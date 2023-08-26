Ставка на «Вагнер». Что будет с Мали после ухода миссии ООН и смерти Пригожина?

Автор, Ферас Килани

Должность, Арабская служба Би-би-си, Мали

11 минут назад

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Последствия крушения самолета Евгения Пригожина будут ощущаться далеко за пределами России, и одна из стран, наиболее сильно зависящих от ЧВК «Вагнер», — это Мали. Одновременно воюя с исламистами и сепаратистами, ее руководство полагалось на защиту и помощь российских наемников. Но сейчас, когда «вагнеровцы» остались без своего лидера, а миротворцы ООН покидают страну, Мали рискует оказаться в кризисе. Корреспондент Би-би-си Ферас Килани побывал в одном из самых опасных регионов на севере Мали и рассказывает, что происходит в стране, раздираемой конфликтами.

Это немного сокращенный перевод статьи, вышедшей на сайте BBC News 25 августа. Прочитать ее в оригинале на английском языке можно здесь.

Поздним вечером мы разбили лагерь, разожгли костер и разложили одеяла для ночлега в пустыне под открытым небом. Внезапно тишину жаркой ночи разрезал рев мотоцикла.

Наш конвой бросился за свои ружья и пулеметы. Мы были вместе с отрядом сепаратистов-туарегов — они велели мужчине на мотоцикле не задерживаться.

Как только он скрылся из виду, они велели уже нам собираться — причем немедленно. Оставаться там было слишком опасно: мужчина на мотоцикле был лазутчиком из местной группировки, связанной с «Аль-Каидой»*.

Мы и так были осторожны: вместо джинсов на нас были традиционные для туарегов робы и платки — но если он понял, что в лагере иностранцы, он мог бы привести сюда боевиков, и нас могли похитить.

Мы быстро собрались и уехали — без фонарей и с выключенными фарами, чтобы нас не выследили.

Эта часть севера Мали не подконтрольна правительству, здесь командуют различные группы туарегов и исламских экстремистов, связанных с «Аль-Каидой», — они не совсем союзники, но смогли достичь некоего взаимопонимания и обычно не трогают друг друга. Но напряжение, которое мы почувствовали во время встречи с мотоциклистом этой ночью, отражает кризис в стране, все глубже сползающей в беззаконие и хаос.

Спасаясь от «Исламского государства»

К востоку отсюда за территории борется «Исламское государство»*. Мы проехали тысячу километров через пустыню, чтобы добраться до города Кидаль, где в палаточных лагерях для беженцев живут тысячи людей, бежавших от боевиков ИГ.

«Они убили всех наших мужчин и сожгли всю еду и скот», — говорит Фатима. Ей за 60, и этот ветхий тент — кусок тряпки на нескольких корягах — теперь дом для нее, ее дочери и двух внуков.

Похожие истории — об уничтожении запасов зерна, убийстве овец и верблюдов — рассказывали нам и другие жители лагеря. У многих их маленьких детей, которых мы видели, не было одежды и обуви.

Подпись к фото, Фатима (справа) со своей дочерью и ее детьми

Чтобы попасть сюда, Фатима и ее немногие выжившие родственники прошли пешком сотни километров из своей родной сельской коммуны Менака на востоке Мали. На своем опыте мы убедились, как тяжело путешествовать по пустыне: твердых дорог нет, из указателей — лишь следы на песке от проезжавших машин.

В Кидали беженцев ничего не ждет, но по крайней мере они могут выжить. «Мы нашли воду и кров, поэтому решили остаться», — говорит Фатима. Люди в этих лагерях получают базовую помощь от местных НКО, но ее не так много.

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Разворот к «Вагнеру»

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Хотя сейчас Кидаль безопаснее, чем районы, которые покинула Фатима и другие беженцы, ситуация может измениться к худшему.

В 2012 году в стране произошел военный переворот, а повстанцы-туареги и исламисты взяли под контроль север Мали, объявив его независимым государством. Исламисты вскоре начали наступление, и новое переходное правительство попросило помощи Франции. Спустя несколько месяцев после прибытия французских военных в 2013 году свою миссию для поддержания мира — MINUSMA — направила ООН.

Армия Мали вновь захватила власть в 2020 году, и с тех пор хунта старалась дистанцироваться от Франции — бывшей метрополии, и французских военных отправили домой.

