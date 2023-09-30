Собака за рулем. В Словакии оштрафовали владельца машины, посадившего в водительское кресло своего питомца
Полиция в Словакии оштрафовала владельца автомобиля, за рулем которого оказалась собака.
Нарушение попало в объектив камеры контроля скорости.
На снимке, который опубликовала в своем фейсбуке словацкая полиция, видна собака с раскрытой пастью, сидящая на водительском сиденье машины марки «Шкода».
«Полицейские не могли поверить своим глазам, — сказано в сообщении. — Вместо водителя в камеру красиво улыбалась коричневая охотничья собака».
Владелец автомобиля утверждал, что его питомец по кличке Хавино в тот момент внезапно запрыгнул к нему на колени.
Но полицейские в деревне Штерусы, расположенной к северо-востоку от столицы страны Братиславы, заявили, что судя по фотографии, это не так, поскольку камера не зафиксировала каких-либо резких передвижений внутри автомобиля.
«Полицейские оштрафовали его на месте за нарушение правил дорожного движения», — сообщили в полиции.
Был ли этот штраф выписан (владельцу машины, не его собаке) за превышение скорости или за неспособность закрепить домашнее животное в движущемся транспортном средстве, неизвестно.
Полиция обратилась к водителям с призывом обеспечивать безопасность своих питомцев во время вождения.
«Даже небольшое животное может поставить под угрозу вашу жизнь и здоровье во время вождения», — предупредили в полиции.
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