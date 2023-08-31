Ближайшего соратника Пригожина похоронили в Мытищах. По позывному Дмитрия Уткина ЧВК «Вагнер» получила свое название

Автор фото, Getty

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31 августа 2023, 09:27 GMT Обновлено час назад

Командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина похоронили на Мытищинском мемориальном кладбище в Подмосковье.

В отличие от похорон главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, которые напоминали театральное представление с перемещением траурных кортежей по нескольким кладбищам Санкт-Петербурга, прощание с Дмитрием Уткиным было организовано более спокойно.

Кладбище было оцеплено, все машины досматривались. Вход охраняли силовики с антидроновыми ружьями. Обычных посетителей на время похорон Уткина на кладбище пускать перестали.

То, что хоронят именно Уткина, порталу MSK1.ru подтвердили в дирекции кладбища.

Проститься с Дмитрием Уткиным пришли несколько десятков человек без символики ЧВК «Вагнер», отметил корреспондент MSK1.ru. По данным издания, после того как родные Уткина покинули кладбище, к его могиле стали приходить военные из ВДВ и Росгвардии.

По данным телеграм-канала Shot, Дмитрия Уткина похоронили с воинскими почестями — во время церемонии на кладбище играл оркестр.

Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах, где похоронили Уткина, — один из крупнейших военных мемориалов в России и находится в ведении Министерства обороны России. Категории граждан, имеющих право быть захороненными на ФВМК, определены указом президента. В нем говорится, что на мемориальном кладбище подлежат захоронению, в частности, военнослужащие, «погибшие (умершие) при защите интересов государства, а также чести и достоинства граждан, проявившие при этом доблесть и героизм», президенты СССР и России, лауреаты Нобелевской премии.

Также на ФВМК могут быть похоронены Герои Советского Союза и Герои России. Информация о том, что Дмитрий Уткин может иметь звание Героя России, появилась в 2016 году после того, как журналисты «Фонтанки» заметили его на протокольной видеосъемке с приема в Кремле по случаю Дня Героев Отечества.

На сайте Кремля о том мероприятии говорилось, что «на приём приглашены более 300 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм»: «Среди участников мероприятия Герои Советского Союза, Герои России, полные кавалеры ордена Славы и кавалеры ордена Святого Георгия». В публикации «Фонтанки» при этом говорилось, что на кремлевском протокольном видео не видно, какой наградой отмечен Дмитрий Уткин.

Спустя несколько дней Дмитрий Песков признал, что Уткин присутствовал на приеме в Кремле. По его словам, он был приглашен туда как кавалер ордена Мужества. Издание «Досье» в своем материале про Уткина называло его Героем России.

Автор фото, Getty

Кто такой Дмитрий Уткин?

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Дмитрий Уткин — командир ЧВК «Вагнер», по позывному которого компания получила свое название.

Впервые о ЧВК «Вагнер» заговорили после публикации питерского издания «Фонтанка» в 2015 году, в которой шла речь о том, что российская военная группировка, которая на тот момент не афишировала свое название, но среди посвященных была известна как ЧВК «Вагнер», открывает набор наемников для операций в Сирии.

Тогда «Фонтанка» не называла имени Дмитрия Уткина как командира «Вагнера», но писала, что начальник группировки — подполковник в запасе, который служил в частях спецназа ГРУ Генерального штаба Вооруженных сил России.

По данным центра «Досье», Уткин родился в городе Асбест Свердловской области, поступил в военное училище в Петербурге, участвовал в чеченских войнах, а затем был командиром 700-го отдельного отряда специального назначения в Печорах.

В 2013 году Уткин уволился в запас и отправился в Сирию в составе небольшой российской ЧВК «Славянский корпус», которая, по данным «Фонтанки», охраняла нефтяную инфраструктуру. Однако наемники столкнулись с силами воюющего в Сирии «Исламского государства» и были вынуждены отступить, после чего вернулись в Россию.

По приезде их задержала российская ФСБ, пишет центр «Досье», так как деятельность наемников в России запрещена по Уголовному кодексу — однако с Уткиным и другими бойцами ничего не случилось, их отпустили по домам.

Как познакомились Пригожин и Уткин — неизвестно. По данным «Фонтанки», «Славянский корпус» как единое подразделение перестал существовать в октябре 2013 года. Вновь на службу бойцы вернулись уже к другому заказчику — их позвал коллега, из бойца ставший командиром, с позывным «Вагнер».

В прошлом году Евгений Пригожин впервые публично признал, что создал ЧВК «Вагнер». По его словам, это произошло в 2014 году после начала конфликта в Донбассе.

Как писала ранее Би-би-си, впервые ЧВК «Вагнер» проявилась как раз в самопровозглашенной ЛНР в 2014 году, когда начался конфликт на востоке Украины. Тогда наемники принимали участие в боях за луганский аэропорт, но широкую известность получили не в связи с этим, а после убийства целого ряда известных полевых командиров, воевавших на стороне «республик», но не встраивавшихся во «властную вертикаль», которую Москва пыталась выстроить в Донецке и Луганске.

По данным СБУ, ЧВК «Вагнер» помогало силам самопровозглашенной Луганской области в 2014 году, а в 2015 вместе с российской армией принимала участие в штурме Дебальцево.

После этого наемники из ЧВК вместе с Уткиным участвовали в войне в Сирии, ЦАР и Ливии, о чем сообщали СМИ, в том числе Би-би-си.

По данным «Фонтанки» и центра «Досье», Уткин взял себе позывной Вагнер именно после первой командировки в Сирию в 2013 году, так как начал увлекаться идеологией неонацизма. «Фонтанка» так описывала Уткина в своих первых публикациях: «Известен приверженностью к эстетике и идеологии Третьего рейха, отсюда и позывной в честь композитора-мистика. В Луганске эпатировал личный состав, сменив привычную полевую панаму на стальной шлем вермахта – но причуды командира не обсуждают».

Центр «Досье» публиковал документы за подписью Уткина, на которых его автограф выглядит как немецкие буквы-стрелы «SS» — обозначение военных формирований нацистской НСДАП, в ведении которых находились концентрационные лагеря и лагеря смерти.

В сети также распространена фотография человека, похожего на Уткина, у которого на плечах набиты татуировки эмблемы СС.

Как и у Евгения Пригожина, у Дмитрия Уткина были «двойники». В конце 2017 года компанию «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», принадлежавшую Пригожину, возглавил Дмитрий Валерьевич Уткин — полный тезка командира вагнеровцев. На то, что это разные люди, указывали разные номера их ИНН.