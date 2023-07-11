Саммит НАТО: чего страны альянса ждут друг от друга

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу постоянно приходится примирять разные точки зрения в альянсе - и затем представлять публике общую, компромиссную позицию

час назад

Главный вопрос начавшегося сегодня в Вильнюсе саммита НАТО — это, конечно, отношения альянса с Украиной, но у стран НАТО есть и вопросы друг к другу, которые касаются как поддержки Украины, так и общего состояния военного блока.

Основная коллизия саммита хорошо известна, и ей посвящены почти все публикации прессы и заявления политиков относительно вильнюсского слета: Украина и страны восточного фланга НАТО хотят четкого плана-графика вступления Украины в альянс, а страны условного «старого Запада» привычно хотят оставить себе какую-то свободу маневра.

Байден и проблема выборов

У президента США Джо Байдена есть, однако, и параллельная задача: ему нужно доказать союзникам, что, несмотря на грядущие через год и четыре месяца выборы, Америка не прекратит помогать Украине.

Как напоминает корреспондент Би-би-си в Северной Америке Энтони Зуркер, потенциальные кандидаты-республиканцы, с одним из которых придется биться демократу Байдену, по-разному относятся к украинскому вопросу.

Дональд Трамп, который пока остается фаворитом в будущей борьбе за выдвижение от Республиканской партии, высказывается двусмысленно и непонятно, заявляя, что остановил бы войну в 24 часа, но не объясняя, как.

Другие республиканцы — в частности, бывший вице-президент Майк Пенс и бывший посол США в ООН Ники Хейли, полностью поддерживают Украину.

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Как пишет корреспондент Би-би-си, сотрудники администрации Байдена в частных беседах признают, что предвыборная кампания неизбежно усложнит процесс оказания военной помощи Украине, по крайней мере временно.

«Задача Байдена — признать это, но при этом заверить других демократически избранных лидеров, что США будут их надежным партнером, пока он остается на своем посту — останется ли он на нем еще 18 месяцев или же еще четыре года», — заключает корреспондент Би-би-си по Северной Америке.

Британия - о военных ассигнованиях

Великобритания — одна из самых активных союзниц Украины в НАТО, и позиция премьер-министра Сунака относительно приема Украины ближе к позиции самого Киева и стран восточного фланга, нежели позиция некоторых других «старых» стран альянса.

По пути в Вильнюс Сунак сказал журналистам, что место Украины — в НАТО, и участники саммита должны добиться какого-то «наглядного прогресса» в этом вопросе.

Помимо этого, Сунак в Вильнюсе собирается снова призвать союзников выполнить собственное обязательство и начать, наконец, тратить минимум 2% их ВВП на военные нужды.

В 2014 году, после захвата Россией Крыма, страны НАТО на саммите в Уэльсе пообещали друг другу, что нарастят военные расходы до 2% ВВП и выше в течение десяти лет. То есть, срок истекает через год.

Сейчас этот норматив выполняют всего девять из 31 страны НАТО. Еще 11 планируют добраться до него к следующему году. Но Риши Сунак, как сообщила его пресс-служба, хотел бы добиться на саммите того, чтобы все члены альянса предъявили конкретный план увеличения военных расходов до нужного объема.

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Сунак собирается призвать союзников учесть уроки российского вторжения и повысить эффективность и мобильность своих вооруженных сил.

Кроме того, Сунак официально объявит на саммите о планах резкого увеличения производства снарядов по контракту правительства с компанией BAE systems на 200 млн фунтов (около 260 млн долларов США).

Убедить Путина

Как отмечает дипломатический корреспондент Би-би-си Джеймс Ландейл, общая, стратегическая задача этого саммита — показать Путину, что НАТО твердо намерен оказывать Украине военную помощь в долгосрочной перспективе.

По сведениям Ландейла, западные политики рассчитывают таким образом показать Путину, что если он надеется дождаться момента, когда Запад устанет помогать Украине, то эти его надежды напрасны.