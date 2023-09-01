Перестрелка на границе Азербайджана и Армении: стороны обвиняют друг друга, говорят о погибших

Автор фото, AFP Подпись к фото, Армянский солдат на границе Нагорного Карабаха. Архивная фотография

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1 сентября 2023

Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах своих территорий вдоль их общей границы к северо-западу от самопровозглашенного Нагорного Карабаха. Армянские власти сообщили о гибели троих армянских военнослужащих, азербайджанские власти - о ранении троих азербайджанских военных.

В Минобороны Армении заявили, что азербайджанская армия атаковала ее позиции в районе села Сотк. Азербайджан выдвинул встречные обвинения, обвинив армянскую сторону в обстреле позиций в Кельбаджарском районе с использованием беспилотников.

Вторая война в Карабахе - (первая длилась с 1988 по 1994 годы) продлилась 44 дня и закончилась в ночь на 10 ноября 2020 года подписанием трехстороннего (Армения, Азербайджан и Россия) соглашения, по результатам которого под контроль Азербайджана вернулись районы вокруг Карабаха, а также историческая столица региона Шуша. В регион были введены российские миротворцы.

Несмотря на окончание боевых действий, обострения на приграничных территориях происходят регулярно.

В последние месяцы напряженность усилилась: обе стороны постоянно обвиняют друг друга в нарушении соглашения о перемирии и в распространении дезинформации.

Как пишет специалист по Южному Кавказу, автор книги о карабахском конфликте «Чёрный сад», старший научный сотрудник центра Карнеги Том де Ваал, «в воздухе по-прежнему висит угроза новой войны», третьей за последние тридцать с небольшим лет.

Гуманитарный кризис

В самом Нагорном Карабахе обостряется гуманитарный кризис. С декабря прошлого года дорога, ведущая в Армению через Лачинский коридор, была заблокирована азербайджанскими «экоактивистами».

В апреле Азербайджан установил на дороге пограничный и таможенный контрольно-пропускной пункт, фактически перекрыв свободное передвижение людей и грузов из Карабаха в Армению.

В августе этого года, по инициативе Армении, Совет Безопасности ООН обсудил ситуацию с блокадой региона, где, согласно местным источникам, продукты первой необходимости почти на исходе, а среди населения наблюдаются признаки голода.

С начала фактической блокады в регион проезжали только машины Международного Комитета Красного Креста (МККК) и российских миротворцев, причем не всегда беспрепятственно.

После установки КПП проблема стала еще более острой.

Международное сообщество признает Карабах в качестве части территории Азербайджана, однако подавляющее большинство из его 120-тысячного (данные советского времени) населения – этнические армяне.