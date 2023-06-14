Путин подтвердил помилование заключенных для отправки на войну. Как это устроено, рассказывают решения судов

Автор фото, Gavriil Grigorov/Russian Presidential Press and Information Office/TASS

час назад

Президент России Владимир Путин впервые подтвердил, что подписывает указы о помиловании заключенных, завербованных на войну с Украиной. Заявление прозвучало спустя год после начала вербовки заключенных в российских колониях создателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и его представителями, которых потом сменили военные из Минобороны. По оценкам правозащитников, вагнеровцы вывезли из колоний не менее 40 тыс. заключенных. Из слов президента следует, что конвейер секретного помилования не останавливается. О том, как он устроен, можно узнать из решений российских судов.

"Я же подписал указы о помиловании"

Путин признал, что милует заключенных для отправки на фронт, на встрече в Кремле с "военкорами" 13 июня — отвечая на вопросы о "так называемых частных военных компаниях". Президента спросили, как вернуть их в правовое поле: "Вроде де-юре у нас даже запрещены, их вроде как и нет, но при этом де-факто на фронте они присутствуют".

Президент России заявил, что уже попросил и депутатов Государственной думы, и Министерство обороны всё привести в соответствие "со здравым смыслом, со сложившейся практикой и законом" — чтобы "выполнить обязательства перед этими людьми" (такие законопроекты уже внесены в Госдуму).

"И они же получают сразу — я же подписал указы о помиловании", сказал Путин. До этого, несмотря на многочисленные доказательства, которые появились в СМИ и соцсетях, власти не признавали ни того, что Путин милует заключенных, ни того, что после этого они отправлялись воевать с Украиной — преимущественно в составе ЧВК "Вагнер".

Свидетельства, что Путин массово милует отбывающих сроки в колониях (в том числе за тяжкие и особо тяжкие преступления) для отправки на фронт, появились еще прошлым летом. Тогда СМИ начали публиковать видео, на которых видно, как создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин ездит по российским ИК и приглашает зэков в обмен на помилование и снятие судимости принять участие во вторжении в Украину.

Вскоре появились и новости о первых погибших из числа заключенных. Власти регионов, не таясь, начали публиковать некрологи, посвященные таким людям. Были и другие доказательства. В ноябре в соцсетях опубликовали видео внесудебной казни вступившего в ЧВК "Вагнер" Евгения Нужина, который еще летом отбывал срок за убийства. Нужин уехал на фронт, попал в украинский плен, а затем был обменян. Его забили кувалдой, предположительно, за то, что в плену он говорил, что хотел бы воевать за Украину.

А в преддверии Нового года Владимир Путин лично наградил медалью "За отвагу" наемника "Вагнера" Айка Гаспаряна. Если верить приговору Нагатинского суда Москвы, в тот момент Гаспарян должен был отбывать срок в колонии строгого режима за попытку ограбления.

Би-би-си в январе попросила объяснить происходящее пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, который до этого пространно говорил в СМИ о "помилованиях, которые осуществляются в строгом соответствии с законом".

"Я не могу ничего говорить об указах. Вы знаете, что существуют открытые указы и указы с различными грифами секретности, — ответил тогда Песков. — Но я действительно могу подтвердить, что вся процедура помилования в отношении заключенных осуществляется в строгом соответствии с российским законодательством". Пресс-секретарь добавил, что Гаспарян, награжденный Путиным, "проявил геройство в ходе специальной военной операции".

В те же дни каналы Пригожина стали публиковать и данные о том, что первые партии заключенных, завершив полугодовой контракт, начали возвращаться с фронта в Россию — уже полностью свободными людьми.

Конституция России позволяет президенту помиловать кого угодно (в том числе со снятием судимости), причем власти действительно не обязаны сообщать о подобных указах публично. Иногда такое происходило — например, в случае помилований украинской летчицы Надежды Савченко или бизнесмена Михаила Ходорковского. Но, как неоднократно признавал Верховный суд, процедура президентского помилования "осуществляется за пределами правосудия".

Даже если в указе о помиловании говорится не об одном, а о нескольких осужденных, он не считается нормативным правовым актом, содержит конфиденциальные сведения и потому не должен быть опубликован, считает Верховный суд. Следовательно, ни указы о помиловании, ни имена тех, кого помилует президент за согласие воевать в Украине, власти формально обнародовать не обязаны.

