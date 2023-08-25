Директор Британского музея, где обнаружили хищения, уходит в отставку

Автор фото, BRITISH MUSEUM Подпись к фото, Хартвиг Фишер занимал пост директора Британского музея с 2016 года

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час назад

Директор Британского музея Хартвиг Фишер заявил об отставке на фоне скандала с хищениями ценных экспонатов. В июле уже объявлялось, что Фишер покинет пост в 2024 году, однако теперь он не станет дожидаться этого срока.

На прошлой неделе один из наиболее известных музеев Лондона объявил, что уволил одного сотрудника, после того как некоторые сокровища из коллекции были заявлены как «пропавшие, украденные или поврежденные».

В официальном заявлении Фишер признал, что когда в 2021 году стало известно о хищениях, вверенный ему музей «не отреагировал на это в полной мере, как ему следовало бы».

Он также выразил сожаление по поводу «некорректных» замечаний, сделанных на прошлой неделе в адрес арт-дилера, который первым сообщил руководству музея о возможных хищениях, и извинился перед ним.

Еще в начале недели Фишер утверждал, что в 2021 году было проведено тщательное расследование, и все предметы, о которых говорил дилер Иттай Градель как о пропавших, на самом деле находятся в коллекции.

«Это правильное решение, — заявил Градель в интервью Би-би-си по поводу отставки Фишера, — думаю, ему следовало бы сделать это раньше, впрочем, я принимаю его извинения».

По словам Фишера, он уйдет со своего поста, когда совет попечителей найдет ему временную замену.

Бывший министр финансов, а ныне председатель попечительского совета Британского музея Джордж Осборн подтвердил, что прошение Фишера об отставке было принято.

Он добавил, что Фишер поступил «достойно, признав совершенные ошибки».

«Никто никогда не сомневался в его порядочности, преданности делу и любви к своему музею», — подчеркнул Осборн, добавив, что совет попечителей сделает все для того, чтобы музей прошел через все испытания, а из допущенных ошибок будут сделаны соответствующие выводы.