Беспокойная ночь и тревожное будущее. Израиль охвачен протестами против судебной реформы Нетаньяху

Автор фото, Anadolu Agency

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28 минут назад

Десятки тысяч человек провели минувшую ночь на улицах израильских городов, протестуя против судебной реформы, которую накануне израильский парламент все-таки принял, несмотря на широкое общественное недовольство.

Израильские медики объявили забастовку на 24 часа. Врачи продолжают работать только в Иерусалиме, где усиливаются столкновения между протестующими и полицией.

Резервисты грозят не явиться на обязательные армейские сборы, что может серьезно отразиться на боеготовности Израиля.

Многие газеты и журналы вышли во вторник с черной передовицей и заголовком «Черный день для израильской демократии».

Реформа, вызвавшая такие последствия, лишает полномочий Верховный суд страны, до сих пор выполнявший функции механизма сдержек исполнительной и законодательной власти.

Ее противники (согласно опросам общественного мнения, это около 46% израильтян) считают, что действующее правительство, протолкнувшее реформу, узурпировало власть и посягнуло на демократию.

Протесты продолжались в Израиле с февраля, когда правительство выступило с инициативой реформы. Акции стали самыми массовыми и продолжительными в истории страны.

Десятки тысяч человек, вышедших протестовать после голосования Кнессета в понедельник, обещают, что никогда не смиряться с произволом властей.

Оппозиция просит всех недовольных воздержаться от радикальных действий до завершения процесса рассмотрения апелляций и жалоб, поданных рядом политических и общественных организаций и Коллегией адвокатов.

Сутки после принятия реформы

Автор фото, AFP Подпись к фото, Полиция применяет против протестующих водометы и грубую физическую силу

Глава Ассоциации медработников Израиля Цион Хагай заявил, что забастовка необходима в первую очередь для того, чтобы повлиять на настроения многих врачей, которых тревожит будущее Израиля.

«Мы пытаемся удержать врачей, которые хотят уволиться и уехать за границу«», — сказал он в интервью национальной вещательной корпорации КАН.

Правительство добивается судебного постановления, обязывающего медиков вернуться к работе, но судебная реформа настроила судебную систему против властей, и такого постановления не будет.

В ночных столкновениях ранены 10 полицейских и около семи протестующих. Несколько человек пострадали в результате применения водометов. 18 человек арестованы.

Самые массовые акции проходят в Тель-Авиве и Иерусалиме.

Оппозиция призывает полицию уважать право граждан на собрания и не применять силу против протестующих. Однако действия полицейских становятся все жестче, пишет израильская пресса.

Угроза безопасности

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Военные опасаются, что исламистская группировка Хезболла воспользуется нестабильностью в стране и попробует проверить боеготовность Израиля на северных границах.

Во вторник лидер группировки Хассан Насралла заявил, что Израиль больше не является грозной силой региона, он саморазрушается и распадается на фрагменты.

События также отразились на инвестиционном рынке, что привело к ослаблению шекеля.

Министр финансов страны Бецалель Смотрич (один из самых праворадикальных членов правительства Нетаньяху) заявил прессе, что утверждения, будто демократии в Израиле что-то угрожает, лживы и беспочвенны.

Однако это малоубедительно для международных инвесторов в то время, как имеющая большой вес ассоциация профсоюзов грозит масштабной и бессрочной забастовкой государственного сектора.