В Армению начали прибывать первые беженцы из Нагорного Карабаха. Что происходит в Горисе

Автор, Наталия Зотова

Должность, Би-би-си, Горис

53 минуты назад

Первые беженцы из Нагорного Карабаха появились на границе с Арменией в середине дня 24 сентября. К вечеру они стали приезжать в ближайший к границе армянский город Горис.

В лобби центральной гостиницы «Горис» — старики на костылях, семьи с баулами, набитыми вещами.

Дети, зайдя, замирают у подсвеченного аквариума с яркими рыбками.

Сотрудники Красного креста выгружают из машины и заносят в отель двух женщин на инвалидных колясках. Оказывается, что это мать и дочь. «Столько лет уже договаривались — и что? Возврата нету», — говорит одна из них на вопрос, надеется ли она вернуться когда-нибудь домой.

Мужчина на костылях жалуется, что построил три дома в Карабахе, выплачивал ипотеку, работал — стаж 56 лет, с гордостью подсчитывает он.

«Всю жизнь родине отдал», — говорит мужчина. И добавляет: «Лучше бы меня убили, чем это».

Подпись к фото, Этот человек говорит, что построил в Карабахе три дома

В воскресном обращении к народу президент Армении Никол Пашинян заявил, что его правительство страны пытается выработать «международные механизмы обеспечения прав и безопасности армян Нагорного Карабаха». «Но если эти усилия не дадут конкретных результатов, правительство со всей заботой примет наших сестер и братьев Нагорного Карабаха в Республике Армения», — сказал президент.

Тем временем власти Армении заявили, что Пашинян может встретиться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в испанской Гранаде 5 октября.

Одна из женщин с сумками — Вероника — говорит, что она уже дважды беженка: ей пришлось уехать из дома в 2020 году, во время предыдущей войны.

Женщина благодарит российских миротворцев: когда началась стрельба, они с пожилой матерью и дочкой, как и тысячи других людей, укрылись в аэропорту Степанакерта и сидели там до сегодняшнего дня как раз под защитой миротворцев.

Поначалу были слухи, что из Карабаха выпустят только женщин и детей. Очень многие из мужчин воевали против Азербайджана. Но мужчины тоже заходят в отель: семьи приехали все-таки с отцами и мужьями.

В паре кварталов от отеля в доме культуры открылся центр Красного креста, здесь регистрируют всех беженцев.

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Тем временем на въезде в Горис стоит 19 фур с гуманитарной помощью.

Водители рассказали корреспондентам Би-би-си, что два месяца ждали на границе, надеясь, что их пустят в Карабах, и только сейчас вернулись в город.