«Путин — наш президент, „Вагнер“ — герои». Почему в Сербии так любят Россию

Подпись к фото, Дамьян Кнежевич стоит перед уличным граффити в Белграде с надписью «Слава России»

Автор, Альбина Ковалова и Ивана Георгевски

Должность, BBC Eye Investigations, Белград

28 минут назад

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После вторжения российской армии в Украину в феврале 2022-го остальным странам мира пришлось выбирать, на чьей они стороне.

Запад ввел в отношении Москвы санкции, но для одного европейского государства этот выбор оказался особенно тяжелым.

Если не считать Беларуси, главного союзника России, единственной европейской страной, которая не ввела санкции против президента России Владимира Путина, остается Сербия.

Президенту страны Александру Вучичу довольно долго удавалась балансировать между Западом и Востоком, однако теперь и он вынужден выбирать, что важнее — осуществить давнюю мечту по вступлению Сербии в ЕС или продолжать поддерживать Россию, свою давнюю союзницу.

С началом полномасштабной войны все громче стали звучать голоса сербских националистов, преисполненных решимости сохранить связи с Москвой.

В течение прошлого года Би-би-си внимательно следила за действиями пророссийских националистов в Сербии, отслеживая их связи с Россией.

Фильм, снятый нашими коллегами в Белграде, на русском языке можно посмотреть на нашем канале в YouTube.

Ультранационалисты

Дамьян Кнежевич привлек к себе внимание международного сообщества, проведя в столице Сербии Белграде многотысячную демонстрацию в поддержку войны в Украине буквально через несколько дней после вторжения туда российской армии.

На тот момент это была одна из самых больших пророссийских демонстраций в Европе.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Полиция заблокировала ультраправого лидера Дамьяна Кнежевича, когда он и другие протестующие пытались штурмовать резиденцию президента

Протестующие размахивали российскими флагами, держали в руках плакаты с буквой «Z», ставшей символом войны, и портреты российского президента. Некоторые из демонстрантов даже скандировали: «Владимир Путин — наш президент».

«У нас в Украине война. Мы патриоты, мы должны поддерживать наших братьев. Это наша политика, это наша история», — заявил тогда Кнежевич в интервью Би-би-си.

«По итогам этой войны я ясно вижу новую Европу — и, может быть, даже новый мир», — уверял он.

Кнежевич и другие члены возглавляемой им организации «Народный патруль» известны своими экстремистскими взглядами на мигрантов, в особенности мусульман, и открытыми призывами к насилию.

Связи с «Вагнером»

В ноябре 2022 года, через восемь месяцев после начала полномасштабной войны в Украине, Кнежевич принял приглашение приехать в пункт вербовки ЧВК «Вагнер», наемников которой обвиняют в совершении десятков военных преступлений в Сирии, Африке и Украине.

Кнежевич посетил открытый незадолго до того медиацентр «Вагнера» в Санкт-Петербурге, после чего заявил Би-би-си, что «полностью поддерживает все, что делают вагнеровцы».

Через несколько недель после поездки в Россию на границе с Косово Кнежевич в одежде с символикой «Вагнера» ​​участвовал в напряженном противостоянии с пограничной полицией.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В 2014 году ЧВК «Вагнер» выступила на стороне пророссийских сепаратистов на востоке Украины

При этом получение каких-либо денег от «Вагнера» ​​Кнежевич категорически отрицает — в противном случае Россию можно было бы обвинить в использовании националистов вроде него для разжигания напряженности на Балканах.

Официально «Народный патруль» в Сербии не зарегистрирован, поэтому у организации нет финансовой отчетности, которую Би-би-си могла бы изучить.

Несколько организаций, внесенных в реестр компаний Сербии, с которыми Кнежевич официально поддерживает связь, в своих годовых финансовых отчетах никаких поступлений из России не указывают.

«Помощь, которую Россия оказывает подобным группам, идет не через госучреждения, а через неформальные организации», — объяснил Би-би-си профессор Школы славистики и восточноевропейских исследований Университетского колледжа Лондона Эрик Горди.

