В Украине сменится министр обороны. Чем известен Рустем Умеров

Автор фото, Reuters

Автор, Святослав Хоменко

Должность, Би-би-си, Украина

час назад

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Министр обороны Украины Алексей Резников подал прошение об отставке. Ранее президент Владимир Зеленский анонсировал замену его на Рустема Умерова, который занимал пост главы Фонда госимущества.

Одним из главных своих достижений на посту министра обороны Украины Алексей Резников называл смену парадигмы мышления западных партнеров Киева.

Когда он приехал в Вашингтон за несколько недель до вторжения и просил передать Украине ЗРК Stinger для борьбы с российской авиацией, ему отвечали: «Нет, Алексей, это невозможно».

Спустя полтора года в украинском наступлении принимают участие западные танки, а передача ВСУ современных истребителей — лишь вопрос времени.

Впрочем, как раз по этому пункту в последнее время в окружении президента Зеленского Резникова все чаще критиковали: система западных поставок оружия в Украину так и не налажена до конца, и виноват в этом не только Запад.

В отношениях между Резниковым и Офисом президента Украины за эти полтора года вообще, похоже, накопилась определенная доля взаимной усталости. Юрист Резников давно сигнализировал о готовности уйти на более понятную ему должность министра юстиции.

Тем не менее, нынешнюю кадровую ротацию сложно назвать технической. Она происходит под аккомпанемент скандалов с закупками для воюющей армии, которые проводились Министерством обороны. Сам Резников все обвинения последовательно отрицал.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Владимир Зеленский и Алексей Резников (в центре)

По всей вероятности, после отставки с должности министра Алексей Резников возглавит посольство Украины в Великобритании.

Однако если это назначение состоится до вердикта правоохранителей о том, имели ли место злоупотребления при закупке продовольствия и зимнего обмундирования, это в глазах многих украинцев станет плохим прецедентом, показывающим, что власть во время войны расставляет приоритеты неправильно.

Гражданский министр обороны

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В воскресном обращении Владимир Зеленский назвал имя сменщика Резникова — это глава Фонда госимущества Украины Рустам Умеров, кандидатуру которого на этой неделе рассмотрит Верховная рада. 41-летний Умеров — не то, чтобы совсем неизвестный, но и чересчур публичным его не назовешь.

Умеров — экономист по образованию, работал в телекоммуникационном и инвестиционном бизнесе, параллельно был деятелем Меджлиса крымскотатарского народа и ассистентом его лидера Мустафы Джемилева по вопросам правозащиты и международной деятельности.

В 2019 году избрался в парламент от партии «Голос» певца Святослава Вакарчука, был автором и соавтором десятков законопроектов — от раздражавшего Кремль закона «О коренных народах Украины» до защиты прав медиков во время пандемии.

После российского вторжения Умеров вошел в украинскую делегацию на переговорах с Россией и, как писали западные СМИ, мог быть отравлен на тех переговорах (сам он это отрицал).

Умеров занимался обменом пленными: это он летал в Саудовскую Аравию во время сложного обмена осенью прошлого года. Находился он там уже в ранге главы Фонда госимущества Украины — на эту должность он был назначен в сентябре 2022 года.

Невоенное прошлое Умерова не должно смущать. Во-первых, это является обычной практикой для стран НАТО, присоединиться к которым стремится Украина. Во-вторых, с самого начала большой войны в Украине была создана система, когда воюет Генштаб, а Минобороны обеспечивает логистику войны, принимает политические и хозяйственные решения, обеспечивающие войну, но точно не лезет «помогать» генералам проводить атаки и организовывать оборону.

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По отзывам — Умеров умен и компетентен, имеет широчайшую сеть контактов в Украине и за ее пределами, что показательно — владеет не только английским, но и турецким языком, является хорошим коммуникатором.

А еще — и это очень важно в сегодняшней Украине — имеет хорошие отношения с главой Офиса президента Андреем Ермаком, которого часто называют самым могущественным человеком в стране.

Кроме того, в Киеве хватает людей, которые видят в вероятном назначении Умерова сильный и понятный месседж от президента Зеленского западным экспертам и политикам, которые на протяжении последних недель все чаще описывают сценарии окончания войны, при которых часть территории Украины осталась бы под контролем России. Мол, вы считаете, что Украина должна выйти из войны без Крыма? Прекрасно, попробуйте поговорить об этом с министром — крымским татарином, правозащитником, который не один год занимался проблемами Крыма.