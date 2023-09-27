Навальному назначили год содержания в едином помещении камерного типа. Что это значит?

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Во всех последних судебных заседаниях Алексей Навальный принимал участие по видеосвязи

час назад

Политик Алексей Навальный, отбывающий срок в колонии строгого режима, сообщил, что его переводят в единое помещение камерного типа. Его адвокат рассказал Би-би-си, что основанием стал отказ выйти на работу, хотя, как подчеркивает защита, до апелляции по «экстремистскому» делу Навальный мог работать по собственному желанию.

Вечером в среду в телеграм-канале политика появилось сообщение о том, что он «продолжает собирать коллекцию» ужесточений тюремного режима в колонии строгого режима №6 во Владимирской области.

«У меня уже был СУОН (строгие условия отбывания наказания), ШИЗО (штрафной изолятор), ПКТ (помещение камерного типа). А вчера сразу после апелляции по делу меня отвели на комиссию и объявили, что в связи с моей неисправимостью я буду переведен в ЕПКТ (единое помещение камерного типа) сроком на 12 месяцев», — сообщил Навальный.

Он назвал это самым строгим из возможных наказаний в колониях всех видов. «Чувствую себя усталой рок-звездой на грани депрессии. Достиг вершины хит-парада и больше стремиться не к чему», — в своей манере пошутил оппозиционер.

Накануне, 26 сентября, апелляционный суд в Москве утвердил 19-летний срок наказания Навального по «экстремистскому» дело, приговор вступил в силу, и теперь политика должны перевести в колонию особого режима.

«В качестве основания для перевода в ЕПКТ в решении начальника колонии указан отказ Навального выйти на работу 25 сентября. Но это было еще до апелляции по его последнему приговору, а значит он был под стражей и мог работать только по собственному желанию. А администрация колонии хотела его принудительно вывести на работу», — рассказал Би-би-си адвокат политика Вадим Кобзев.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Вадим Кобзев подал жалобу на решение администрации колонии о переводе Навального в ЕПКТ

Он обжаловал решение колонии в суде. «Я сегодня подал административный иск в Ковровский горсуд о признании перевода Навального в ЕПКТ незаконным», — сообщил Кобзев Би-би-си.

По его словам, главное ужесточение для Навального заключается в сроке, на который его переводят на ЕПКТ — целый год. В колонии, где сидит Навальный, единое помещение камерного типа есть, так что этапировать его для этого в другую колонию не потребуется, уточнил адвокат. Но в дальнейшем политика ждет колония особого режима (по новому приговору).

У Навального в колонии во Владимирской области, где он отбывает наказание по предыдущему своем делу, уже был опыт ПКТ — помещении камерного типа.

Чем ЕПКТ отличается от ПКТ?

Пропустить Реклама подкастов и продолжить чтение. Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Реклама подкастов

Немногим.

Согласно Уголовно-исполнительному кодексу России и подзаконным актам Минюста, осужденные как в ПКТ, так и ЕКПТ, а также в одиночных камерах, имеют равное право ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости — не более 5 тысяч рублей. Согласно поправкам, которые вступят в силу 11 декабря, допустимая сумма будет увеличена до 6 тысяч рублей.

Кроме того, такие заключенные имеют право в течение шести месяцев получать только одну посылку, передачу или бандероль, а также выходить на ежедневную прогулку на полтора часа. Им также полагается «с разрешения администрации» краткосрочное свидание раз в полгода.

Перевод осужденных в ЕПКТ производится на основании постановления начальника колонии при наличии медицинского заключения о возможности нахождения там по состоянию здоровья.

Главное отличие ЕКПТ от ПКТ — в том, что это уже не просто одно из запираемых помещений в колонии, а отдельная «крытая» зона для «злостных нарушителей», которая создается и функционирует по отдельным правилам.

Для осужденных, содержащихся в ЕПКТ, разрабатывается отдельный распорядок дня. Они размещаются в ЕПКТ с соблюдением требований раздельного содержания по виду режима. Осужденные к лишению свободы впервые содержатся отдельно от ранее отбывавших лишение свободы, изолированно от других осужденных содержатся осужденные при особо опасном рецидиве преступлений.

Подпишитесь на нашу имейл-рассылку, и каждый вечер с понедельника по пятницу вы будете получать самые основные новости за день, а также контекст, который поможет вам разобраться в происходящем.

«По условиям содержания ЕПКТ похоже на ПКТ, однако, если ПКТ есть в каждой колонии, то ЕПКТ, предназначенное для «самых отъявленных нарушителей», — только в одной или двух колониях на регион, поэтому помещение туда заключенного в первую очередь осложняет его положение необходимостью транспортировки (тем, что его ставят на этап)», — рассказала Би-би-си правозащитница Евгения Кулакова.

Она также отметила, что в ЕПКТ заключенных могут помещать на более длительные сроки, чем в ПКТ.