«Нам нужно еще одно обвинение». Почему рейтинг Дональда Трампа лишь растет от количества дел против него

Автор фото, Reuters

Подпишитесь на нашу рассылку «Контекст»: она поможет вам разобраться в событиях.

17 минут назад

Против бывшего президента США Дональда Трампа расследуются уже четыре уголовных дела, по некоторым пунктам обвинения ему грозит до 20 лет тюрьмы, но его рейтинг продолжает неуклонно расти.

Трамп с огромным отрывом опережает всех потенциальных кандидатов от Республиканской партии, готовых пойти на выборы-2024.

Общей победы Трампу это не гарантирует: среди демократов и не определившихся избирателей его антирейтинг высок.

Но и к выборам 2016 года Трамп тоже не подходил в статусе безоговорочного фаворита.

Как Дональд Трамп стал «тефлоновым Доном»

В августе 2015 года американское издание Politico выпустило текст, в котором обратило внимание на аномально стабильную популярность Дональда Трампа в социологических опросах — что бы он ни делал, он сохранял свой рейтинг.

Стиль общения Трампа журналисты тогда охарактеризовали как «напыщенный и прямолинейный».

Они напомнили, что Трамп называл «преступниками и насильниками» всех нелегальных иммигрантов. Отказался признавать героем войны сенатора Джона Маккейна — несмотря на все его боевые награды и пять лет во вьетнамском плену.

Его принижающих женщин высказываний было так много, что глянцевые журналы объединяли их в подборки. «Если Хиллари Клинтон не может удовлетворить своего мужа, с чего она решила, что она сможет удовлетворить Америку», — так говорил Трамп про свою главную соперницу, кандидата от Демократической партии.

«Если бы [соперник Трампа в Республиканской партии] Джеб Буш, Хиллари Клинтон или любой другой кандидат говорил то, что говорит Трамп, и делали то, что он делает, их кампании уже умерли бы в куче негативных заголовков. Но Дональд Трамп жив, и очевидно, что обычные правила на него не распространяются», — писало Politico.

Автор фото, AFP

Тогда журналисты пришли к выводу, что такая устойчивость объясняется тем, что Трамп — не карьерный политик. Он крупный бизнесмен, пришедший в мир политики извне; ненавидит уже существующие правила, СМИ, политические институты — и избирателям это нравится.

С тех пор Дональд Трамп выиграл президентские выборы, провел на своем посту один срок и настолько сильно не хотел уходить, что спровоцировал попытку мятежа. В рамках каждого из уголовных дел против него — обвинения по нескольку десятков пунктов, по некоторым из них наказание составляет до 20 лет тюрьмы. Среди обвинений: все тот же мятеж, попытка отменить результаты выборов, незаконное хранение секретных документов — и многое другое.

А теперь Трамп уверенно идет к тому, чтобы опять стать главным кандидатом в президенты от Республиканской партии.

Верьте не только делам

Пропустить Реклама подкастов и продолжить чтение. Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Реклама подкастов

Еще весной 2023 года более 85% демократов и 55% беспартийных избирателей считали, что уголовные обвинения против Трампа должны лишить его права вновь баллотироваться на пост президента в 2024 году.

Но среди республиканцев, как свидетельствуют опросы, проведенные социологической службой Quinnipiac, так думали лишь 23% избирателей, а еще 75% были уверены, что он должен баллотироваться в президенты.

Один из опрошенных, 65-летний Ричард Холтон из штата Огайо, был одним из тех, кому социологи предоставили возможность дать более развернутый ответ. Он сказал: «Всё, в чем когда-либо обвиняли Трампа, оказалось ложью».

По состоянию на весну 2023-го еще не все нынешние обвинения в адрес Трампа были даже предъявлены. И ни по одному из связанных с политикой дел еще не вынесено решение суда.

