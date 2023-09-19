Массированная атака на Львов. «Шахеды» летели над самым центром города

Автор фото, t.me/mvs_ukraine Подпись к фото, Дроны пролетели над центром Львова, а пожары в результате попаданий возникли на промышленных складах

час назад

Город Львов на западе Украины в ночь на 19 сентября подвергся массированной атаке дронов-камикадзе. Погиб по меньшей мере один человек. Беспилотники пролетели над центральной площадью, нападение продолжалось несколько часов — это была самая продолжительная атака на город с начала войны.

Ночью в Украине объявили воздушную тревогу из-за атаки ударных беспилотников. Во Львове, Кривом Роге и Одессе произошли взрывы, работу ПВО слышали и в Хмельницкой области. Около полуночи российские военные также наносили удары по Харькову.

Воздушные силы ВСУ утром заявили, что Украину атаковали 30 дронов-камикадзе типа Shahed-136/131, также была запущена баллистическая ракета «Искандер-М».

27 из 30 беспилотников были сбиты.

18 дронов летели в направлении Львовской области, сбить удалось только 15 из них, сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий. В результате, по его словам, произошло три попадания в промышленные склады.

«Пожар до сих пор тушат. Хочу подчеркнуть, что это обычные промышленные склады. Ничего военного на них не хранили», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Автор фото, t.me/dsns_telegram Подпись к фото, Утром сильный пожар на складах, начавшийся в результате атаки дронов, продолжали тушить

Мэр Львова Андрей Садовой позже сообщил, что под завалами нашли погибшего мужчину, который работал на складе. Эту информацию подтвердил Козицкий.

Ранее власти сообщали, что произошло три попадания в промышленные склады во Львове, пострадал находившийся там 26-летний мужчина, еще одна женщина не получила травм.

По словам мэра, уничтожены три складских помещения. «Это склады с окнами, бытовой химией, а также помещения, где хранила гуманитарную помощь благотворительная миссия Caritas-Spes», — уточнил Садовой.

Российские военные не комментировали удар по Львову.

Автор фото, t.me/dsns_telegram Подпись к фото, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям опубликовала фото сильного пожара во Львове

«Шахеды» атаковали город несколькими волнами после четырех часов утра — это была самая продолжительная атака на Львов за все время войны. Дроны заходили с разных сторон города. В шесть часов утра атака кончилась, воздушную тревогу отменили.

Корреспонденты BBC News Украина наблюдали пролет дронов-камикадзе над историческим центром Львова, который признан объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Они видели по меньшей мере два беспилотника типа Shahed-136/131, которые летели на очень небольшой высоте.

Дроны пролетали над центральной площадью Рынок. В разных районах города были слышны взрывы и работа систем ПВО.

Последние атаки на Львов произошли 6 июля, тогда от разрушения жилого дома погибли 10 человек, и 15 августа, когда обошлось без жертв.