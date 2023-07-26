«Знак для левых в России». Суд арестовал социолога Бориса Кагарлицкого
Суд в Сыктывкаре арестовал 64-летнего социолога Бориса Кагарлицкого (включен в реестр «иностранных агентов») по делу об оправдании терроризма.
Суд проходил в Сыктывкаре, поскольку дело против ученого расследуется управлением ФСБ по Республике Коми.
Как сообщал адвокат Кагарлицкого Сергей Ерохов, поводом для уголовного дела стал пост социолога о взрыве на мосту в аннексированном Россией Крыму, который произошел в октябре прошлого года.
В одном из постов в своем телеграм-канале Кагарлицкий писал, что с «военной точки зрения» смысл взрыва «более менее понятен», так как у российских войск «будут проблемы со снабжением», а также рассуждал об экономических и политических последствиях этого события для России.
Защитник Кагарлицкого настаивает, что ученый никогда не поддерживал и не оправдывал терроризм, а цель его выступлений — «попытка показать реальные проблемы, с которыми сталкивается российское государство».
Сам Кагарлицкий, как передает ТАСС, заявил в суде, что не согласен с обвинением и намерен его оспаривать. «То высказывание, которое мне инкриминируется, относится к октябрю прошлого года. То есть потребовалось 10 месяцев, чтобы мне его инкриминировать, хотя это все было в интернете. Я опять же буду это оспаривать. 8-9 месяцев назад на это никто не обратил внимание, а теперь это вдруг является криминалом», — сказал социолог.
Отдельно он выразил недоумение по поводу того, что суд проводится в Сыктывкаре.
Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше.
эпизоды
Конец истории Реклама подкастов
Об уголовном деле против Кагарлицкого стало известно во вторник, после обысков у его соратников — психолога Александра Арчагова, который ведет стримы в YouTube-канале журнала «Рабкор», и у администратора проекта в Екатеринбурге.
Утром в среду адвокат Кагарлицкого сообщил, что ученого этапировали в Сыктывкар.
По словам дочери публициста Ксении Кагарлицкой, ее отца задержали в Москве, а в Сыктывкар отвезли в ночь на вторник.
«Конечно, мы все напуганы. Но у нас нет сил и времени унывать, потому что много дел надо решать в связи со всеми этими событиями, — сказала Кагарлицкая корреспонденту Би-би-си. — Я считаю, что Борис Юльевич никогда в жизни не говорил ничего такого, что можно подвести под оправдание терроризма».
«Это явная атака [на отца], — считает она. — Неважно, что он написал, это просто атака. Российские власти даже, может быть, думают, что они слишком долго ему позволяли высказываться».
В задержании отца Кагарлицкая видит «определенный знак и для всех остальных левых в России» — им тоже может угрожать опасность.
Кагарлицкий — социолог и политолог, публицист, преподаватель Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки), а также главный редактор онлайн-журнала «Рабкор».
В советские годы Кагарлицкий был участником диссидентского движения. В 1970-е его арестовывали по «Делу молодых социалистов».
В 1990-е Кагарлицкий был депутатом Моссовета, организатором профсоюзных движений.
В 2000-е Кагарлицкий участвовал в создании «Левого фронта», а также основал исследовательский Институт глобализации и социальных движений (ИГСО), который в 2018 году был внесен российским Минюстом в реестр «иностранных агентов». Сам Кагарлицкий был включен в список «иноагентов» весной 2022 года.