Согласно другому опросу, который в те же дни проводила еще одна социологическая служба, Marist Poll, две трети республиканцев проголосовали бы за Трампа, даже если бы его признали виновным в совершении уголовных преступлений (в законодательстве США никаких ограничений на этот счет нет).

Нужно больше обвинений

Дональд Трамп объявил о выдвижении на пост президента в ноябре 2022-го. В начале января 2023 года проект FiveThirtyEight (это подразделение телекомпании ABC, оно специализируется на обработке массивов данных) зафиксировал его рейтинг на уровне более 40%. У его, как считалось, основного противника по Республиканской партии Рона Десантиса в те дни было чуть менее 40%.

В графике, который фиксирует рейтинг кандидатов, Трамп с тех пор стабильно шел вверх, а Десантис — вниз.

В мае 2023-го Десантис официально объявил о своем выдвижении, но пока нет никаких оснований говорить, что он может обойти Трампа. Более того, разрыв между ними увеличился с примерно 5% в январе до 37,8% в августе.

Каждое новое предъявление обвинений Трампу оборачивалось тем, что тот еще больше увеличивал отрыв от Десантиса, а его рейтинг поднимался скачкообразно.

Единственный раз, когда этого не случилось — после предъявления Трампу в июне 2023-го обвинений в несанкционированном хранении секретных документов. В краткосрочной динамике рейтинг даже упал.

Автор фото, DOJ Подпись к фото, Объем незаконно хранившихся Дональдом Трампом секретных документов измерялся коробками

Руководитель отдела анализа данных в ABC News Эллиотт Моррис обращает внимание на две причины, по которым это могло произойти.

Во-первых, обвинение в ненадлежащем хранении документов было неожиданным — в отличие от всех остальных, о которых было известно заранее.

Во-вторых, тема национальной безопасности, говорит Моррис, очень важна для среднестатистического американского избирателя. В списке национальных приоритетов ее, по опросам, ставят на третье место после экономики и здравоохранения.

Дональд Трамп даже бравирует своими делами: в августе, в речи на ужине Республиканской партии в штате Алабама он сказал: «Каждый раз, когда они выдвигают обвинение, мы поднимаемся в опросах. Нам нужно еще одно обвинение, чтобы закрыть эти выборы. Еще одно обвинение, и ни у кого [против нас] нет даже шанса».

Государственная самозащита

Вместе с тем, важно помнить, что на этом этапе до завершения праймериз для Дональда Трампа имеют значение только рейтинги внутри партии.

Как только он официально станет главным кандидатом в президенты от республиканцев, ситуация изменится.

Автор фото, Getty

Эллиотт Моррис из ABC пишет, что последствия судебных процессов — а они могут стартовать уже в январе 2024-го — могут быть куда значительнее, чем эффект от предъявления обвинений. Во-первых, Трампу уже просто в силу своего статуса обвиняемого явно придется больше защищаться, чем атаковать. Во-вторых, суды, безусловно, отнимут у Трампа все возможные ресурсы, включая финансовые.

Политический обозреватель CNN Стивен Коллинсон пишет, что одновременное участие Трампа в выборах и в судебных процессах нанесет большой ущерб Соединенным Штатам как таковым.

По его мнению, республиканские избиратели глубоко и искренне верят в то, что власти под управлением демократов используют государственную машину, чтобы свести с Трампом счеты, и преследуют его по политическим мотивам. Трамп же подогревает эту веру — теми же методами, какими пытался убедить избирателей в том, что результаты президентских выборов 2020 года были подтасованы.

«Его стремление изобразить себя жертвой правительства и использовать свою кампанию в качестве средства собственной защиты означает, что впереди может быть неоднозначный и даже опасный период», — пишет Стивен Коллинсон.

Проект FiveThirtyEight ежедневно суммирует данные всех основных социологических служб США. По ним рейтинг доверия Дональду Трампу на 17 августа составлял 39,3% (не доверяют ему 56,4% опрошенных).