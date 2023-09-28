Иран сможет бесконтрольно экспортировать ракеты. Как это повлияет на войну в Украине?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Пуски иранских баллистических ракет во время учений в 2021 году

Автор, Павел Аксенов

Должность, Русская служба Би-би-си

час назад

Москва и Тегеран могут заключить соглашение о продаже беспилотников и ракет после того, как истечет срок эмбарго на экспорт ракетных технологий, наложенного на Иран резолюцией Совета безопасности ООН номер 2231. После 18 октября Тегеран будет вправе экспортировать ракеты и связанные с ними технологии без международного контроля. Это, в частности, означает, что такие ракеты из Ирана может получить Россия.

Опасения, что Иран может начать экспортировать в Россию баллистические ракеты меньшей (или малой) и оперативно-тактической дальности, звучат с осени 2022 года. Их вызвал рост военно-технического сотрудничества между Тегераном и Москвой — в частности, поставки ударных и разведывательных беспилотников.

По международной классификации баллистические ракеты малой дальности могут лететь на расстояние от 500 до 1000 километров. Ракеты с радиусом до 500 километров считаются оперативно-тактическими.

Еще 16 октября газета Washington Post со ссылкой на двух сотрудников разведки из страны-союзника США сообщила, что Иран собирается передать России ракеты «Фатех-110» и «Золфагар» дальностью 300 и 700 километров соответственно.

Впоследствии появлялись и другие сообщения, но информации о самой передаче и тем более о применении открытые источники до сих пор не публиковали.

Такая передача сильно осложнила бы положение Украины, поскольку в октябре 2022 года у нее не было современных западных средств ПВО, способных эффективно перехватывать баллистические ракеты.

Но даже с появлением таких систем у ВСУ регулярные поставки таких ракет России вызвали бы большие проблемы — защитить целиком большую страну «зонтиком» ПРО невозможно, а выбор потенциальных целей для них велик.

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То, что Россия, очевидно, интересуется иранскими ракетами, говорит не столько об их особом качестве, сколько об их количестве и даже просто наличии. Это касается и ракет меньшей дальности, и оперативно-тактических.

В России производство ракет меньшей дальности было ограничено договором ДРСМД, действовавшим с 1988 по 2019 год. Россия, как и США, не могли испытывать и размещать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования меньшей и средней (1000 до 5500 км) дальности. Договор не запрещал такие ракеты проектировать, но в любом случае большого их арсенала перед войной Россия создать не смогла.

Что касается оперативно-тактических ракет, то и тут их расход в войне, к такой продолжительности которой Россия, очевидно, не готовилась, оказался велик. Ракетный комплекс «Искандер» стоит на вооружении, и российский ВПК продолжает выпускать для него ракеты, но их явно не хватает, судя по тому, как редко их используют.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, у него нет информации о том, что Иран уже начал поставлять ракеты в Россию. Но сам факт того, что такая возможность появится через две с половиной недели, не может не тревожить Киев и его союзников.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В Тегеране Сергею Шойгу показали новую крылатую ракету

19–20 сентября российский министр обороны Сергей Шойгу побывал в Иране, где посетил военную выставку Корпуса стражей исламской революции. Там ему показали новые пусковые установки для дронов «Шахед-136», а также несколько новых боеприпасов.

Как отметили авторы твиттер-аккаунта Iran Defense, который отслеживает военную активность Тегерана, среди этих боеприпасов была крылатая ракета с предполагаемой дальностью до 1500 км.

У военно-технического сотрудничества России и Ирана, помимо изменения ситуации на фронте в Украине, есть и другие важные обстоятельства.

Одно из них — передача военных технологий и вооружений в Иран. В частности, речь может идти о поставках истребителей Су-35.

В начале марта иранская телерадиокомпания IRIB процитировала слова анонимного сотрудника иранской миссии в ООН, который заявил, что Тегеран уже утвердил соглашение об их закупке. Официальная Москва никак это не комментировала.

В конце декабря 2022 года о возможности таких поставок писали со ссылкой на западные источники израильские СМИ. По данным источника израильского издания i24NEWS, речь тогда шла о 24 истребителях Су-35, изначально произведенных для Египта. Эта сделка, как пишут израильские издания, в итоге не состоялась из-за давления США.

Такие поставки осложнили бы обстановку на Ближнем Востоке. В частности, передача любых современных военных технологий или вооружений Ирану тревожит Израиль.

По словам израильского военного обозревателя Давида Гендельмана, Израиль неохотно идет на военно-техническое сотрудничество с Украиной, не желая тем самым подталкивать Россию к поставке таких вооружений Ирану.

«При всех активных фронтах, на которых Израиль, в отличие от других западных стран, уже воюет, создавать еще один фронт противостояния с Россией как на иранском, так и на сирийском направлении, совершенно нежелательно. Теоретически Россия и без этого может передать Ирану нечто переходящее израильские красные линии, и тогда возникнет ситуация „раз это уже передали, то можно не бояться, что передадут“, но пока мы еще не там», — написал он у себя в фейсбуке.

Поэтому передача Ираном России оперативно-тактических ракет и ракет меньшей дальности вполне может вызвать изменение не только ситуации на войне в Украине, но и обстановку в других регионах.