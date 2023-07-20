Дума приняла поправки в закон о психиатрической помощи: права пациентов ограничены, независимый контроль упразднен

Автор фото, ITAR-TASS

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59 минут назад

Госдума РФ сразу во втором и третьем чтении приняла законопроект, вносящий поправки в закон «О психиатрической помощи». Вводятся новые нормы в работу психоневрологических интернатов (ПНИ) и упраздняется существовавшая ранее в законе норма о создании «Службы защиты прав пациентов».

Петицию против таких поправок подписали более 40 тыс. человек и более 70 некоммерческих организаций. Тем не менее в Думе законопроект был принят даже без обсуждения.

Упразднение независимого контроля

В первом чтении законопроект о поправках в закон «О психиатрической помощи» был принят еще в прошлом думском созыве — в 2021 году. Однако тогда он по большей части касался вопросов трудоустройства и ограничения трудовой деятельности людей с психическими заболеваниями и инвалидностью.

Текст законопроекта, который был принят сегодня, существенно расширен и касается уже регулирования работы психоневрологических интернатов.

Общественники и правозащитники неоднократно заявляли, что условия содержания людей в ПНИ повсеместно близки к тюремным или даже хуже, чем в колониях — пациенты зависят от воли врачей и персонала, к ним применяется физическое воздействие и различные ограничения, они лишены возможности связаться с внешним миром. Система ПНИ в России работает по закрытому типу — туда не пускают волонтеров и общественников.

Есть только два региона, где работу ПНИ могли контролировать внешние независимые общественные службы, — Нижний Новгород и Москва.

Одно из главных изменений, которые вносит новый законопроект, — упразднение статьи закона о создании подобных служб. Это 38-я статья закона «О психиатрической помощи», и в документах к законопроекту не указывается мотивировка ее упразднения.

В Нижегородской области в 2021 году была создана «Служба защиты прав людей с психическими расстройствами». Ее особенность заключается в том, что эта служба не подчинена органам власти в сфере медицинского и социального обслуживания, а подчиняется напрямую губернатору.

Служба могла посещать ПНИ, проводить мониторинг нарушений в этих учреждениях и решать вопросы обеспечения интернатов вместе с другими государственными органами. «В результате ПНИ Нижегородской области постепенно утрачивают статус закрытых учреждений с почти тюремным режимом», — говорится в открытом письме общественников.

Похожая служба была создана и Москве.

Общественники отмечают, что законопроект ко второму чтению был подготовлен и принят Думой вообще без какой-либо общественной дискуссии. Накануне принятия законопроекта прошло его обсуждение в думском комитете по охране здравоохранения, на котором присутствовала Нюта Федермессер, член правительственного совета по вопросам попечительства в социальной сфере. Она просила не принимать поправку об упразднении 38-й статьи. Однако в комитете ей возразили, что эта статья закона «не работала 30 лет».

Автор фото, Stanislav Krasilnikov/TASS Подпись к фото, Нюта Федермессер просила не принимать поправку об упразднении 38-й статьи, но к ней не прислушались

Общественники полагают, что это происходит из-за того, что независимые наблюдатели выявляют нарушения в ПНИ и придают их огласке. «Все это на фоне резонансных историй с нарушениями прав людей в интернатах, которые все чаще становятся достоянием гласности», — говорится в открытом письме. В июне фонд помощи хосписам «Вера» лишился льгот. Его основательница Нюта Федермессер заявила, что это произошло после того, как она публично рассказала о смерти от голода семерых человек в питерском ПНИ.

В новом законе предусмотрено создание комиссий, которые вели бы наблюдение за работой ПНИ. Однако общественники отмечают, что по новым правилам работа наблюдателей будет зависеть от решения руководства интернатов.

«Любые посещения в целях защиты прав граждан с психическими расстройствами должны согласовываться с руководством психиатрических больниц и психоневрологических интернатов. Это в подавляющем большинстве случаев становится непреодолимым барьером для получения инвалидами помощи в защите своих прав», — пишет юрист правовой группы Центра лечебной педагогики Елена Заблоцкис.

«Не место для дискуссий»

Спецкор Би-би-си Анастасия Лотарева о том, как благотворители не смогли убедить депутатов не принимать бесчеловечные поправки в закон о психпомощи.

«Вы все трусите. Вы трусите. Каждый из вас!», — срывающимся от слез голосом говорит на заседании думского комитета Нюта Федермессер. Она говорит, что плачет от стыда за депутатов, которые принимают законы, затрагивающие жизни сотен тысяч людей. Депутаты предлагают Федермессер не обижаться и, конечно же, единогласно голосуют за поправки, отбрасывающие назад те самые сотни тысяч людей, которые в России и так находятся в бесправном состоянии.

