Саммит НАТО в Вильнюсе: альянс отказался назвать сроки принятия Украины

Автор фото, Reuters

46 минут назад

Страны-члены НАТО заявили на саммите альянса в Вильнюсе, что Украина может присоединиться к военному альянсу, «когда союзники договорятся и будут выполнены условия», но не назвали никаких сроков.

В своем коммюнике НАТО признает необходимость ускорить этот процесс, но заявляет, что не будет ограничиваться временными рамками. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая перед прессой, также подчеркнул, что не может быть твердых временных гарантий при приеме стран в Североатлантический альянс.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал такую позицию НАТО нерешительной и абсурдной, признав, что альянс, похоже, пока не готов сделать Украину своим членом.

«Я хочу подчеркнуть: эта формулировка только по поводу приглашения, а не по поводу членства Украины. Беспрецедентно и абсурдно — когда нет временных рамок ни для приглашения (!), ни для членства Украины», — заявил он.

По словам Зеленского, «нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса».

«Следовательно, остается возможность использовать вопрос о членстве Украины в НАТО — в переговорах с Россией. А это означает, что у России будет повод и дальше продолжать свой террор. Неопределенность — это слабость», — заключил президент Украины.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Play video, "«Союзники пошлют четкий сигнал о пути Украины к членству в НАТО». В Вильнюсе начался саммит НАТО", Продолжительность 3,37 03:37 Подпись к видео, «Союзники пошлют четкий сигнал о пути Украины к членству в НАТО»

При этом на пресс-конференции после саммита Столтенберг подтвердил, что страны НАТО согласились отменить для Украины процедуру, согласно которой членство в блоке должно быть связано с выполнением «Плана действий относительно членства» (ПДЧ).

Этот план состоит из пяти разделов (политические и экономические вопросы, а также вопросы обороны, ресурсов, безопасности и права). Реализация ПДЧ может занимать долгое время — обычно для этого требуется несколько лет.

Коммюнике НАТО затрагивает и отношения с Москвой.

«Мы стремимся к стабильности и предсказуемости в евроатлантической зоне и в отношениях между НАТО и Россией. НАТО не стремится к конфронтации и не представляет никакой угрозы для России», — подчеркивается в коммюнике альянса.

«В свете ее враждебной политики и действий мы не можем считать Россию нашим партнером. Любые изменения в отношениях зависят от приостановки Россией ее агрессивного поведения и от полного соблюдения ею международного права», — добавляет альянс.

Об открытии саммита НАТО в Вильнюсе рассказывает наш корреспондент в странах Балтии Оксана Антоненко:

Саммит без сюрпризов

Вильнюсский саммит НАТО мог принести два сюрприза, но не принес ни одного. Швеция, как и предполагалось, станет членом НАТО, а Украину там, кажется, пока не ждут.

Автор фото, Reuters

Вильнюс встретил гостей сюрреалистичной пустотой: улицы без машин и пробок, обычно бурлящий старый город — без людей, рестораны — без клиентов. Примерно на каждом втором перекрестке в центре — полиция и армия, в небе — вертолеты, в аэропорту — системы ПВО Patriot.

Ни гостям саммита, ни журналистам, вероятно, ни на минуту не удалось забыть о том, что исторические решения НАТО собирается принять в 30 км от границы с Беларусью. Быть физически ближе к Москве уже невозможно.

Однако того, чего Москва могла бы опасаться больше всего, здесь не произошло — немедленного приглашения в альянс Украина не получила. Баннеры и автобусы с прямыми призывами принять Украину в НАТО остались частью приятной атмосферы.

Это не стало сюрпризом. Еще накануне саммита должностные лица целого ряд государств НАТО в разных формах дали понять: не может вступить в альянс страна, которая находится в состоянии вооруженного конфликта. Дать дату приглашения в такой ситуации невозможно, потому что никто не знает, когда эта война закончится. А участвовать в ней напрямую не хочет ни одно государство альянса.

Но когда появилась новость о том, что Зеленский все же едет в Литву, у людей появилась надежда на чудо. «У меня иногда ощущение, что все смотрят игру на стадионе или блокбастер по телевизору, — сказала украинский политолог Анна Шелест. — На нас все смотрят и болеют, но это все равно Мы и Вы».

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Выступление Зеленского на площади в Вильнюсе

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Потом Зеленский прибыл в Вильнюс, организаторы неожиданно отменили дискуссию с участием советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана. Затем пресс-конференция генсека НАТО Йенса Столтенберга задержалась на полчаса… Но чуда не случилось — для вступления в НАТО Украина должна выполнить ряд условий.

Журналисты из разных стран как минимум пять раз спросили, какие именно условия, и все пять раз Столтенберг ответил по-разному: то модернизация, то коррупция, то закончить войну.

В итоге вместо украинцев поздравления принимали шведы, вступление чьей страны в НАТО тоже не стало сюрпризом. Интрига, запущенная Эрдоганом и его стремлением в ЕС, просуществовала всего день и рассеялась еще до начала официальной программы саммита.