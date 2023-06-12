"Поблагодарить русофобов". Пророссийские хакеры взломали сайты властей Швейцарии перед выступлением Зеленского

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час назад

Власти Швейцарии заявили, что в понедельник несколько правительственных сайтов страны подверглись хакерской атаке, ответственность за которую взяли на себя пророссийские хакеры.

DDoS-атака (при которой компьютерные сети перегружаются интернет-трафиком) произошла перед запланированным на четверг видеообращением президента Украины Владимира Зеленского к парламенту Швейцарии. Она также пришлась на день, когда отмечается День России.

Национальный центр кибербезопасности Швейцарии (NCSC) заявил, что ответственность за нападение взяла на себя хакерская группа NoName.

"Эта группа также стояла за атакой на сайт parliament.ch, о которой стало известно на прошлой неделе, - говорится в сообщении. - NCSC анализирует атаку вместе с соответствующими административными подразделениями и определяет соответствующие меры".

Власти Швейцарии сообщают, что в результате нападения были недоступны "различные веб-сайты Федеральной администрации и предприятий, связанных с Конфедерацией"

"Несколько сайтов федеральной администрации были недоступны в понедельник", - говорится в сообщении, хотя главный портал правительства Швейцарии www.admin.ch оставался доступным.

Специалисты федеральной администрации быстро заметили DDoS-атаку, говорится в сообщении, добавляя, что они "принимают меры для скорейшего восстановления доступности веб-сайтов и приложений".

NCSC не связывает нынешнюю атаку с готовящимся выступлением Зеленского, однако сообщает, что та же хакерская группа стоит на нападением на сайт парламента Швейцарии на прошлой неделе.

В сообщении, размещенном в телеграме, группа NoName заявила, что совершила атаку на сайт парламента на прошлой неделе, чтобы "поблагодарить швейцарских русофобов" за одобрение очередного пакета европейских санкций против Москвы.

Хакеры пообещали продолжать защищать интересы России "на информационном фронте" и сообщили, что отключили сайты министерства юстиции и полиции Швейцарии. В настоящий момент оба сайта действительно не работают как положено.

На прошлой неделе Верхняя палата парламента Швейцарии поддержала поправку, которая теоретически может позволить реэкспорт швейцарского оружия в Украину.

Что известно о группе NoName

Как сообщает производитель антивирусного программного обеспечения Avast, хакерская группа NoName занимается политически мотивированными нападениями и "наносит удары по проукраинским компаниям и организациям в Украине и соседних странах, таких как Эстония, Литва, Норвегия и Польша".

Она осуществляет только DDoS-атаки.

По данным Avast, в числе прочего группа пыталась нарушить работу литовских транспортных компаний после того, как Литва запретила транзит подсанкционных товаров в Калиниград.

СМИ также сообщали, что в конце мая она организовала атаку на вебсайт лондонского аэропорта Сити.

Кроме того, во время визита премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Канаду она сделала временно недоступным сайт премьер-министра страны Джастина Трюдо.

Как отмечает Avast, хакеры NoName заражают компьютеры по всему миру при помощи вируса под названием "Бобик", после чего те используются как боты для атаки.

Другие случаи

Как и в других странах, в Швейцарии участились случаи кибератак на компании, правительства и даже университеты.

На прошлой неделе правительство страны предупредило, что опасается возможной кражи данных в результате атаки на технологическую компанию Xplain, предоставляющую программное обеспечение для нескольких ведомств.

Среди клиентов Xplain - швейцарская армия и таможенный департамент.

Правительство заявило, что не считает, что системы Xplain имеют прямой доступ к компьютерным системам федеральной администрации.