Нюта Федермессер — учредитель главного фонда помощи хосписам «Вера», человек, благодаря которому люди перестали умирать в боли и унизительных условиях и вообще — перестали бояться слова хоспис. Конечно, так далеко не везде, но годы и годы Федермессер вкладывала в это множество усилий и достигла в этом определенных результатов. Ее, благотворителя с безупречной репутацией, очень критиковали, когда она пошла на сотрудничество с государственными структурами: стала членом Общероссийского народного фронта, вошла в совет при правительстве. Она неизменно отвечала, что для нее главное — результат и судьбы конкретных людей, в хосписах и психоневрологических интернатах, в сиротских домах и прочих закрытых учреждениях.

Федермессер есть что предъявить как результат: ее пилотный проект по выходу людей из психоневрологических интернатов в Нижегородской области, система хосписной поддержки и прочие проекты оказались успешны.

На пилотном проекте всё, видимо, и закончится. С Нютой, плачущей на заседании комитета, разговаривают как с человеком, который ведет себя неприлично и разводит ненужный конфликт в месте, где давно нет ни дискуссий, ни конфликтов, только постоянное одобрение, голосование «за» и сплачивание вокруг действующей власти.

Мужчины в дорогих костюмах, закрывающие сотням тысяч людей право на нормальную жизнь, никогда в жизни не были ни в одном психоневрологическом интернате. Они и не побывают — потому что, как справедливо говорит Нюта, считают, что «их это не коснется». Конечно, общего языка с Федермессер, которая годы и годы проводит в облегчении страданий людей и отстаивании их прав, законодатели не находят и вряд ли найдут.

Отделения для самых «тяжелых» в психоневрологических интернатах стыдливо называются «отделениями милосердия». Двери туда всегда закрыты и допуск затруднен даже для тех немногих волонтеров, которые пытаются помочь. Когда заходишь в это отделение, первые слова, которые приходят в голову, — «ад» и «концлагерь», и, поверьте, я не перебарщиваю с аналогиями. Сегодня усилиями законодателей у них стало еще меньше прав. Еще меньше шансов на то, чтобы выбраться. Еще меньше контроля над насилием, которое, конечно же, в таких местах процветает.

Против, как обычно, никто не проголосовал.

По воле врачей. Что еще меняет новый закон о ПНИ?

Новый закон позволяет руководству ПНИ принимать решения касательно жизни пациентов, но не вводит нормы того, как эти решения можно было бы оспорить.

Так, законопроект предусматривает, что решение о выбытии из ПНИ (на выходные или в отпуск с семьей) принимает директор психоневрологического интерната. При этом в законе не указано, на каких основаниях директор может отказать пациенту в отбытии или как можно такой отказ оспорить.

«Законопроект закрепляет существующее положение полной зависимости недееспособного гражданина от решений руководителя психоневрологического интерната, который несет ответственность за подопечного», — отмечает юрист Заблоцкис.

Выписка из ПНИ тоже будет затруднена — для нее также потребуется либо решение врачебной комиссии, либо заявление опекуна, который обязуется брать на себя заботу о пациенте после его выписки. Таким образом по новому закону люди лишены права самостоятельно решать, хотят ли они находиться в интернате или нет.

«При предлагаемом подходе будет продолжаться фактически недобровольное содержание в интернатах даже дееспособных граждан. Экспертным сообществом, в том числе психиатрическим, неоднократно отмечалось, что вопрос о возможности жить самостоятельно не является компетенцией врачей», — отмечает Заблоцкис.

Общественники не первый год предлагают закрепить норму о том, что люди с психическими заболеваниями могут участвовать в так называемых проектах сопровождаемого проживания: люди живут дома, и при этом им оказывают услуги социальные и медицинские специалисты.

Кроме того, общественники замечают, что в законе не прописаны запреты на меры «физического стеснения и изоляции» и запреты на ограничения других прав пациентов. В открытом письме против этого закона говорится, что чиновники ссылаются на то, что из текста закона это «якобы и так понятно», но при этом к открытому письму приложено множество фотографий людей, которые держатся в ПНИ в закрытых комнатах без канализации, и людей, которые были связаны сотрудниками интернатов.

Открытое письмо против новых правил для ПНИ было отправлено президенту Владимиру Путину, заявила Нюта Федермессер. На заседании думского комитета по охране здоровья депутаты заявили, что новый закон принимается «в интересах граждан», на что Федермессер заявила, что против него подписали письмо 40 тысяч человек, заинтересованных в более прозрачной системе работы ПНИ.

Депутаты заявили в ответ, что люди «подписали то, что вы [Нюта] им сказали». В ответ Федермессер назвала депутатов трусами и заявила, что им должно быть стыдно.