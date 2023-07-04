В ходе операции Израиля в Дженине погибли 10 человек, в Тель-Авиве автомобиль наехал на пешеходов

Автор фото, Reuters

34 минуты назад

В результате крупнейшей за последние годы военной операции Израиля в лагере Дженин на севере оккупированного Западного берега погибли 10 человек и 120 получили ранения, сообщает палестинское Министерство здравоохранения. Власти Израиля утверждают, что близки к достижению целей операции.

По данным палестинской стороны, среди погибших – четверо несовершеннолетних. Самому младшему погибшему было 16 лет, самому старшему – 23 года.

Израильские власти заявляют, что лагерь Дженин стал центром террористической деятельности.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что наносит удары по инфраструктуре боевиков.

Во вторник власти сообщили, что обнаружили и обезвредили подземную шахту на территории лагеря, которая использовалась для хранения взрывчатки.

Минувшей ночью израильские войска также ликвидировали «два ситуационных центра, принадлежащих террористическим организациям», говорится в совместном заявлении сил безопасности.

В ООН заявляют, что в Дженине наблюдаются перебои с электричеством и водоснабжением, а гуманитарные организации бьют тревогу из-за невозможности оказать помощь пострадавшим.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Израиль использует в ходе операции тяжелую технику

Представитель Всемирной организации здравоохранения заявил, что бригады скорой помощи не могут оказать помощь раненым, поскольку доступ на территорию лагеря для них закрыт.

В ВОЗ также заявили, что располагают сообщениями о том, что по крайней мере две больницы в Дженине подверглись обстрелам. Об этом же ранее сообщали палестинские власти.

Организация «Врачи без границ» заявила, что все дороги, ведущие в лагерь, были перекрыты израильскими военными.

«Военные бульдозеры разрушили множество дорог, ведущих в лагерь Дженин […] и сделали практически невозможным доступ машин скорой помощи к пациентам; палестинские медики были вынуждены передвигаться пешком, в зоне активных обстрелов и ударов беспилотников».

Представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов призвал немедленно обеспечить доступ медицинских работников в лагерь.

Во вторник днем в Тель-Авиве автомобиль въехал в толпу прохожих, в результате чего пострадали семь человек.

После этого водитель (по данным израильских спецслужб, 20-летний житель Западного берега) вышел из машины и пытался напасть на людей с ножом, но был застрелен местным жителем, у которого было при себе оружие.

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир поблагодарил «храброго гражданина», который застрелил нападавшего, заявив, что его действия предотвратили дальнейшую эскалацию и спасли жизни людей.

Представители палестинской группировки «Исламский джихад» заявили, что нападение стало ответом на то, что происходит в Дженине.