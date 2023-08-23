Станет ли Индия четвертой лунной державой?

Автор фото, EPA Подпись к фото, Этот «Чандраян» — третий индийский запуск, и вторая попытка посадки на Луну. У него есть все шансы стать первой успешной миссией

Автор, Николай Воронин

Должность, научный корреспондент

54 минуты назад

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В среду, в шесть часов вечера по индийскому времени, у Индии есть шанс разбавить лунный триумвират Москвы, Вашингтона и Пекина, став лишь четвертым в истории государством, успешно посадившим на лунную поверхность спускаемый аппарат.

В отличие от потерянной «Луны-25», которая накануне должна была прилуниться всего в 100 км от места посадки «Чандраяна», шансы индийской миссии на успех оцениваются куда выше.

Дело в том, что посадка пройдет при дополнительной поддержке индийского же лунного орбитера «Чандраян-2». А это позволит внести необходимые изменения в расчетную траекторию модуля в случае внезапного скачка одного из параметров посадки.

Проще говоря, если в последний момент (как обычно и бывает), вдруг что-то пойдет не так, скорее всего, у ученых будет возможность стабилизировать аппарат и продолжить посадку.

Сообщается, что между аппаратами уже установлена двусторонняя связь. Находящийся на лунной орбите второй «Чандраян» уже отправил снижающемуся к поверхности третьему сигнал «Welcome, buddy!» («Добро пожаловать, приятель!») — и получил подтверждение доставки.

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Впрочем, на руку посадочной миссии (в состав которой входит луноход «Прагъям») играют и еще несколько факторов.

В отличие от все той же «Луны-25», стартовавшей после индийского аппарата, а спуститься намеревавшейся раньше него, у «Чандраяна» значительно больше времени на то, чтобы, скользя по орбите, внимательно осмотреться и выбрать на поверхности более подходящее для посадки место.

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Во вторник утром, за сутки с небольшим до прилунения министр науки и технологий Индии Джетендра Сингх опубликовал таймлапс (ускоренное видео какого-либо процесса), где за две с небольшим минуты показана вся история строительства компонентов третьего «Чандраяна».

Спускаемый модуль «Викрам» должен коснуться лунной поверхности в начале седьмого вечера по индийскому времени (в Лондоне будет 13:34, в Москве 15:34).