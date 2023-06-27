Расследование причин смерти Николы Булли исключило версию самоубийства

Автор фото, Фото из семейного архива Подпись к фото, Коронер пришел к выводу, что Никола Булли умерла в результате несчастного случая. Теперь ее семья может вздохнуть спокойно

8 минут назад

Коронерское расследование обстоятельств смерти Николы Булли пришло к заключению, что ее смерть была случайной и у женщины не было «ни малейшего желания» покончить с собой.

Русская служба Би-би-си подробно рассказывала об обстоятельствах ее исчезновения и поисках тела.

Рассмотрев дело, старший коронер графства Ланкашир Джеймс Эйдли постановил, что 45-летняя женщина утонула в результате падения в холодную воду.

По словам медицинских экспертов, при внезапном падении в холодную воду человек инстинктивно делает резкий вдох, и если при этом вода попадает в легкие, то смерть наступает за считанные секунды.

После вынесения вердикта семья погибшей женщины резко раскритиковала «крайне некорректные домыслы», распространившиеся по соцсетям после ее смерти.

В заявлении родственников Николы Булли, которое зачитал их адвокат Терри Уилкокс, говорится, что в соцсетях им до сих пор пишут очень неприятные вещи. Семья погибшей призывает людей внимательно изучить «факты и доказательства, которые были заслушаны в ходе дознания; принять во внимание вывод, к которому пришел коронер, и игнорировать любые точки зрения, высказанные не профессионалами».

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Скамейка, на которой был найден телефон Николы Булли. Разговоры о том, что она, якобы, покончила с собой, распространились после того, как стало известно, что у нее были проблемы с алкоголем

Семья Булли также попросила общественность помнить о том, как глубоко могут ранить слова, и напомнила, что последние несколько месяцев были для них очень непростыми.

Однако в заявлении также выражается благодарность всем тем, кто оказывал родным погибшей помощь и высказывал слова поддержки. «Они значат больше, чем можно выразить словами», — зачитал Уилкокс.

Всевозможные версии по поводу причин смерти Николы Булли начали распространяться в сетях, после того как стало известно, что она боролась с алкогольной зависимостью.

Ее партнер Пол Анселл (партнерами в Британии называют супругов, не зарегистрировавших брак) сказал, что, хотя Никола и «сорвалась» в Рождество, уже к январю ей удалось вернуться к норме.

Ее бывший врач заявила на слушаниях, что в медицинской истории погибшей нет ровным счетом ничего, что могло бы указывать на ее желание покончить с собой.

Это же подтвердил в своем вердикте и коронер доктор Эйдли.

«За исключением пары фраз, брошенных на Рождество, когда она была не вполне в себе и которые следует рассматривать как случайные, не обнаружено никаких признаков, того, что она намеревалась покончить с собой», — резюмировал он.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Партнер Николы Пол Анселл сказал, что буквально за день до смерти она строила планы на будущее

Эйдли также отметил, что ее новая карьера складывалась относительно успешно, а ее поведение в доме родителей, которых она навестила накануне своего исчезновения, было «совершенно нормальным».

«Обстоятельства, выявленные после ее смерти, также были крайне нехарактерными для самоубийц, потому что Никки сама никогда бы не оставила Уиллоу (собаку, к которой она была очень привязана, и о которой говорила, что это ее третий ребенок) одну на берегу реки», — добавил он.

После вынесения вердикта глава Отдела по борьбе с преступностью полицейского управления Ланкашира Полин Стейблс сказала, что первым делом хочет выразить соболезнования родственникам погибшей женщины.

«За минувшие шесть месяцев им пришлось пережить невообразимые испытания, и я могу только надеяться, что это расследование помогло им получить ответы на некоторые вопросы о том, что именно случилось с Никки 27 января», — сказала она.