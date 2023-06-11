Размытые кладбища и скотомогильники. Какие болезни угрожают Украине после катастрофы на Каховской ГЭС

Автор фото, Reuters Подпись к фото, На юге Украины утонуло много животных. На фото - люди спасают корову в Николаевской области

Автор, Диана Курышко

Должность, Украинская служба Би-би-си

37 минут назад

Когда Сергей Рыбальченко ходил по пояс в воде по затопленному Херсону, чего он только не видел – мусор, обломки мебели, одежду и даже мертвого кота.

"Улицы превратились в реки, где плавало все. Все, что было у людей во дворах", - рассказывает житель города. В Херсоне он вытащил на сушу восемь человек, семь собак и одного попугая.

И хотя уровень воды постепенно снижается, затопленными на юге Украины остаются десятки сел тысячи домов – огромная территория площадью в сотни квадратных километров.

Подпись к фото, В Херсоне в воде плавает много мусора

Экологи и врачи говорят, что в воду попало много опасных веществ, которые могут вызвать вспышки кишечных инфекций, гепатита, ботулизма, холеры и даже сибирской язвы.

Гепатит и холера

"У нас в Олешках и до затопления была проблема с кладбищами. Уровень грунтовых вод был высоким, закапывать мертвецов глубоко не могли. Что там происходит сейчас – это настоящая беда. Это же песчаные грунты, которые легко вымываются", - говорит Евгений Рыщук, мэр затопленного города Олешки в Херсонской области, который уже полтора года находится под российской оккупацией.

К тому же в городе почти во всех частных домах были выгребные ямы, которые также затопило. "Все эти фекалии сейчас поплыли в Днепр", - говорит Рыщук, который сам находится в Киеве.

С очень высокой вероятностью утонули тысячи голов скота, много собак и котов.

Подтопление – это всегда проблемы с питьевой водой, когда не работают водоочистные системы, а сточные воды смешиваются с источниками питьевой воды. Из-за этого возникает риск распространения инфекций.

И это именно то, что сейчас в больших масштабах происходит на юге Украины.

По состоянию на 9 июня полностью затопленными были кладбища в по меньшей мере семи населенных пунктах Херсонской области (Корсунка, Ольговка, Отрадокаменка, Крынки, Олешки, Саги, Солонцы), а также фильтрационные поля в Олешках, где очищали воду, а также большая агроферма с отходами и несколько складов с удобрениями. Под водой также оказалась мусорная свалка около города Голая Пристань и скотомогильник около поселка Днепряны.

Это далеко не полный список опасных затопленных объектов, рассказали Би-би-си местные чиновники и экологи. Данные все еще собирают.

В украинском Минздраве предупреждают о значительном риске распространения в затопленных районах гепатита А (болезнь Боткина), острых кишечных инфекций, в частности, холеры и ботулизма из-за мора рыбы, которая погибла на дне Каховского моря.

Этот регион и до войны и затопления считался потенциально опасным для распространения холеры, но сейчас риски выросли, говорит главный санитарный врач Украины Игорь Кузин. Он, впрочем, уверяет, что ситуация находится под контролем.

Людей просят не собирать рыбу на дне моря, не покупать ее на стихийных рынках. В зонах затопления пить только бутилированную или очищенную воду , тщательно мыть и термически обрабатывать пищевые продукты.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Мертвая рыба на дне Каховского моря, из которого ушла вода

На юге Украины работают почти 90 групп наблюдения, которые собирают пробы и контролируют качество воды. И если по результатам анализов 7 июня отклонений не было, то 8 июня их выявили. В реке Ингулец около города Снигиревка Николаевской области зафиксировали превышение допустимого уровня аммонийного азота, нитритов, хлоридов, железа и взвешенных веществ. Это означает, что в реку попали сточные воды. Ловить там рыбу и употреблять воду из реки нельзя.

Подпись к фото, Улицы Херсона превратились в реки

Сибирская язва

На юге затоплено немало полей, которые обрабатывали удобрениями. После прорыва дамбы они ушли под воду. Если употреблять такую, могут возникнуть заболевания почек, печени.

"В таких случаях советуют кипятить воду или (лучше) пить привозную, чтобы уменьшить шансы заражения инфекциями. Потому что кипячение не поможет, если вода загрязнена нитратами", - говорит бывший руководитель Центра общественного здоровья Владимир Курпита. Поэтому людям советуют не употреблять воду из колодцев вблизи подтопленных районов, даже если вода туда не дошла.

"У нас вокруг много ферм, много складов с удобрениями. Люди держали теплицы, хранили ядохимикаты. Все это могло попасть в воду. Но это не самое страшное - больше всего мы боимся сибирской язвы", - говорит эколог из Новой Каховки Таисия Козак. Она много лет работает в сфере природозащиты и возглавляет местную экологическую организацию "Мама-86".

В 1950-70-х годах в скотомогильнике между селами Днепряны и Корсунка, которые находятся на левобережье Херсонщины, закапывали скот, заболевший сибирской язвой.

Сейчас эта территория - полностью под водой.