В 2021 году правительство пригласило в Мали обеспечивать безопасность ЧВК «Вагнер» — и вскоре российские наемники стали единственной иностранной силой, предоставляющей военную помощь. Власти попросили ООН вывести свои 12 тысяч миротворцев, процесс вывода продолжается в настоящее время.

Подпись к фото, База миссии ООН

Местные опасаются, что когда силы ООН покинут Мали, в стране образуется вакуум власти, и сепаратисты из ИГ и связанные с «Аль-Каедой» боевики начнут воевать за контроль над территориями.

Численность сил «Вагнера» в Мали оценивается в тысячу бойцов — меньше десятой части миссии ООН, которую они должны заменить, и их эффективность в борьбе против джихадистов у многих вызывает сомнения.

Весной ООН обвинила ЧВК «Вагнер» в зверствах против мирного населения, совершаемых вместе с армией Мали. В докладе описывались случаи «ужасающих казней, массовых захоронений, пыток, изнасилований и сексуализированного насилия» в районе города Мопти в центральной части страны. В докладе также указывалось, что малийские военные под руководством «вагнеровцев» убили около 500 в основном безоружных деревенских жителей. Власти Мали отвергли эти обвинения.

По словам туарегов, контролирующих Кидаль, малийские власти могут попытаться захватить то, что останется от базы ООН после вывода миссии, и это может привести к возобновлению боев.

Подпись к фото, Билаль-Аг-Шариф, местный лидер туарегов

«Если эти лагери MINUSMA передаст малийской армии, MINUSMA будет отвечать за то, что произойдет дальше», — говорит местный лидер туарегов Билаль Аг Шариф.

«Ответственность будет лежать и на малийских властях, потому что их требования неправомерны, и мы их не примем», — добавляет он, давая понять, что повстанцы не отдадут контроль над регионом без боя.

Помимо обеспечения безопасности 12 баз ООН по всей территории Мали обеспечивают около 10 тысяч рабочих мест. Организация нанимает переводчиков, водителей, людей, которые развозят еду и предоставляют разные услуги, в том числе базовые медицинские.

«Это оставит людей без работы, без надежды, без какого-либо способа прокормить свои семьи», — говорит Шариф. Выиграть от этого могут исламисты, предупреждает он: «Это даст экстремистским группировкам новые возможности для вербовки».

В лагере для беженцев мы видели детей, рядами сидящих на земле на территории импровизированной школы. Учитель бил их палкой по голове за ошибки в чтении Корана.

Родители этих детей погибли от рук боевиков ИГ, и несложно представить, как впоследствии они могут стать легкой мишенью для вербовщиков других вооруженных группировок.

Российские интересы

Мотивации же наемников «Вагнера» в регионе подвергаются сомнению. Правительство США называет ЧВК «дестабилизирующей силой» и обвиняет наемников в эксплуатации природных ресурсов других африканских стран, где связанные с Евгением Пригожиным компании добывают золото и алмазы.

За несколько дней до крушения самолета под Тверью Евгений Пригожин опубликовал видеообращение, из которого следовало, что он находится в Африке.

Би-би-си не смогла подтвердить, где именно было снято видео, но на нем Пригожин говорит, что ЧВК «Вагнер» делает Африку «еще более свободной» и не только «кошмарит ИГИЛ, „Аль-Каиду“ и других бандосов», но и занимается поиском природных ресурсов («проводит РПД»).

Неподалеку от Кидали расположен один из многочисленных заводов по переработке золота. Это небольшое производство, где большая часть промывки и плавки делается вручную, но таких мест по всей стране сотни, и благодаря им Мали производит более 60 тонн золота в год и входит в пятерку крупнейших африканских экспортеров этого драгоценного металла.

Туареги боятся, что «вагнеровцы» попытаются взять контроль над местным производством золота. Если это случится, предупреждает Шариф, кровопролития не избежать.

Угроза всему региону

ООН предупреждает, что за последний год угроза со стороны джихадистов возросла не только в Мали, но и в Нигере и Буркина-Фасо.

Во всех трех странах произошли военные перевороты — в 2022 году в Буркина-Фасо и в июле этого года в Нигере.

После крушения самолета с верхушкой ЧВК «Вагнер» на борту будущее наемников в Африке под вопросов, и пока не ясно, насколько власти Мали могут полагаться на них. Если ситуация в стране ухудшится еще сильнее, последствия может ощутить на себе весь регион.