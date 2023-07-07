«Тебя можно убить — и ничего не будет». Как музыкант из Ростова-на-Дону умер в спецприемнике

Автор фото, VK Anatoliy Ryk Подпись к фото, В музыкальной тусовке Березиков называл себя Анатолием Рыком

Автор, Екатерина Седлярова

Должность, Би-би-си

час назад

В конце июня на кладбище в селе Большие Салы, что под Ростовом-на-Дону, в узком кругу родственников похоронили сорокалетнего музыканта и противника войны Анатолия Березикова. Мужчина умер в спецприемнике, где его удерживали почти месяц — по его словам, пытали и угрожали делом о госизмене. На следующий день после похорон Березикова силовики пришли с обыском к адвокату и правозащитнице, которые занимались его делом, — в результате обе покинули страну.

«Помяните его без спиртного, он непьющий был», — передала просьбу матери Березикова правозащитница Татьяна Спорышева. Она пыталась помочь ему во время его ареста.

Березикова в Ростове узнавали: музыкант в любое время года ездил по городу на велосипеде в шортах. По рассказам друзей, он не пил и не курил, но употреблял насвай (некурительное табачное изделие).

Он рисовал и продавал картины, делал татуировки и машинки для них, увлекался рок-музыкой и ездил на рок-фестивали. Позже Березиков нашел себе новое увлечение — экспериментальную шумовую музыку (нойз).

Автор фото, VK Anatoly Ryk Подпись к фото, Березиков был мастером на все руки. На фото татуировочные машинки его собственного производства

В музыкальной тусовке Березиков называл себя Анатолием Рыком, а свой музыкальный проект — «Рык-синт». Он не только играл на синтезаторах, но и сам собирал их и продавал.

А еще Березиков выступал против войны и действий властей. Правозащитники связывают его преследование с тем, что он, вероятно, расклеивал листовки украинского проекта «Хочу жить» с призывами к российским военным сдаваться в плен.

До войны, в 2017 году, он был волонтером штаба оппозиционного политика Алексея Навального (в 2021 году власти России признали штабы и другие структуры Навального экстремистскими организациями и запретили их деятельность в России).

В его социальных сетях нет антивоенных призывов, но много критики властей. Например, в 2018 году он был недоволен продажей леса китайцам и пенсионной реформой. В 2020 году во время пандемии Березиков выложил свою фотографию в маске с оскорбительной для президента России надписью.

В 2023 году Березиков умер в спецприемнике — полиция утверждает, что он покончил с собой.

Автор фото, VK Anatoly Ryk Подпись к фото, Березиков и лидер группы «Коррозия металла» Сергей «Паук» Троицкий

«Надеемся, что больше вас не увидим»

В полвосьмого утра 22 июня, на следующий день после похорон Березикова, Татьяна Спорышева проснулась от ударов во входную дверь. Из-за двери представились сотрудниками ФСБ.

«Били так, что сыпалась штукатурка со стен. Дверь чуть повело, я потом смотрела. Но били кувалдой, поэтому открыла почти сразу», — вспоминает она.

В квартиру вошли около 10 человек: часть в штатском, не менее четырех — в балаклавах, масках и камуфляжной одежде.

Силовики сказали, что ищут экстремистские материалы, которые, по их мнению, распространяет правозащитница в социальных сетях. Они провели двухчасовой обыск, забрали технику, а саму Спорышеву через несколько часов отпустили. «Надеемся, что больше вас не увидим», — сказал ей один из оперативников. 3 июля Спорышева уехала в Грузию.

«Я думаю, что вернуться не смогу, — рассказала правозащитница. — Думаю, на меня заведено дело оперативного учета (органы госбезопасности ведут такие дела в рамках оперативно-розыскных дел — Би-би-си), проверяли на границе почти четыре часа».

Автор фото, Facebook Tatiana Sporysheva Подпись к фото, Татьяна Спорышева занимается правозащитой в Ростове-на-Дону, работала в местном штабе Навального, шла на выборы в городскую думу от партии «Яблоко»

К адвокату Березикова Ирине Гак силовики приходили 15 июня. Подробности того, что у нее происходило, неизвестны до сих пор, никаких документов нет, а сама она с журналистами не разговаривает.

Правозащитный проект «Первый отдел» предполагает, что обыск проходил по уголовному делу о доведении до самоубийства (УК РФ Статья 110), которое возбудили после смерти Березикова. Максимальное наказание по этой статье — 15 лет лишения свободы. 26 июня Гак тоже покинула Россию.

«Я шагнул за дверь спецприемника на улицу, и меня тут же задержали»

Дело самого Березикова началось 11 мая: к нему в двухкомнатную съемную квартиру ворвались шесть силовиков в черных балаклавах.

