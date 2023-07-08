500 дней войны в Украине. Зеленский молится о погибших и вспоминает победу в боях за Змеиный

Автор фото, EPA Подпись к фото, Владимир Зеленский и патриарх Константинопольский Варфоломей

час назад

8 июля — ровно 500 дней с начала войны в Украине. В этот день президент Украины Владимир Зеленский, находящийся с визитом в Турции, посетил собор Святого Георгия (Стамбул), где была отслужена панихида по жертвам войны.

Зеленский поблагодарил Константинопольского патриарха Варфоломея «за духовную поддержку Украины и украинцев» и молитвы за мир.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Владимир Зеленский в соборе Святого Георгия (Стамбул)

Также утром в субботу президент Украины опубликовал видео с острова Змеиный, который украинским военным удалось освободить год назад.

«500 дней полномасштабной войны. Змеиный. Свободный остров свободной Украины, — говорится в комментарии к видео в телеграм-канале Зеленского. — Почтили память героев, отдавших свою жизнь в этой битве — одной из важнейших за время полномасштабной войны».

Автор фото, EPA

Когда было снято видео, на котором Зеленский прибывает на остров, не уточняется. Известно, что в начале июля украинский президент посещал Одесскую область.

Вместе с Зеленским на видео — глава его офиса Андрей Ермак и начальник военной разведки Кирилл Буданов.

За 500 дней войны, по данным управления Верховного комиссара ООН по правам человека, погибли по меньшей мере 9083 мирных жителя Украины. Однако, как отмечают в ООН, реальное число погибших может оказаться значительно больше. 15 779 мирных жителей получили ранения.

По данным украинской Генпрокуратуры, с начала войны в Украине погибли 494 ребенка (По данным ООН, погибли более 500 детей).

Больше всего детей пострадало в Донецкой, Харьковской, Киевской, Херсонской, Запорожской, Николаевской, Днепропетровской, Черниговской и Луганской областях.

Эти данные не окончательны, речь идет только о тех жертвах, чьи имена удалось подтвердить, подчеркивают в Киеве.

С начала российского вторжения в Украину, по подсчетам ООН, порядка 6,3 млн украинцев стали беженцами.

Ущерб, нанесенный инфраструктуре Украины, оценивается в 143 млрд долларов.