Говоря о помилованиях на встрече с "военкорами", Путин признал, что завербованные на войну заключенные, возвращаясь с фронта, совершают "рецидивы" (о таких случаях тоже неоднократно писали СМИ) и в этом случае должны "отвечать по всей строгости закона". Путин настаивает, что таких рецидивов не более 0,4% от числа помилованных, но проверить эту оценку невозможно — в первую очередь из-за того, что президент России не сообщил, сколько заключенных он выпустил на свободу.

Из-за отсутствия официальных цифр для того, чтобы оценить число заключенных, которых вывезли из российских колоний для отправки на войну, приходится полагаться на данные других стран, правозащитников и подсчеты российских потерь.

Правозащитная организация "Русь сидящая" (признана в России "иностранным агентом") в конце ноября говорила о 30 тыс. завербованных заключенных, а в апреле в докладе для ООН (текст есть у Би-би-си) речь шла о более 40 тыс. Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби в конце декабря говорил о 50 тыс. Но вербовка в колониях продолжается и по сей день — только теперь ей занимается не "Вагнер", а напрямую Министерство обороны России. О том, как устроен этот набор, Би-би-си подробно рассказывала в этом материале.

Из более 25 тыс. погибших на войне россиян, имена которых Би-би-си установила вместе с "Медиазоной" (признана в РФ "иноагентом") и волонтерами, заключенными российских колоний оказались более 4750 человек – почти пятая часть всего списка. При этом в случае этих подсчетов Би-би-си всегда уточняет: реальное число погибших может быть по меньшей мере в два раза больше, чем то, которое получилось установить на основе открытых данных.

Большое число потерь среди заключенных во многом связано и с низким уровнем их обученности военному делу, и тем, как именно использовали их на фронте – например, бросали на самые горячие участки во время боев под Бахмутом, которые сам Пригожин назвал «Бахмутской мясорубкой».

"Освобожден из колонии на основании указа президента"

Как обнаружила Би-би-си, тайны из того, что в России массово милуют заключенных и отправляют воевать в Украину, теперь не делает не только Владимир Путин, но и российские суды. В последние месяцы они как минимум 13 раз выносили решения, касающиеся тех заключенных, которые были завербованы на войну, выжили и вернулись в Россию. Одни стали жаловаться на условия, в которых отбывали срок еще до помилования, или, например, требовать отмены назначенных им штрафов. Другим полиция просила установить административный надзор после их возвращения домой. При этом суды признавали, что помилование, вопреки заверениям Евгения Пригожина, не всегда означало снятие с бывших заключенных всех судимостей.

"Рецидивы", вплоть до совершения убийства, о которых уже писали СМИ и процент которых Путин считает незначительным, в опубликованных судебных актах пока отражены мало — эти дела еще расследуются, а суды часто вообще не публикуют решения об избрании или продлении меры пресечения.

Благодаря обнаруженным Би-би-си решениям судов можно составить представление о том, как именно была устроена вербовка в колониях. Например, узнать, что Путин подписывал указы о помилованиях регулярно, и в тот же день заключенных отправляли на фронт. В решениях упоминаются три точные даты указов (6 июля, 23 августа и 2 сентября), а также колонии, откуда выпускали завербованных на войну, и даже колония в Ростовской области, которая становилась для них перевалочным пунктом на пути в Украину.

Кроме того, Би-би-си из этих решений узнала, что на войну из колонии вагнеровцам удалось завербовать даже осужденного бывшего замначальника УФСИН.

Автор фото, Kremlin.ru Подпись к фото, На этих кадрах Путин вручает медаль "За отвагу" Айку Гаспаряну в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Гаспарян — один из десятков тысяч российских заключенных, которые после помилования президента поехали участвовать во вторжении в Украину

22 мая Новочеркасский суд Ростовской области присудил компенсацию 350 тыс. рублей бывшему заключенному Денису Игнатенко за ненадлежащие условия содержания в колонии строгого режима ИК-11 Нижегородской области — это колония для бывших работников судов и правоохранительных органов.

