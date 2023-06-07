Япония готова отменить табу на татуировки ради пополнения рядов армии
На фоне резкого сокращения численности боеспособного населения вооруженные силы Японии пересматривают запрет на набор в армию людей с татуировками на теле.
В Японии татуировки исторически ассоциируются с принадлежностью к преступным группировкам якудза, и во многих сферах жизни страны на них долгое время действовало табу.
Но сейчас власти заговорили о том, что молодые люди делают татуировки, следуя модным тенденциям, а желание отождествлять себя с якудза осталось далеко в прошлом.
Последние исследования показали, что японская армия недоукомплектована на 10% от предписанной численности личного состава.
В ходе весеннего призыва прошлого года не удалось набрать достаточного количества новобранцев, в том числе из-за того, что все больше молодых людей набивают на теле татуировки.
"Отказ от рекрутов только потому, что у них есть татуировки, создает проблему с точки зрения укрепления кадровой базы", - заявил Масахиса Сато, депутат от правящей Либерально-демократической партии.
Глава кадрового бюро Министерства обороны Японии Казухито Мачида также считает, что запрет необходимо пересмотреть на фоне снижения рождаемости в Японии.
Население Японии составляет 125 миллионов человек. В 2022 году в стране родилось менее 800 тысяч детей. Для сравнения - в 1970-х годах ежегодная рождаемость составляла более 2 млн человек.
Премьер-министр Фумио Кисида заявил, что Япония должна решить проблему своего сокращающегося и стареющего населения "сейчас или никогда".
Общественное мнение Японии в последние годы все больше склоняется к отказу от провозглашенной после Второй мировой войны пацифистской политики и усилению вооруженных сил.
Это связано с растущей мощью Китая и действиям Северной Кореи.
Напряженность в Азиатско-Тихоокеанском регионе и российское вторжение в Украину толкает Японию на значительные изменения в оборонной политике.
Японская традиция
Пока неясно, когда будет принято окончательное решение, снимающее табу на татуировки, но, как говорят эксперты, это будет большой вехой в истории Японии.
Когда-то татуировки на все тело были обычным делом в японском укладе, многие мужчины смотрели на это как на украшение, рассказывает антрополог из Университета Цуру Ёсими Ямамото.
Настоящее табу на татуировки появилось относительно недавно, когда в 1970-1980-х годах в стране начался бум фильмов о якудза. Именно тогда они стали восприниматься как неотъемлемая часть преступного мира.
"Людей с татуировками боятся почти автоматически", - говорит Ямамото.
По ее словам, страх и подозрительность распространяются настолько, что людям с татуировками запрещено посещать некоторые пляжи, а также некоторые онсэны (горячие источники) и общественные бани.
Но такое положение дел рано или поздно должно было измениться, поскольку для молодого поколения татуировки имеют совсем другой смысл, считает Ямамото.