма.

Суд проходил в Сыктывкаре, поскольку дело против ученого расследуется управлением ФСБ по Республике Коми.

Как сообщал адвокат Кагарлицкого Сергей Ерохов, поводом для уголовного дела стал пост социолога о взрыве на мосту в аннексированном Россией Крыму, который произошел в октябре прошлого года.

В одном из постов в своем телеграм-канале Кагарлицкий писал, что с «военной точки зрения» смысл взрыва «более менее понятен», так как у российских войск «будут проблемы со снабжением», а также рассуждал об экономических и политических последствиях этого события для России.

Защитник Кагарлицкого настаивает, что ученый никогда не поддерживал и не оправдывал терроризм, а цель его выступлений — «попытка показать реальные проблемы, с которыми сталкивается российское государство».

Сам Кагарлицкий, как передает ТАСС, заявил в суде, что не согласен с обвинением и намерен его оспаривать. «То высказывание, которое мне инкриминируется, относится к октябрю прошлого года. То есть потребовалось 10 месяцев, чтобы мне его инкриминировать, хотя это все было в интернете. Я опять же буду это оспаривать. 8-9 месяцев назад на это никто не обратил внимание, а теперь это вдруг является криминалом», — сказал социолог.

Отдельно он выразил недоумение по поводу того, что суд проводится в Сыктывкаре.

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Об уголовном деле против Кагарлицкого стало известно во вторник, после обысков у его соратников — психолога Александра Арчагова, который ведет стримы в YouTube-канале журнала «Рабкор», и у администратора проекта в Екатеринбурге.

Утром в среду адвокат Кагарлицкого сообщил, что ученого этапировали в Сыктывкар.

По словам дочери публициста Ксении Кагарлицкой, ее отца задержали в Москве, а в Сыктывкар отвезли в ночь на вторник.

«Конечно, мы все напуганы. Но у нас нет сил и времени унывать, потому что много дел надо решать в связи со всеми этими событиями, — сказала Кагарлицкая корреспонденту Би-би-си. — Я считаю, что Борис Юльевич никогда в жизни не говорил ничего такого, что можно подвести под оправдание терроризма».

«Это явная атака [на отца], — считает она. — Неважно, что он написал, это просто атака. Российские власти даже, может быть, думают, что они слишком долго ему позволяли высказываться».

В задержании отца Кагарлицкая видит «определенный знак и для всех остальных левых в России» — им тоже может угрожать опасность.

Кагарлицкий — социолог и политолог, публицист, преподаватель Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки), а также главный редактор онлайн-журнала «Рабкор».

В советские годы Кагарлицкий был участником диссидентского движения. В 1970-е его арестовывали по «Делу молодых социалистов».

В 1990-е Кагарлицкий был депутатом Моссовета, организатором профсоюзных движений.