В решении по его иску к ФСИН говорится, что Игнатенко отбывал наказание в ИК-11 с августа 2017 года до 6 июля 2022 года, когда он был авиатранспортом перевезен в ИК-12 России по Ростовской области и в тот же день освобожден из колонии на основании указа Путина о помиловании от того же дня. Об этой ИК-12 Би-би-си уже писала — в эту колонию вывозили помилованных заключенных из других мест лишения свободы, а потом оттуда отправляли в Украину.

Игнатенко обратился в суд в начале февраля 2023 года — по-видимому, отработав полугодовой контракт в ЧВК "Вагнер". За что и какой срок он отбывал в нижегородской колонии, в решении суда не говорится. Но примечательно, что новочеркасский суд не только присудил ему компенсацию, но даже сослался на аналогичные решения Европейского суда по правам человека, которые Россия с марта 2022 года исполнять отказывается. Сам Игнатенко в суд не явился.

16 мая Октябрьский райсуд Тамбова вынес решение по иску бывшего замначальника УФСИН по Тамбовской области Олега Ильина. Ильин был приговорен к 9,5 годам лишения свободы за взятку, мошенничество в особо крупном размере, злоупотребление должностными полномочиями и их превышение. Ему также был назначен штраф в 1 млн рублей и запрет занимать госдолжности на 3 года. В суд он обратился с жалобой на то, что судебные приставы после приговора продали его арестованный автомобиль.

В решении суда упоминается справка МВД от 10 февраля 2023 года, в которой говорится: Ильин "был освобожден от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы" на основании указа Путина "о помиловании" от 23 августа 2022 года. Кроме того, с Ильина сняли судимость, а еще ему снизили размер штрафа до суммы, которую он уже успел выплатить государству. Освободили его и от запрета занимать должности на госслужбе.

В документе указано, что Ильин принимал участие "в специальной военной операции на территории Луганской Народной Республики" (в какие даты, в решении не говорится). В суде бывший заключенный спорил, что любые действия судебных приставов по исполнению приговора после помилования незаконны. Например, он жаловался на то, что не смог оспорить постановление о результатах оценки его машины из-за того, что в день, когда получил его, уже уезжал на фронт.

Пристав в суде разводила руками — ни Ильин, ни ИК-3 в Тамбовской области, где он отбывал наказание, ничего не сообщили о том, что заключенного помиловали и отправили воевать в Украину. Но суд встал на сторону Ильина и решил, что пристав "не приняла меры для получения ответа из колонии о причинах убытия Ильина". Выяснилось, что запрос о том, что случилось с заключенным, она отправила в ИК только 6 февраля 2023 года, уже после продажи автомобиля. Ильин же пожаловался на это в суд, вернувшись с войны в марте 2023 года.

5 мая 2023 года Кочубеевский райсуд Ставропольской области вынес решение по уголовному делу бывшего заключенного Максима Придавы. Придаву судили не раз. В 2021 году он вышел из колонии, отсидев четыре года по статьям о краже и незаконном хранении и обороте наркотиков. Суд установил за ним административный надзор на 8 лет до погашения судимости. Но в августе 2022 года он получил в Невинномыске новый приговор — суд отправил его в колонию строгого режима на два года за кражу денег с банковской карты собутыльника. Из колонии его освободили на основании все того же указа о помиловании, который подписал Владимир Путин. И сразу отправили на фронт.

Уехав на войну, Придава перестал являться на обязательную регистрацию в селе Кучбеевское. Местная полиция завела на него уголовное дело об уклонении от надзора. Оно поступило в суд 19 декабря 2022 года, но рассмотрение несколько раз откладывалось из-за "неявки" подсудимого. И только 25 января в карточке дела появилась отметка, что местонахождение Придавы известно, но "реально возможности" участвовать в заседании у него нет. 25 мая 2023 года мужчина все-таки появился в суде, и его дело было прекращено "в связи с деятельным раскаянием". В решении говорится, что судимость по предыдущему приговору, по которому был установлен административный надзор, "снята Указом Президента РФ".

