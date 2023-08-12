Пожары на Гавайских островах: число погибших возросло до 80, сгорел исторический город

Автор фото, EPA Подпись к фото, Город Лахайна был практически полностью уничтожен пожаром

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час назад

Власти штата Гавайи подтвердили, что в результате лесных пожаров на популярном среди туристов острове Мауи погибли уже 80 человек.

Не исключено, что число погибших может вырасти, поскольку с сотнями людей до сих пор нет связи.

Пожарные борются с огнем в нескольких районах, в том числе в исторически значительном городе Лахайна, который был практически полностью уничтожен. Ранее этот город привлекал около двух миллионов туристов в год.

Город Лахайна в XIX веке был столицей Королевства Гавайи - государства, существовавшего на островах до присоединения к США.

Пожары на Гавайских островах начались в середине недели.

Они вызваны сильнейшей жарой и засухой, а быстрому распространению огня способствует сильный ветер от урагана «Дора», который бушует над Тихим океаном в сотнях километров к югу от островов.

Жаркая погода, вызванная климатическими изменениями на планете в сочетании с другими факторами, установилась этим летом во многих американских штатах, а также в Европе и Азии.

Лесные пожары на Гавайях, как правило, не такие масштабные, как в Калифорнии и других штатах на материковой части США, но сейчас местные жители говорят, что ничего подобного еще не видели.

Автор фото, REUTERS Подпись к фото, Лахайна после лесных пожаров, вызванных сильным ветром, охвативших большую часть города несколько дней назад

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Генеральный прокурор штата Гавайи объявил, что намерен тщательно оценить, должным ли образом власти отреагировали на лесные пожары. После гибели значительного числа людей появляется все больше вопросов о том, насколько быстро чиновники предупредили местных жителей об опасности.

В пятницу некоторые жители Лахайны смогли вернуться в город после пожара.

На шоссе Хоноапилани — одном из немногих доступных маршрутов в Лахайну — выстроилась огромная очередь из автомобилей с усталыми людьми, которые везли с собой все необходимое — от еды, воды и топлива до подгузников и туалетной бумаги.

Однако уже через несколько часов дорога была снова закрыта для всех, кроме экстренных служб.

Подпись к фото, Брайан Агиран не хочет возвращаться в Лахайну

Один из местных жителей, 26-летний Брайан Агиран, оставался в Лахайне в самый тяжелый момент пожара. Он чудом спас свой дом, сумев потушить его при помощи больших ведер с водой. Но возвращаться в него он не хочет.

«Я закрываю глаза и вижу Армагеддон, — говорит он и добавляет, что теперь не может заснуть. — Теперь Лахайна изменилась навсегда».

Он, как и многие другие жители Мауи, опасается, что число погибших будет расти, возможно, значительно.

Автор фото, REUTERS Подпись к фото, Ставшая бездомной кошка на выжженном поле на юге острова Мауи

Западная часть острова Мауи, где расположена Лахайна, все еще остается без электричества и воды. В этом районе по-прежнему работают поисковые бригады, которые пытаются найти пострадавших.

Поиски в том числе идут в море. Сотрудники береговой охрана рассказали, что спасли из воды 17 человек недалеко от городской гавани. Все они находятся в стабильном состоянии.

Владелец туристической компании Гейб Люси рассказал Би-би-си, что слышал ужасающие свидетельства о моменте, когда огонь начал быстро распространяться.

Автор фото, REUTERS

«Люди прыгали в воду. Мне кажется, некоторые оказались окружены огнем настолько быстро, что смогли спастись только спустившись к берегу моря», — говорит Люси, который предоставил свои лодки для спасательной операции.

По его словам, люди «хватали своих четырехлетних детей, сажали их на доски для серфинга и отталкивали их от берега». Люси говорит, что, по некоторым сообщениям, на скалах в море остались тела погибших.

Власти предупредили, что для восстановления поврежденных пожаром городов на острове Мауи понадобится много лет. Только в Лахайне было разрушено более тысячи зданий.