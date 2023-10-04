Бывшей сотруднице Первого канала Марине Овсянниковой заочно дали 8,5 года по делу о «военных фейках»

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час назад

Басманный суд Москвы заочно приговорил бывшего редактора программы «Время» на Первом канале Марину Овсянникову к восьми с половиной годам колонии, признав ее виновной по статье о распространении «военных фейков». Овсянникова вину не признала и заявила, что не отказывается ни от одного своего слова.

Дело о плакате

Обвинение просило назначить Овсянниковой, которая получила известность после антивоенной акции в прямом эфире Первого канала, на год больше — девять с половиной лет колонии.

Ее обвиняли в распространении «фейков» о российской армии по мотивам политической ненависти (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Поводом для уголовного дела стал пикет, который она провела в июле 2022 года.

Тогда Овсянникова вышла на Софийскую набережную напротив Кремля с плакатом, на котором были фотографии погибших в Украине детей и надпись, в которой российский президент был назван «убийцей». «352 ребенка погибли. Сколько еще должно погибнуть детей, чтобы вы остановились?» — было написано на плакате.

Как считает обвинение, этими действиями Овсянникова «создала реальную угрозу формирования в обществе негативного отношения» к российским вооруженным силам.

Овсянникова была задержана и заключена под домашний арест, однако вскоре она вместе с дочерью покинула Россию.

Как сообщала «Медиазона» (в реестре «иноагентов»), на суде в качестве свидетелей обвинения выступили сотрудники управления по противодействию экстремизму МВД (центра «Э»), а также члены семьи Овсянниковой, в том числе ее бывший муж Игорь, сын Кирилл и мать Алия Ткачук.

Игорь Овсянников в суде заявил, что после акции бывшей жены подал иск о лишении ее родительских прав, а также обратился в полицию с заявлением о пропаже дочери.

Мать Овсянниковой заявила, что смотрит новости в официальных источниках и не верит тому, что российская армия может убивать детей.

«Не отказываюсь ни от одного своего слова»

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Сама Овсянникова вину не признала. Накануне заседания она опубликовала в своем телеграм-канале обращение к суду, в котором заявила, что выдвинутое против себя обвинение считает абсурдным и политически мотивированным.

«Своей вины я, конечно, не признаю. И не отказываюсь ни от одного своего слова. Я сделала в своей жизни очень тяжелый, но единственно правильный моральный выбор и уже заплатила за это достаточно высокую цену. Наказанием для меня стало изгнание — жизнь в чужой стране, без семьи, друзей, дома, работы, а главное — без возможности вернуться на Родину и обнять своих близких», — заявила Овсянникова.

Также она обратила внимание на то, что информация о количестве детей, убитых в Украине, которую обвинение называет «фейком», регулярно публикуется на сайте ООН, который не заблокирован в России, поскольку она остается членом этой международной организации.

«Иногда я спрашиваю себя — могла ли я промолчать? Нет, не могла. Промолчать в момент агрессии — это значит стать соучастником преступления», — добавила экс-редактор Первого канала.

Овсянникова стала известна в марте 2022 года, когда в прямом эфире программы «Время» на Первом канале встала за спиной ведущей Екатерины Андреевой с плакатом «No war. Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут».

Овсянникову задержали и оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о призывах к участию в несогласованных демонстрациях.