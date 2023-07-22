«Манделы из Игорька не получится». Как Игорь Стрелков поддерживал войну, критиковал Путина и попал в тюрьму

Автор фото, Reuters

Автор, Сергей Горяшко, Елизавета Фохт, Илья Барабанов, Амалия Затари, Анастасия Голубева

Должность, Би-би-си

час назад

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Бывший «министр обороны ДНР» Игорь Гиркин (в публичной деятельности использует псевдоним Стрелков) стал фигурантом дела о призывах к экстремистской деятельности. Ему грозит до пяти лет колонии. Стрелкова отправили в СИЗО, несмотря на его обещания не скрываться от следствия. На Западе Стрелков — осужденный на пожизненное военный преступник. В России — один из самых заметных сторонников войны и при том критик Владимира Путина со стороны «ультрапатриотического» лагеря.

Силовики забрали Стрелкова из московской квартиры около полудня, сообщила днем в пятницу его жена Мирослава Регинская. «Со слов консьержа, они вывели моего супруга под руки и увезли в неизвестном направлении», — заявила она. Пост с ее цитатой появился днем в канале Стрелкова на 875 тысяч подписчиков. В момент задержания мужа ее не было дома.

К вечеру на сайте Мещанского суда появилась карточка дела, из которой выяснилось, что бывшего военного деятеля сепаратистской «республики» обвиняют в призывах через интернет к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы.

Стрелков уже заочно осужден, правда не в России. В ноябре 2022 года окружной суд Гааги признал его виновным в крушении малайзийского «Боинга» в небе над Донбассом в июле 2014 года и заочно приговорил к пожизненному заключению.

Дело МН17: двое россиян и украинец заочно приговорены к пожизненному заключению, один оправдан 17 ноября 2022

«Государев человек»

Когда Стрелкова заочно судили в Гааге, его не защищал никто. А в Мещанском районном суд Москвы его защитником оказался адвокат Александр Молохов. Он в разное время защищал основателя «МММ» Сергея Мавроди, националиста Даниила Константинова, чиновницу Минобороны Евгению Васильеву, Настю Рыбку, лидера партии «Яблоко» Сергея Митрохина и даже умершего в тюрьме Сергея Магнитского. В 2014 году адвокат баллотировался от «Яблока» в Мосгордуму.

Со своим подзащитным он встретился уже в суде. Того доставили около пяти вечера и посадили в «аквариум». На Стрелкове-Гиркине была рубашка цвета хаки, с прессой он не общался. Рядом с «аквариумом» стоял сотрудник ФСБ с закрытым маской лицом.

Автор фото, Sergei Bobylev/TASS Подпись к фото, Игорь Гиркин (Стрелков) во время избрания меры пресечения в Мещанском суде.

«Гиркин является известной личностью, имеет связи в правоохранительных органах», — так следователь ФСБ обосновал необходимость ареста лидера «рассерженных патриотов» (цитата по «Медиазоне», внесенной в России в реестр «иностранных агентов»). Следователь отметил, что Стрелков служил в «подразделении, которое проводит оперативно-розыскную деятельность», а значит имеет навыки конспирации и может легко скрыться.

«Это, скорее, в плюс Игорю Ивановичу, что он человек системы. Государев человек!» — возразил следствию адвокат Молохов. Он сообщил суду, что Стрелков вину не признает, но «не намерен что-то скрывать, мешать следствию», и назвал аргументы ФСБ голословными.

Сам Стрелков просил суд о домашнем аресте, ссылаясь на стенокардию второй степени и необходимость приема лекарств.

«Заявление следователя о том, что я могу скрыться за границу откровенно смешно, я нахожусь в большинстве стран мира в розыске Интерпола, я осужден Гаагским трибуналом к пожизненному заключению за преступление, которое не совершал, — сказал Стрелков. — Как офицер службы государственной безопасности я ни в коем случае не собираюсь скрываться от следствия».

Судью Олесю Менделееву обвиняемый не убедил — она отправила его в СИЗО, удовлетворив ходатайство следствия. Год назад судья Менделеева приговорила московского муниципального депутата Алексея Горинова к семи годам колонии за распространение «фейков» о российской армии.

