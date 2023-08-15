В Махачкале произошел мощный взрыв на автозаправке. Погибли 12 человек

Автор фото, Emercom/TASS

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час назад

12 человек погибли и более 60 пострадали в результате взрыва и пожара на автозаправке в Махачкале. Среди погибших двое детей. По предварительным данным, взрыв произошел в здании автосервиса в районе торгового центра «Глобус». Причина взрыва уточняется.

По словам местных властей, место изначального взрыва находится напротив АЗС.

«С этой точки взрыва сдетонировали емкости напротив стоящей заправки, в результате чего произошли возгорание и пожар», — сказал глава Республики Дагестан Сергей Меликов.

По имеющимся сведениям, на заправке взорвались две цистерны со сжиженным газом из десяти.

Площадь пожара вокруг автозаправки составляла 500 кв.м. В пресс-службе Главного управления МЧС России по Дагестану сообщили, что возгорание после взрыва на автозаправке было локализовано. Чуть позже в МЧС уточнили, что пожар удалось полностью потушить.

«В 01:00 по московскому времени полная ликвидация пожара, сейчас идет пролив конструкции, личного состава и техники хватает», - сказал начальник главного управления МЧС России по Дагестану Нариман Казимагамедов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, а региональная прокуратура заявила, что начала следствие, чтобы выяснить насколько тщательно соблюдались требования законодательства о пожарной и промышленной безопасности.