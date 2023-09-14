Жена нарокобарона Эль Чапо вышла из тюрьмы. Кто такая Эмма Коронель Айспуро?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Эмма Айспуро почти не пропускала слушаний по делу своего мужа

58 минут назад

В США освободили из тюрьмы Эмму Коронель Айспуро — жену заключенного мексиканского наркобарона Хоакина Эль Чапо Гусмана, которого называют одним из самых известных преступников современности.

Айспуро признала себя виновной в незаконном обороте наркотиков и в ноябре 2021 года была приговорена к трем годам тюремного заключения, но позже срок был смягчен.

Ее освобождение подтвердили в Федеральном бюро тюрем.

В июне 34-летнюю женщину перевели из федеральной тюрьмы во временное жилище в Калифорнии, где она находилась под наблюдением властей. Теперь сообщается, что она покинула этот дом и находится на свободе.

Муж Айспуро, наркобарон Эль Чапо Гусман, отбывает пожизненное заключение в тюрьме строгого режима в Колорадо. В августе он отправил рукописное письмо властям с просьбой разрешить его жене и двум дочерям навестить его в тюрьме строгого режима.

66-летний Гусман был признан виновным в 2019 году в руководстве картелем «Синалоа», что включало в себя многолетнюю контрабанду наркотиков, преступный сговор, похищения и убийства людей.

По оценкам американских правоохранительных органов, базирующаяся в Мексике транснациональная преступная организация «Синалоа» за 25 лет переправила в США контрабандой более 1000 тонн кокаина, марихуаны, метамфетаминов и героина.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Гусман, изображенный здесь в 1990-х годах, прославился своими побегами из тюрем строгого режима, а также жестокостью своего картеля

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Чтобы укрепить его власть, наемные убийцы картеля похищали, пытали и убивали членов конкурирующих банд.

Картель «Синалоа» также подкупал полицейских и высокопоставленных политиков в Мексике и по всей Центральной Америке, чтобы те закрывали глаза на контрабанду и даже предупреждали картель о предстоящих рейдах.

Эмма Коронель Айспуро познакомилась с Гусманом, когда ей было 17 лет. Она принимала участие в местном конкурсе красоты.

Ее отец, Инес Коронель, был высокопоставленным членом картеля «Синалоа» и в настоящее время отбывает 10-летний срок в Мексике за контрабанду наркотиков.

Гусман в то время руководил картелем из различных укрытий на севере Мексики после того, как в 2001 году он сбежал из тюрьмы на прачечном фургоне, спрятавшись в корзине для белья.

Эль Чапо и Айспуро оформили свои отношения, когда Эмме было 18 лет, хотя был ли их брак официально зарегистрирован мексиканскими властями, неизвестно.

Будучи гражданкой США и Мексики, в 2011 году Айспуро отправилась в Калифорнию, чтобы там родить своих дочерей-близнецов. Это означало, что дети автоматически получали гражданство США.

В 2014 году Гусман был арестован после 13 лет в бегах. Его отправили в тюрьму строгого режима «Альтиплано» в Мексике.

Всего через 17 месяцев он снова сбежал. На этот раз — воспользовавшись прорытым специально для него тоннелем с освещением и вентиляцией, который вел на близлежащий склад. Наркобарон провел в бегах полгода, но в январе 2016 года его опять задержали.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Арест Эль Чапо в 2014 году: мексиканские морские пехотинцы ведут Гусмана к вертолету

На суде прокуроры настаивали, что Айспуро сыграла ключевую роль в побеге мужа.

Ее также обвиняли в том, что она выступала в качестве связного для Эль Чапо: как во время его бегства, так и во время пребывания за решеткой. По словам обвинителей, супруга наркобарона передавала приказы высокопоставленным членам его картеля и сыновьям от предыдущих жен, известным как «Чапитос» («Маленькие Чапо»).

После побега через тоннель в 2015 году Гусман скрывался от правосудия в течение шести месяцев, прежде чем мексиканский спецназ наконец поймал его недалеко от города Лос-Мочис, в его родном штате Синалоа.

Через год его экстрадировали в США и предали суду в Нью-Йорке.

Айспуро ежедневно появлялась в зале суда, проходившего в районе Бруклин.

Безупречно одетая и идеально ухоженная, она улыбалась и махала ему рукой, сидя в отсеке для посетителей.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Через два года после суда над мужем Айспуро сама столкнулась с правосудием

В интервью газете New York Times Айспуро рассказала, что не узнает своего мужа в ужасных показаниях о его злодеяниях, прозвучавших в суде, и вместо этого охарактеризовала его как «отличного отца, друга, брата, сына, партнера».

Когда в феврале 2019 года Гусмана признали виновным, супруги показали друг другу кулаки с поднятым вверх большим пальцем: жест, означающий «все хорошо».

После этого Айспуро оставалась на свободе еще почти два года, пока ее не арестовали в аэропорту имени Даллеса недалеко от Вашингтона в феврале 2021 года.

Прокуроры заявили, что она была хорошо осведомлена о преступной деятельности своего мужа и «понимала масштабы наркоторговли картеля «Синалоа».

При этом и обвинение, и защита отмечали, что Айспуро не участвовала в основной деятельности картеля «Синалоа».

«Фактическая роль обвиняемой была минимальной, — сказал прокурор Энтони Нардоцци. — Скорее, она была винтиком в очень большом колесе преступной организации».

Она признала себя виновной в торговле наркотиками и отмывании денег.

При вынесении приговора Айспуро попросила о снисхождении ради детей. «Я прошу вас не позволить, чтобы они росли без матери», — сказала она судье.

Ее приговорили к трем годам тюремного заключения, но впоследствии срок сократили, в результате чего она оказалась на свободе уже в сентябре 2023 года.

Ее планы на будущее неясны, но судя по тому, что ее муж написал письмо с просьбой разрешить ей увидеться с ним, она может поехать ради этого в штат Колорадо.

В письме Гусман пишет, что их 12-летние дочери «учатся в Мексике и могут навещать отца только во время каникул, максимум два или три раза в год».