Тогда его избили ногами, перевернули все вещи, забрали технику, а потом отвезли в шестой отдел полиции Ростова-на Дону составлять протокол по статье о сопротивлении сотруднику полиции (19.3 КоАП РФ), писал он позже в записке, которую ему удалось передать правозащитникам.

Автор фото, Tatiana Sporysheva Подпись к фото, Объяснительная записка Березикова

Тогда же его арестовали на 10 суток. Однако 21 мая на свободу выйти ему не удалось. «Я шагнул за дверь спецприемника на улицу, и меня тут же задержали с наручниками, посадили в полицейский УАЗ и сразу доставили в отделение на Буденновском. Потом доставили в Ленинский суд в наручниках в сопровождении двух автоматчиков», — писал Березиков в той же записке.

На него составили протокол и снова отправили на 10 суток в спецприемник за «мелкое хулиганство».

В течение двух недель родственники Березикова не знали, где он: у него изъяли телефон и не разрешали звонить. Мужчина просто пропал. Из спецприемника он несколько раз пытался передавать записки с другими задержанными. Получить такую записку от него удалось только к окончанию второй десятидневки ареста.

31 мая правозащитники поехали встречать Анатолия Березикова к спецприемнику. Но сотрудники отдела полиции сказали, что тот ушел. Спорышева вспоминает, что у отделения они увидели и подозрительного мужчину в штатском — она тогда решила, что это сотрудник ФСБ.

Автор фото, Tatiana Sporysheva Подпись к фото, Березиков в здании суда 31 мая

Березикову выйти на свободу в тот день не удалось — его сразу задержали за «мелкое хулиганство».

Из протокола, который есть в распоряжении Би-би-си, следует, что Березикова задержали в центре города на улице Семашко за то, что он «выражался грубой и нецензурной бранью в адрес прохожих, размахивая руками и хватаясь за одежду, учинил драку, вел себя агрессивно».

Мужчину тогда опять повезли в Ленинский суд — правозащитникам никто об этом не сказал. Но Гак и Спорышева на всякий случай решили проверить, вдруг его повезли туда, и поехали в суд.

«Боялся, что вывезут, и никто не найдет»

На видео из суда, которое сняла Спорышева, Березиков тихо сидит в коридоре, а между конвоиром и правозащитниками происходит ссора: Гак просит полицейского прекратить давить на Березикова и не заставлять его отказываться от адвоката.

Автор фото, Tatiana Sporysheva Подпись к фото, Полицейский и адвокат Ирина Гак в здании суда

Там же Гак и Спорышева смогли поговорить с Березиковым — в ожидании заседания и в присутствии полицейских.

«Он в суде рассказывал, что опасается, что исчезнет. Он боялся, что его куда-то вывезут, и никто его не найдет. Да, он опасался, что он не доживет», — вспоминает Спорышева.

Березиков показал женщинам шрамы на спине (фото есть в распоряжении Би-би-си): говорил, что его пытали в спецприемнике электрошокером, сломали ему ребра.

По словам мужчины, к нему приходил следователь ФСБ и угрожал уголовным делом о госизмене. Мужчина по описанию походил на того, кого правозащитники видели в отделе полиции.

О пытках защита Березикова рассказала судье, но судья Лада Евангелевская не придала этому значения и отправила музыканта в спецприемник до 15 июня.

После суда правозащитники пошли за полицейскими, которые уводили куда-то Березикова. Спорышева записала их разговор на видео.

— Куда вы его уводите? — спрашивают Гак и Спорышева конвой.

— В спецприемник, — отвечает один из полицейских.

— Их несколько, в какой именно? Кстати, кошелек, где кошелек с деньгами? — говорит Спорышева.

— Я вышел из изолятора с кошельком [31 мая], в отделение [вернули] уже без кошелька, — говорит Березиков.

— Сколько там было денег? — спрашивает Гак.

— 15350 рублей, — отвечает он.

Березиков также рассказал Спорышевой, что в кошельке у него была карта «Сбера», на которой хранилось 800 тысяч рублей. По его словам, еще 21 мая у него в отделении полиции пропали ключи и пакет с вещами.

Автор фото, Tatiana Sporysheva Подпись к фото, Последняя прогулка Березикова по Ростову-на-Дону 31 мая

Карусель из надуманных административных арестов перед заключением в СИЗО по уголовному делу — это распространенная практика российских силовых структур. После вторжения в Украину, ее стали применять чаще.

Сначала по такой схеме оказались за решеткой оппозиционеры Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза (оба признаны «иноагентами» в России). Обоим вменяли неповиновение полиции. Яшин, по версии полицейских «грубо выражался», а Кара-Мурза «при виде сотрудников резко изменил траекторию движения». За такие «правонарушения» суд назначил обоим по 15 суток ареста, из спецприемника они на свободу уже не вышли — их отправили в СИЗО по уголовным статьям.