Кого еще в России судили за призывы к экстремизму

По той же статье, что и Стрелкова, сейчас судят Алексея Навального. Ч.2. ст. 280 УК есть в списке статей, по которым 4 августа оппозиционеру вынесут очередной приговор.

За время полномасштабной войны с Украиной только московские суды вынесли пять приговоров по обвинению в призывах к экстремизму с использованием интернета.

Эту статью вменяли обвиняемым и в более серьезных преступлениях — например, житель Углича Денис Попов получил восемь лет по статье о покушении на теракт и за публичные призывы в интернете к экстремистской деятельности.

В декабре 2022 года обвинение в таких же призывах предъявили фигуранту «московского дела» Владиславу Синице, который в тот момент уже отбывал срок по статье о возбуждении ненависти или вражды с 2019 года. В апреле 2023-го два года получил по ч.2. ст.280 УК РФ националист из Перми Артем Шипиловских.

Бывшего оператора ФБК ( в России структура признана экстремистской и запрещена) Павла Зеленского в 2021 году приговорили по этому составу к двум годам колонии за два твита о самоубийстве журналистки Ирины Славиной, кассационный суд позже смягчил ему режим до колонии-поселения.

В 2019 году по ч.2 ст 280 УК приговорили к трехлетнему сроку условно за видеоролики в YouTube московского студента Егора Жукова.

«Клуб рассерженных идиотов»

Как выяснилось в суде, ФСБ возбудила дело в отношении Стрелкова 18 июля. Поводом стали посты в его телеграм-канале от 25 мая. Как заявил Молохов, его подзащитный не отрицает, что «выразил свое мнение по поводу проблематики, связанной с Крымом и по поводу того, что не платят военнослужащим 105 и 107 десантных полков».

Единственное доказательство — заключение специалиста института криминалистики ФСБ, отметил адвокат: «Там анализируются два этих поста от 25 мая 2022 года, вот эта крымская проблематика и вопрос про безобразие, если не выплачивается денежное довольствие». По его словам, в деле есть «лишь какое-то непонятный опрос жителя Крыма, который прочитал пост Стрелкова и испытал некое возмущение».

РБК со ссылкой на свои источники сообщал, что Стрелкова могли задержать по заявлению Дмитрия Петровского, который работал хирургом в ЧВК «Вагнер». Он и сам известен критикой властей. Петровский работал в Ярославле пластическим хирургом, там же стал общественным активистом. В марте 2016 года он устроил акцию «Альтернативная Масленица», во время которой желающие могли сжечь чучела ярославских чиновников. В том же 2016-м избрался муниципальным депутатом от «Единой России», но в 2018 году его исключили из партии за высказывания об отмене бесплатной медицины и пенсий.

Автор фото, https://vk.com/krprus Подпись к фото, Июнь 2023, конференция «Клуба рассерженных патриотов»

Петровский подтвердил Би-би-си, что обращался в Генпрокуратуру с просьбой проверить заявления Стрелкова. Он не знает, легло ли в основу уголовного дела именно это заявление — на следственные действия его не вызывали. «Поводом стало то, что гражданин Гиркин выступает против нашей страны, выдавая себя за патриота, — пояснил Петровский Би-би-си. — Он допустил высказывания, оскорбляющие страну, президента, это послужило поводом того, что я написал обращение в Генпрокуратуру».

По его словам, Стрелков высказывался «деструктивно».

«Если посмотреть его ленту телеграм-канала, она вся является призывом к экстремистской деятельности. Начиная с 18 июля, он допускал высказывания, пробуждающие экстремистские желания различных группировок», — заявил Петровский. Процитировать эти высказывания он отказался.

Стрелков 18 июля называл «ничтожеством» и «трусливым бездарем» человека «во главе страны», ругал окружение Владимира Путина и ЧВК «Вагнер». Но его высказывания последних недель ничем не выделяются из его же повседневной риторики последнего года.

Петровский никогда со Стрелковым не общался, но уверен: тот со своим «Клубом рассерженных патриотов» хочет попросту «припасть к бюджетным деньгам»: «Они никакие не патриоты, они клуб рассерженных идиотов».

Не менее жестко в адрес первых лиц государства (но не Путина) высказывался основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, но Петровский считает, что слова «повара Путина» и попытка военного мятежа с убитыми военными не заслуживают уголовного преследования: «Наше возмущение теми проблемами в Минобороны законно, а то, что сотрудники его высказали — нормально. Нормально, что граждане доводят свое возмущение до первых лиц».

