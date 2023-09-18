О чём говорят фотоснимки повреждённой в Севастополе подлодки «Ростов-на-Дону»

Автор фото, CIT

Автор, Павел Аксёнов

Должность, Би-би-си

37 минут назад

В интернете появились снимки сильно поврежденной подводной лодки, стоящей, предположительно, в сухом доке. Их опубликовала расследовательская группа Conflict Intelligence Team, объявленная в России нежелательной организацией. Как утверждают расследователи, на фото — подводная лодка «Ростов-на-Дону», которая подверглась ракетному удару в ночь на 13 сентября.

«Ростов-на-Дону» — дизель-электрическая подводная лодка проекта «Варшавянка». Она была спущена на воду в 2014 году, уже на следующий год принимала участие в военной операции в Сирии. Этот тип субмарин имеет универсальное назначение, может использоваться как для атак на надводные и подводные корабли, так и для ударов по наземным объектам. Имеет ракетное вооружение, в том числе четыре установки для запуска крылатых ракет 3М14К «Калибр-ПЛ».

В момент украинской атаки она находилась в сухом доке Севастопольского морского завода вместе с большим десантным кораблем. Считается, что это был БДК «Минск», но оба корабля были идентифицированы по данным из открытых источников — официально Министерство обороны России признало только факт удара и повреждение двух кораблей.

На двух снимках, опубликованных CIT, видно, что подлодка находится в сухом доке, однако пространство вокруг субмарины скрыто пиксельным фотофильтром.

На самой подлодке видны повреждения. Первое расположено на уровне ватерлинии, за рубкой, примерно в районе отсека, где расположен дизель-генератор. Второе — перед рубкой, где находится отсек с торпедами.

Судя по фото, в обоих случаях были пробиты оба корпуса лодки (российские субмарины традиционно строятся с двумя корпусами — прочным внутренним и легким внешним), причем в обоих случаях в некоторых местах края пробоины выгнуты наружу.

Скорее всего, это результат попадания двух ракет. Как утверждали украинские военные, они использовали для удара авиационные крылатые ракеты Storm Shadow. Взрыв в районе торпедного отсека вряд ли могли вызвать боеприпасы, поскольку при постановке в сухой док их с подлодки снимают и сдают на береговые склады — этого требует Корабельный устав ВМФ.

В Севастополе после ракетной атаки горит судоремонтный завод. Почему ПВО не справилась с защитой военных объектов? 13 сентября 2023

Автор фото, EPA Подпись к фото, Фотографии пожара на судоремонтном заводе выложил в сеть назначенный Москвой глава Севастополя Михаил Развозжаев

Пропустить Реклама подкастов и продолжить чтение. Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Реклама подкастов

Оценить повреждения подводной лодки по снимкам сложно, но поскольку ракеты явно взорвались внутри, разрушения могут быть очень серьезными. Взрывы вызвали пожар, который продолжался как минимум несколько часов. На обоих снимках виден дым, поднимающийся из пробоин.

Насколько сильно выгорела подлодка изнутри, сказать трудно, поскольку неизвестно, были ли закрыты ее отсеки. Если нет, то пожар мог перекинуться из одного отсека на другие. Поскольку подлодка находилась в доке, есть вероятность того, что на ее борту могли находиться лакокрасочные материалы и другие горючие вещества, что могло способствовать горению.

Кроме того, в результате взрывов и пожара мог пострадать и сам сухой док, его оборудование. Оценить его состояние по фотографии невозможно из-за пикселированного изображения вокруг субмарины. Однако на спутниковых снимках доков, сделанных после удара, следы пожара вокруг обоих кораблей заметны.

Министерство обороны России после ракетного удара заявило, что оба пострадавших корабля будут отремонтированы и вернутся в строй. Большинство комментаторов склоняется к тому, что восстановление подлодки, если таковое возможно, обойдётся слишком сложно и дорого. В CIT предположили, что субмарину для этого пришлось бы везти на завод-изготовитель — «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге.

Что такое морские дроны, которые использовались для атаки на Крымский мост? 19 июля 2023

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В ночь на 13 сентября 2023 года Украина атаковала крылатыми ракетами Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе, на котором строят и ремонтируют корабли Черноморского флота России