Особенность путинского помилования Би-би-си обнаружила и в ряде решений судов Коми, которые над помилованными и вернувшимися с войны заключенными устанавливали административный надзор. Суды в марте указывали, что судимость с вагнеровцев снята только по последнему приговору, но не по предыдущим. Например, с Дмитрия Турубанова, которого в в 2018 году осудили на 13 лет за убийство и грабеж, а 6 июля прошлого года помиловал президент, судимость оказалась снята Путиным только по последнему приговору, но не по более раннему — за кражу в 2014 году. Похожее решение Сыктывкарский суд вынес 3 мая по делу Максима Якутовича: Би-би-си нашла пять приговоров, вынесенных ему в разные годы

Такой же подход — в решении другого суда Коми об установлении административного надзора над вернувшимся с войны неоднократно судимым Вадимом Гринбергом. Он просил не запрещать ему выходить из дома ночью — жаловался, что получил "в зоне СВО" контузию и может не услышать, когда сотрудники придут его проверять, "что будет основанием для его направления в места лишения свободы". Однако суд указал, что кражу, за которую с него не снята судимость, мужчина совершил именно ночью, и запретил в это время покидать жилище.

Автор фото, T.ME/PRIGOZHIN_HAT Подпись к фото, На этом фото глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин общается с группой Путин вручает медаль "За отвагу" Айку Гаспарянух, зимой 2023 года вернувшихся с фронта в Украине. Предположительно, все из них получили помилование президента России

Порой суд и отказывал в установлении надзора. Так, например, произошло в случае с судимым за грабеж и угон автомобилей Юрием Косоротовым. В апреле прошлого года он сел на 5 лет за кражу, а уже 6 сентября вышел из ИК-12 в Ростовской области по указу Путина о помиловании от 2 сентября. Когда он вернулся с фронта, полиция попросила установить за Косоротовым надзор, но суд из-за нехватки документов делать этого не стал.

Иногда бывшие заключенные, побывавшие на фронте, жалуются и на наказания многолетней давности. Например, житель Ростовской области Михаил Файиков с 2017 отбывал 9,5-летний срок по "наркотической" статье, когда 2 сентября указом президента был помилован и уехал воевать. На фронте он провел шесть месяцев — с сентября по март, а по возвращении решил оспорить штраф за езду под наркотиками, который ему назначили еще в 2016 году. Суд его в этом поддержал.

Единственное дело о "рецидиве", по которому в СИЗО отправили помилованного Путиным бывшего заключенного, Би-би-си нашла в базе Петровского райсуда Тамбовской области. Этот суд 23 апреля взял под стражу, а 7 июня продлил меру пресечения Николаю Серегину. В биографии Серегина немало реальных сроков за самые разные преступления — кражи, мошенничество и вождение в состоянии опьянения. Но во время очередной отсидки мужчину помиловал Путин (когда именно, в материалах не указано), и тот уехал на войну.

Судя по материалам суда, вернувшись с фронта, Серегин без видимой причины устроил дебош в магазине "Магнит": вооружившись металлической трубой и извергая угрозы, он схватил одного работника магазина, затем в складском помещении избил человека, нанеся ему удары по руке и "надпочечной области", а потом погнался за ним. Потерпевший в ходе следствия заявил (как ранее многие потерпевшие и родственники пострадавших от преступлений помилованных и вернувшихся домой раньше срока бывших заключенных), что "реально опасается за свою жизнь и здоровье", "так как Серегин Н.А. может вернуться и причинить ему вред".

За этот эпизод Серегину предъявили обвинения в хулиганстве с угрозой применения насилия и применением "предмета, используемого в качестве оружия" (213 УК) — за это полагается срок до 7 лет лишения свободы. В ходатайстве о взятии под стражу следователь указал, что "согласно имеющейся оперативной информации", Серегин имеет намерения скрыться от органов следствия и суда, "выехав в новые регионы России". Кроме того, "учитывая связи, имеющиеся у него в криминальной среде", он "попытается оказывать давление на потерпевшего".

Сам Серегин на допросе пояснил, что подписал контракт с ЧВК "Вагнер" и что в указанную в решении дату (в публикации она скрыта) "должен убыть к месту несения службы", а не в СИЗО. Суд отметил, что согласно материалам дела, "служба в частной военной компании "Вагнер" предусматривает конфиденциальность сведений о местонахождении своих сотрудников".