Начал войну, сбил «Боинг», продал медаль

Игорь Гиркин получил историческое образование, но вместо карьеры в науке уехал воевать в Приднестровье, где шел гражданский конфликт. Потом воевал в Боснии. Согласно официальной биографии, он прошел срочную службу во время первой чеченской войны, затем остался служить по контракту и в итоге оказался в частях специального назначения ФСБ. Участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе и уволился из ФСБ в звании полковника в 2013 году.

В январе 2014 года, в разгар Майдана, Стрелков-Гиркин в качестве сотрудника службы безопасности «православного олигарха» Константина Малофеева оказался в Киеве для сопровождения «Даров волхвов», которые в столицу Украины доставили с Афона под эгидой РПЦ.

Уже в марте он принимал участие в захвате Крыма, а в апреле с небольшим отрядом захватил город Славянск в Донецкой области, с чего начался вооруженный конфликт на востоке Украины. Позднее Стрелков рассказывал газете «Завтра»: «Спусковой крючок войны все-таки нажал я. Если бы наш отряд не перешел границу, в итоге все бы кончилось, как в Харькове, как в Одессе. Было бы несколько десятков убитых, обожженных, арестованных. И на этом бы кончилось. А практически маховик войны, которая до сих пор идет, запустил наш отряд».

Автор фото, Mikhail Pochuev/TASS Подпись к фото, 2014 год. Игорь Гиркин (Стрелков) во время общения с журналистами в захваченном сепаратистами здании СБУ.

Как вспоминал в своей книге «85 дней Славянска» включенный США в список террористов «координатор добровольцев Донбасса» Александр Жучковский, некие люди из Москвы якобы пытались запретить Стрелкову заходить в Донецкую область, но тот проигнорировал поступавшие сигналы, самостоятельно принял решение о пересечении границы и таким образом разжег продолжающийся до сих пор конфликт.

В первые недели Стрелков предпочитал сохранять анонимность, выступая на публике в балаклаве. 26 апреля 2014 года он впервые дал интервью с открытым лицом и сразу стал героем прокремлевских СМИ, которые активно поддерживали «ополчение Славянска».

Бои за Славянск продолжались вплоть до 5 июля. На протяжении всего этого времени Стрелков, почти как Евгений Пригожин минувшей зимой, требовал от Москвы военную технику и снаряды, но не дождался ни того, ни другого. Тогда он вывел своих боевиков в Донецк, где провозгласил себя себя «министром обороны ДНР».

Уже 17 июля в небе над Донбассом был сбит малазийский «Боинг» МН-17. Погибли все находившиеся на борту 298 человек. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. Стрелков на протяжении последующих лет комментировал катастрофу так: «Ополчение не сбивало». В день катастрофы в паблике «Сводки от Стрелкова Игоря Ивановича» появился пост о якобы сбитом украинском Ан-26 с комментарием «предупреждали же не летать в нашем небе». На видео в посте был дым от падения обломков «Боинга». Пост удалили, когда выяснилось, что на самом деле сбит гражданский самолет.

Автор фото, EPA Подпись к фото, 2019 год. Нидерланды. Шеф полиции Уилберт Полиссен из Объединенной следственной группы на пресс-конференции о расследовании катастрофы самолета Malaysia Airlines MH17.

Суд посчитал убедительными доказательства того, что «Боинг» был сбит ракетой из системы «Бук», пущенной из хутора Первомайский близ Снежного. Троих фигурантов — Стрелкова, а также Сергея Дубинского (позывной «Хмурый», в то время заместитель Стрелкова) и его подчиненного, гражданина Украины Леонида Харченко приговорили к пожизненному заключению.

15 августа 2014 года Игорь Стрелков покинул территорию Украины и вернулся в Россию. Вскоре пост «главы ДНР» покинул и российский политтехнолог Александр Бородай, которого сменил житель Донецка Александр Захарченко.

Стрелков и Бородай много лет были друзьями, но по итогам тех событий разругались. Бородай остался лоялен российским властям, продолжал выступать в центральных СМИ и стал депутатом Госдумы. Стрелков же занял критическую позицию, его перестали упоминать на ТВ. Он создал небольшой фонд «Новороссия», через который пытался помогать бывшим подчиненным.

