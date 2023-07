Самый дорогой айфон в мире. Нераспечатанный телефон 2007 года продан на аукционе почти за $200 тыс.

10 минут назад

Самый дорогой айфон

Цена, уплаченная за старый айфон, является наглядной иллюстрацией английской поговорки: beuaty is in the eyes of a beholder (красота зависит от того, кто на нее смотрит). Для коллекционеров — это желанный приз, для большинства пользователей продукции Apple — безнадежно устаревшая модель с минимально возможной памятью.