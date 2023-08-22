Кражи экспонатов Британского музея: дирекцию предупреждали с 2021 года

Автор фото, EPA Подпись к фото, Британский музей является одной из главных достопримечательностей Соединенного Королевства

Автор, Кейти Раззал и Эмма Сондерс

Должность, Редактор по вопросам культуры и корреспондент

44 минуты назад

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В 2021 год в администрацию Британского музея обратился арт-дилер, утверждавший, что видел в продаже предметы, которые могли быть украдены из музейной коллекции. Однако ему ответили, что «все предметы учтены».

Би-би-си ознакомилась с перепиской между арт-дилером Иттайей Граделем и Британским музеем, в которой он утверждал, что в феврале 2021 года видел в интернете предметы, принадлежащие музею.

В июле 2021 года заместитель директора музея Джонатан Уильямс ответил доктору Граделю, что «не было никаких указаний на какие-либо злоупотребления».

Би-би-си обратилась в Британский музей с просьбой прокомментировать ситуацию.

В переписке Уильямс также добавил, что было проведено «тщательное расследование» и что «коллекция полностью защищена».

На прошлой неделе один из наиболее известных музеев Лондона объявил, что уволил одного сотрудника после того, как некоторые сокровища из коллекции были заявлены как «пропавшие, украденные или поврежденные».

Свое расследование ведет и Столичная полиция Лондона. В ее заявлении говорится, что она «работает параллельно с Британским музеем».

«В настоящее время ведется расследование, пока никто не арестован, расследование продолжается. В настоящее время мы не будем предоставлять никакой дополнительной информации», — заявила полиция.

По информации Би-би-си, хотя администрации музея еще предстоит ответить на определенные вопросы, из-за участия полиции руководство учреждения пока не намерено ничего комментировать.

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Недавно директор музея Хартвиг Фишер заявил, что уйдет со своего поста в будущем году, но утверждает, что это решение не имеет отношения к пропаже предметов из коллекции

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По сообщению информационного агентства PA Media, предполагается, что пропавшие предметы похищались на протяжении «значительного» периода времени. Сообщается, что некоторые из них были выставлены на электронном аукционе eBay и были куплены значительно дешевле их реальной оценочной стоимости.

В заявлении eBay говорится следующее: «Наша специальная группа по связям с правоохранительными органами находится в тесном контакте со Столичной полицией и поддерживает расследование этого дела. eBay не терпит продажи краденого имущества. Если мы узнаем, что выставленный на нашем сайте предмет украден, мы немедленно снимаем его с продажи и помогаем правоохранительным органам в расследовании для обеспечения безопасности нашего сайта».

Администрация музея сообщила, что ни один из украденных предметов, датируемых от XV века до н.э. по XIX века н.э., не был выставлен в залах музея, а находился в хранилищах, где они использовались в основном для академических и исследовательских целей.

Согласно электронным письмам доктора Граделя, у него возникли подозрения после того, как он случайно «наткнулся» на фотографию выставленного на продажу слепка фрагмента римской камеи, которую он раньше видел на вебсайте Британского музея; позднее информация о ней была удалена.

Доктор Градель также утверждает, что человек, выставивший камею на продажу, вернул ее в музей после того, как Градель сообщил ему о своих подозрениях. По его словам, музей не уделил этой информации должного внимания.

В одном из своих писем, отправленных, чтобы узнать о ходе расследования, проводимого музеем, Градель обвиняет директора Британского музея Хартвига Фишера и его заместителя Джонатана Уильямса, в том, что они пытаются «положить дело под сукно». Это письмо было отправлено одному из членов попечительского совета музея.

Однако Фишер в электронном письме, отправленном в октябре 2022 года уверил попечителя, что «нет никаких признаков» каких-либо злоупотребления и что «три предмета», упомянутые Гределем, находятся «в коллекции».

Председатель правления музея, бывший министр финансов Британии Джордж Осборн, был уведомлен об электронных письмах доктора Граделя одним из попечителей в октябре 2022 года.

Согласно электронным письмам, Фишер сообщил ему, что «нет никаких доказательств, подтверждающих обвинения».

В январе этого года Осборн сказал доктору Граделю: «Я очень серьезно отнесся к вашим замечаниям».

Сейчас считается, что всего более 1500 предметов из коллекции Британского музея были украдены, повреждены и уничтожены, что серьезно повлияет на его репутацию.

Депутат Палаты общин от Лейбористской партии и бывший министр культуры Бен Брэдшоу заявил Би-би-си, что эти обвинения чрезвычайно серьезны.

«Это бесценные предметы, принадлежащие нации, и они должны быть в безопасности, — сказал Брэдшоу. — Эта история может потенциально нанести ущерб репутации Британии, поскольку об этом уже говорят по всему миру. Британский музей, вероятно, самый известный музей в мире».

Он также добавил, что Министерство культуры, вероятно, «захочет получить заверения от попечительского совета и Джорджа Осборна, что они могут защитить эти предметы и сейчас, и в будущем, чтобы предотвратить повторения чего-либо подобного

В прошлом месяце было объявлено, что Фишер уйдет с поста директора Британского музея в 2024 году.