Автор фото, Reuters

"Тот район точно был заражен. Там и раньше постоянно проводили мониторинг, брали пробы почвы, но ведь копали неглубоко. Сейчас вода может размыть все. Значит, споры сибирской язвы могут попасть в Днепр и Черное море", - говорит эксперт.

Пробы, которые брали раньше, не выявляли сибирской язвы, но сейчас, предполагает Таисия, вода могла размыть почву глубже, и шансы, что болезнь может вырваться из-под земли, выросли. Власти угрозу появления сибирской язвы пока не комментируют.

Автор фото, MYKOLA TYMCHENKO/EPA-EFE/REX/SHUTTERSTOCK Подпись к фото, Под воду ушло много сел и городов вместе с кладбищами. На фото - затопленная часть Херсона 9 июня

В Херсонской и Николаевской областях таких скотомогильников очень много. В последние годы их не поддерживали в надлежащем состоянии. Они могут быть открытыми, а значит, инфекция может попасть в воду, предупреждает врач-эпидемиолог, кандидат медицинских наук Андрей Александрин.

"Подрыв Каховской ГЭС - это крупнейшая техногенная катастрофа за все время независимости Украины, которую мы недооцениваем. Потому что речь идет об огромных затопленных территориях", - говорит эксперт.

Что делать?

Через неделю, когда сойдет большая вода, станут понятны масштабы бедствия, говорит Анатолий Оперчук из Центра общественного здоровья. Он вместе с другими специалистами отправился на юг Украины, чтобы следить за ситуацией.

По его словам, в первую очередь надо помочь с питьевой водой: обеспечить людей бутылочной водой, восстановить затопленные водозаборы Херсона и Николаева. Правительство планирует построить новые.

Со всей страны в южные районы уже везут помощь - продукты, лодки и воду в бутылках. Но, по оценкам ООН, более 700 тыс. жителей юга Украины могут столкнуться с нехваткой питьевой воды.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Людей с затопленных территорий просят не набирать воду из колодцев

В Минздраве говорят, что в Херсонской области сейчас есть около 600 тыс. таблеток для обеззараживания воды. Однако хватит ли этого?

Инфекционист Андрей Александрин отмечает, что, кроме питьевой воды, людей необходимо как можно быстрее обеспечить качественной технической.

"Если люди покупают овощи и некачественно их обработают, если они будут мыться некачественной водой, есть большой риск того, что кишечные инфекции попадут в организм", - предупреждает эксперт.

Он критикует власть за недостаточно оперативное информирование, а международные организации - за промедление с реакцией.

"Перекипяченная вода, таблетки для дезинфекции - это должно быть и для технической воды тоже. И это должно (быть) у людей уже сейчас. Нужна большая информационная кампания по объяснению, обучению, а у нас этого нет. Мы не были готовы к такой трагедии, у нас не было плана действий", - говорит эксперт.

Теперь в регионе должны стать нормой регулярная проверка воды и мониторинг возможного распространения болезней.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Голая Пристань под водой уже несколько дней

"Прогнать россиян и очистить колодцы"

Впереди очень много работы - очистка всех источников и колодцев, дезинфекция, обследование водоемов, говорит Таисия Козак, эколог из Новой Каховки.

Но левобережье Херсонщины оккупировано, туда не могут добраться ни спасатели, чтобы вытащить людей из ловушки, ни эксперты, чтобы взять пробы воды и оценить масштабы разрушений.

Уже несколько дней подряд спасатели, проводящие операции на подконтрольной Украине территории, попадают под обстрелы.

Автор фото, Reuters

"Чем быстрее мы освободим эти территории, тем быстрее сможем там все убрать", - вздыхает эколог Козак.

Волонтеры, с которыми говорила Би-би-си, рассказывают, что россияне не пускают их спасать людей и не выпускают людей без российских паспортов из затопленных районов. Были сообщения, что за эвакуацию требовали деньги.

Через четыре дня после катастрофы на дамбе Владимир Путин поручил создать комиссию по ликвидации последствий разрушения Каховской ГЭС.

В публичных заявлениях назначенные Россией представители оккупационной администрации на Херсонщине также начали выражать обеспокоенность, потому что вода размывает кладбища и скотомогильники.

"Санврачи предупреждают об опасности воды из любых источников. Для питья и приготовления пищи можно использовать только бутылочную воду", - заявил оккупационный чиновник Андрей Алексеенко, которого цитирует "Интерфакс".

Черное море в опасности?

Тем временем в Черном море возле Одессы в пятницу заметили диван, холодильник, окно и целые части частного дома. Вероятно, их вынесло потоком воды после прорыва дамбы.

Украинское государственное агентство по развитию туризма призывает не только не купаться, но даже не подходить к воде. Кроме мусора, там могут быть боеприпасы.

Автор фото, OLEKSIY GONCHARENKO VIA TWITTER Подпись к фото, Пляж в Одессе. 9 июня. В море плавает часть чьего-то дома

"Да, Черное море тоже в опасности. Все из Днепра выносит в море - мусор, мины и нечистоты. Это огромная экологическая трагедия для всех нас и, возможно, для всех стран Черноморского побережья тоже", - говорит эколог Таисия Козак.