Япония готова отменить табу на татуировки ради пополнения рядов армии

Автор фото, NurPhoto

час назад

На фоне резкого сокращения численности боеспособного населения вооруженные силы Японии пересматривают запрет на набор в армию людей с татуировками на теле.

В Японии татуировки исторически ассоциируются с принадлежностью к преступным группировкам якудза, и во многих сферах жизни страны на них долгое время действовало табу.

Но сейчас власти заговорили о том, что молодые люди делают татуировки, следуя модным тенденциям, а желание отождествлять себя с якудза осталось далеко в прошлом.

Последние исследования показали, что японская армия недоукомплектована на 10% от предписанной численности личного состава.

В ходе весеннего призыва прошлого года не удалось набрать достаточного количества новобранцев, в том числе из-за того, что все больше молодых людей набивают на теле татуировки.

"Отказ от рекрутов только потому, что у них есть татуировки, создает проблему с точки зрения укрепления кадровой базы", - заявил Масахиса Сато, депутат от правящей Либерально-демократической партии.

Глава кадрового бюро Министерства обороны Японии Казухито Мачида также считает, что запрет необходимо пересмотреть на фоне снижения рождаемости в Японии.

Население Японии составляет 125 миллионов человек. В 2022 году в стране родилось менее 800 тысяч детей. Для сравнения - в 1970-х годах ежегодная рождаемость составляла более 2 млн человек.

Премьер-министр Фумио Кисида заявил, что Япония должна решить проблему своего сокращающегося и стареющего населения "сейчас или никогда".

Автор фото, NurPhoto

Общественное мнение Японии в последние годы все больше склоняется к отказу от провозглашенной после Второй мировой войны пацифистской политики и усилению вооруженных сил.

Это связано с растущей мощью Китая и действиям Северной Кореи.

Напряженность в Азиатско-Тихоокеанском регионе и российское вторжение в Украину толкает Японию на значительные изменения в оборонной политике.

Японская традиция

Пока неясно, когда будет принято окончательное решение, снимающее табу на татуировки, но, как говорят эксперты, это будет большой вехой в истории Японии.

Когда-то татуировки на все тело были обычным делом в японском укладе, многие мужчины смотрели на это как на украшение, рассказывает антрополог из Университета Цуру Ёсими Ямамото.

Настоящее табу на татуировки появилось относительно недавно, когда в 1970-1980-х годах в стране начался бум фильмов о якудза. Именно тогда они стали восприниматься как неотъемлемая часть преступного мира.

"Людей с татуировками боятся почти автоматически", - говорит Ямамото.

По ее словам, страх и подозрительность распространяются настолько, что людям с татуировками запрещено посещать некоторые пляжи, а также некоторые онсэны (горячие источники) и общественные бани.