Затем таким же способом за решетку стали попадать и менее известные фигуранты шпионских статей. Случай Березикова похож на истории Савелия Фролова и Ление Умеровой — обоих задерживали по несколько раз на выходе из спецприемника, отправляя под новые административные аресты. Оба в итоге стали фигурантами шпионских дел.

Автор фото, Grati/Umerova family Подпись к фото, За попытку съездить из Киева в Крым через Грузию к больному отцу Ление Умеровой (на фото) грозит до 20 лет лишения свободы

Адвокаты объясняли применение таких административных «каруселей» тем, что региональным следователям ФСБ нужно время на то, чтобы возбудить уголовное дело по «шпионской статье», и его требуется согласовать с центральным аппаратом ФСБ в Москве. Для этого они и тянут время с помощью административных арестов, считают юристы сообщества адвокатов и правозащитников «Первый отдел», которое помогает обвиняемым в госизмене.

«Это не самоубийство»

14 июня, за день до выхода Березикова из спецприемника, Ирина Гак пришла к нему оформлять нотариальную доверенность. Тогда же она выяснила, что он умер, и рассказала об этом Татьяне Спорышевой.

Позже силовики заявили, что мужчина повесился в своей камере 14 июня, примерно в 9:57. Причина смерти — «механическая асфиксия».

«Даже если предположить, что в результате пыток и угроз, психологического прессинга Анатолий принял решение совершить суицид, я не могу понять, как это технически произошло. В камерах есть видеокамеры, свет горит постоянно, полицейские смотрят и слушают за всем, что происходит в камерах», — рассуждает Спорышева.

В том, что это было не самоубийство, уверен и юрист «Первого отдела» Евгений Смирнов.

«Когда человек находится под стражей, за него ответственно государство. И они стараются не доводить до такого, чтобы человек умирал, потому что это будет громкое событие, которое будет расследовано. Мы практически полностью уверены в том, что это не самоубийство», — рассказывает Смирнов.

О том что будет с теми силовиками, которые пытали Березикова и фабриковали дело в его отношении, Смирнов отвечает: «Ничего».

Востребованный радиоремонтник

Последние публикации Березикова в социальных сетях были о концертах в память о ростовском музыканте Папе Срапе — Эдуарде Срапионове, известном в узких кругах ростовском экспериментаторе в области музыки нойз. Срапионов умер накануне военного вторжения России в Украину.

Березиков последние семь лет был его учеником и продавал синтезаторы, которые мастерил Папа Срапа «из говна и палок», рассказывают их знакомые. Березиков был одержим сохранением памяти о своем учителе. Он даже хотел создать его виртуальный музей.

После смерти Срапионова Березиков, или Рык, сам начал делать синтезаторы и продавать их на «Авито» за совсем небольшие деньги — от 6 до 12 тысяч рублей.

Его приятель Валентин Сохарев, тоже нойз-музыкант, говорит, что Рык, скорее, был известен как востребованный радиоремонтник и этим зарабатывал на жизнь.

Правда, Березикова звали выступать на концерты в разные российские города: из последних — в Москву на фестиваль «Шум и ярость». Но из-за арестов он туда так и не попал.

Автор фото, VK Shumnoe Mesto Подпись к фото, Анатолий Рык на сцене клуба

«Я думаю, что организаторы фестивалей, когда они его к себе звали играть, были больше заинтересованы в том, что он приедет и что-то отремонтирует. Востребованным музыкантом-шумовиком он мог только начать становиться», — говорит Сохорев.

«Раньше мы все знали, что принадлежать в России к неофициальной и маргинальной культуре — это повод для неприятностей. Ну такая цена контркультурности. Но случай Анатолия Рыка нам сообщает, что теперь для силовиков это дополнительный признак — тебя можно убить и ничего не будет», – написал после смерти Березикова художник и музыкант Иван Напреенко.

Раздавал по 1000 листовок в неделю

Березиков увлекался не только музыкой, но и политикой. В 2017 году он пришел в штаб Алексея Навального, вспоминает Вадим Кобзев, бывший активист ростовского штаба.

«Он участвовал в митингах, раздавал листовки, наблюдал на выборах, его оштрафовали за раздачу листовок. Потом, в 2021 году, он участвовал в январских митингах в поддержку Навального. Его избили при задержании, и он получил административный арест. То есть он человек с таким сильным прошлым», — рассказывает Кобзев.

Он отмечает, что Березиков был энергичным человеком, раздавал много листовок — каждую неделю по 1000 штук, гораздо больше, чем другие активисты. Листовки он развозил на велосипеде, который во время обысков забрали силовики.

Автор фото, VK Anatoly Berezikov Подпись к фото, Березиков объездил на велосипеде юг России

Но не все друзья Березикова-Рыка разделяли его политические взгляды.