«Таким образом Москва может за сравнительно небольшие деньги устраивать акции, получающие широкую огласку и имеющие огромное влияние — возможно, даже на глобальном уровне. Причем, поскольку делается все чужими руками, в случае необходимости — если дело вдруг примет серьезный оборот — [Кремль] всегда может заявить, что не имеет с этим ничего общего», — объясняет он.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Президент Сербии Александар Вучич объявил о внесении изменений в закон о контроле над оружием и боеприпасами после двух перестрелок в мае

Сербские националисты разозлились еще больше, когда прошел слух, что президент Вучич может подписать соглашение с Евросоюзом, которое, с их точки зрения, будет означать отказ Сербии от территориальных претензий по поводу Косова.

15 февраля Кнежевич организовал в Белграде демонстрацию протеста, на которой открыто угрожал президенту: «Я иду за тобой, Вучич!» — после чего толпа двинулась в сторону президентского дворца.

Тем же вечером Вучич выступил по телевидению, заявив, что не допустит иностранного вмешательства в сербскую политику.

«Мне не нужно, чтобы кто-то из „Вагнера“ хлопал меня по плечу и рассказывал мне, что я могу, а что нет», — заявил сербский президент.

По итогам демонстрации Кнежевичу были предъявлены обвинения в призывах к насильственному свержению власти. Два месяца он провел в заключении, после чего был освобожден из-под стражи, однако судебное разбирательство по этому делу продолжается.

Косовская проблема

Далеко не только Кнежевич, но и многие другие сербы считают колыбелью сербского государства и православной религии именно Косово.

До 1990-х годов Сербия и Косово входили в состав Югославии. Но когда федерация распалась и началась кровопролитная война, Сербия попыталась удержать Косово.

Большинство проживающих там этнических албанцев хотели независимости, но сербское меньшинство боролось за более тесные связи с Белградом.

Этническая напряженность привела к тому, что жестокость проявляли обе стороны, но, когда сербы начали этническую чистку албанского населения на территории Косова, это стало последней каплей для НАТО. На протяжении 11 недель силы Североатлантического альянса бомбили сербские цели как в Косово, так и в самой Сербии, в итоге положив конец этническому насилию.

Когда в 2008 году Косово в одностороннем порядке провозгласило независимость, большинство иностранных государств согласились признать автономию Приштины, чем еще больше разозлили Белград.

Россия выступила в поддержку Сербии и заблокировала признание Косова в Совете Безопасности ООН. Именно эта поддержка Москвы является одной из ключевых причин, по которым сербские националисты, такие как Кнежевич, видят ней союзника.

«Если бы не Россия, мы бы давно потеряли часть нашей священной территории», — заявил Кнежевич Би-би-си.

Рост националистического альянса в политике

В то время как Кнежевич олицетворяет сербский уличный национализм, не так давно в стране был сформирован и новый политический альянс из националистических партий.

Выступая в поддержку России и требуя возвращения Косова под контроль Белграда, в общей сложности националистические партии объединяют в сербском парламенте почти 15% мандатов, что делает их одним из крупнейших оппозиционных блоков в стране.

Бошко Обрадович, возглавляющий партию «Двери», также входящую в этот альянс, имеет долгую историю связей с Россией.

Как и многие сербские националисты, он не горел желанием общаться с Би-би-си, но после нескольких месяцев настойчивых просьб все же согласился на интервью.

«Россия для нас — союзница, дружественная страна, — объясняет Обрадович. — Она никогда нас не бомбила. Россия не забирает у Сербии Косово. Россия даже не признает независимость Косова. И в целом на международном уровне позиции Сербии и России чаще всего совпадают».

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В мае тысячи демонстрантов вышли в Белграде на акцию протеста после двух перестрелок в сербской столице

Националисты категорически отвергают американское и европейское давление на Белград по поводу признания Косова, однако существенное влияние на ситуацию оказывают также и некоторые события внутри страны.

В начале мая в Белграде произошло сразу два массовых инцидента с применением огнестрельного оружия (с разницей буквально в несколько часов) — причем один из них в здании школы. В общей сложности жертвами стрельбы стали 19 человек.

Эти убийства спровоцировали в стране массовое движение против насилия. С учетом этого симпатизирующие Москве националистические голоса звучат в Сербии уже не так громко.

Однако даже угроза тюремного срока Кнежевича не пугает. Он заявляет, что и сам он, и его группа до сих пор поддерживают Россию и наемников «Вагнера».

«ЧВК „Вагнер“ мы поддерживали и поддерживаем как российскую патриотическую военную группу, добившуюся успеха на фронте», — заявил он в интервью Би-би-си.