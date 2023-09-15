Наводнение в Ливии: тела жертв продолжает выбрасывать на берег, страна на пороге эпидемии

Автор фото, The Washington Post

52 минуты назад

В Ливии продолжают искать пропавших без вести и находить тела погибших в результате катастрофического наводнения. В пятницу ООН заявила, что большинства жертв можно было избежать, если бы власти Ливии своевременно оценили уровень угрозы и начали эвакуацию.

Реакция властей на катастрофу в первые двое суток тоже была преступно медленной и неадекватной, считают международные наблюдатели. Это связано с тем, что уже более десяти лет за власть в Ливии борются две политические силы, каждая из которых создала свое собственное правительство.

Политики с обеих сторон призывают начать расследование причин трагедии. Администрация, базирующаяся в Триполи, признала, что столь масштабные последствия связаны с политической нестабильностью в стране и слабыми институтами.

По информации Красного Креста, уже известно о гибели более 11 тысяч человек. Однако мэр портового города Дерна Абдулменам Аль-Гаити считает, что только в его городе погибло около 20 тысяч жителей, просто их тела еще не нашли, и они числятся пропавшими без вести.

Хронология катастрофы

Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, Вода смыла целые кварталы в городе Дерна

Воскресенье 10 сентября: в результате проливных дождей, вызванных ураганом Даниэль, произошло обрушение двух дамб вблизи средиземноморского города Дерна.

Понедельник 11 сентября: к утру потоками воды смыты целые районы Дерны.

Среда 13 сентября: прибыла первая международная помощь, но премьер-министр Ливии заявил, что страна примет только то, что сочтет необходимым.

Четверг 14 сентября: лишившиеся крова жители Дерны начали уезжать в другие районы страны.

Автор фото, EPA

Город Дерна пострадал от наводнения больше других городов из-за прорыва двух дамб.

Спасатели и жители других приморских городов находят тела погибших в Дерне, выброшенные на пляжи в 100 км от эпицентра катастрофы.

Десятки тысяч человек остались без крова.

Эпидемиологи предупреждают, что следующим испытанием для Ливии с большой долей вероятности станут эпидемии из-за масштабного разлива загрязненной воды.

По оценкам инженеров из других стран, обрушение дамб, ставшее главной причиной трагедии, произошло из-за нарушений при их строительстве.

Также, по их мнению, гибель целых городских районов произошла из-за нарушений норм городского планирования, необходимых для прибрежных населенных пунктов.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В Дерну поступает международная гуманитарная помощь

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По словам местных властей, в некоторых районах Дерны уже подведено электричество, и круглосуточно ведутся работы по восстановлению электроснабжения. Сюда поступает гуманитарная помощь.

Так как под рухнувшими постройками и в паводковых водах в городе Дерна остается большое количество разлагающихся тел, местные власти расследуют угрозы для здоровья в городе и, по их словам, готовы принять соответствующие решения.

Специалисты утверждают, что тела, остающиеся под завалами, не представляют угрозы инфекции.

«Вера в то, что трупы станут причиной эпидемий, не подкреплена доказательствами», — говорит Пьер Гийомар, руководитель отдела судебно-медицинской экспертизы Красного Креста.

«Тела людей, погибших от ран, полученных в результате стихийного бедствия или вооруженного конфликта, практически никогда не представляют опасности для здоровья населения. Те, кто выжил в таком событии, как стихийное бедствие, с большей вероятностью распространят болезнь, чем мертвые тела», — объясняет эксперт.