«По телевизору нас больше не показывают, у большинства людей создается ощущение, что Донбасс идет к миру, потому что о ежедневных обстрелах и гибели людей в новостях больше не сообщают, мода на эту тему прошла и поступления гуманитарной помощи резко сократились: где-то девять к одному, если сравнивать с прошлым годом», — жаловался он в октябре 2016-го. Фонд занимал несколько комнат в здании бывшей усадьбы Птицына-Залогиной неподалеку от метро «Таганская», а стены стрелковского кабинета украшали портреты Владимира Путина и Николая II.

Автор фото, http://novorossia.pro/ Подпись к фото, 2016 год. Заседание в фонде Стрелкова

В 2017 году Стрелков поучаствовал в дебатах с Алексеем Навальным, к которому всегда относился враждебно, хотя они оба критиковали власть — правда, с разных позиций.

В 2019-м Стрелков выставил на продажу медаль, полученную после аннексии Крыма. «Продаю, поскольку имеют место материальные проблемы, которые я не могу „залатать“ имеющимися наличными средствами», — объяснял он свое решение.

После российского вторжения в Украину в 2022-м году Стрелков несколько раз пытался поехать воевать. В августе его задержали в аннексированном Крыму, когда он пытался попасть в зону боевых действий — сбрив усы и по паспорту на имя Сергея Рунова. Стрелков факт своего задержания отрицал и обещал: «На фронте я рано или поздно буду непременно».

Последнюю попытку попасть на фронт он предпринял в октябре 2022-го. Он выпал на время из публичного пространства, а в социальных сетях появилось несколько его фотографий, предположительно, из приграничной Ростовской области. 5 декабря 2022 года он объявил о возвращении в Москву и больше не пытался добраться до фронта.

«Верховный Некомандующий» и «Фанерный Маршал»

Одновременно Стрелков занимался раскруткой в соцсетях (где, впрочем, был активен и раньше). Война явно подстегнула интерес к его персоне — у телеграм-канала «Стрелков Игорь Иванович» к дню задержания было около 875 тысяч подписчиков, что почти вдвое больше, чем, например, у главы RT Маргариты Симоньян.

Стрелков проводил стримы, но вскоре после начала войны его канал на YouTube заблокировали: пришлось ходить в эфиры к другим блогерам и осваивать малоизвестные платформы.

Примечательно, что высказывания Стрелкова активнее расходились не в среде пророссийских блогеров и СМИ, а в оппозиционных (и даже в украинских) каналах. Объяснить это несложно — все последние месяцы Стрелков активно критиковал власть.

Высказываться о проблемах «специальной военной операции», конечно, позволял себе не только он. Би-би-си рассказывала о том, как в прошлом году, на фоне успешного украинского контрнаступления в Харьковской и Херсонской областях, критика в адрес армии просочилась в публичное поле. Но тон, который выбрал Стрелков, сильно отличался от осторожного недовольства «военкоров» в адрес отдельных генералов или военных решений.

«Верховный некомандующий» (Владимир Путин — Би-би-си), «Фанерный маршал» (Сергей Шойгу), «раззолоченные петухи» и «клоуны» (российские генералы), «Чорный клоун» (Евгений Пригожин), «Генерал Му-Му» (Валерий Герасимов), «наши кретины» (российские чиновники). Эти эпитеты — не самые жесткие из тех, которыми Стрелков на ежедневной основе описывал российскую правящую верхушку.

Точку зрения Стрелкова на происходящее можно описать примерно так: некомпетентное военное руководство неэффективно ведет войну и провалило работу по укреплению границы, а гражданские чиновники не смогли перевести страну «на военные рельсы», из-за чего Россия оказалась перед угрозой военного поражения и потенциального развала.

Вот типичная цитата: «Сегодняшняя речь Верховного Некомандующего перед военкорами мгновенно развеяла весь мой сдержанный оптимизм, возникший по результатам первой недели вражеского наступления. Я не могу охарактеризовать его иначе, нежели словами т. Швондера из „Собачьего сердца“: „Это… какой-то позор!“»

Весной Стрелков объявил о создании «Клуба рассерженных патриотов» (КРП). Председателем назначили Павла Губарева, известного тем, что в 2014 году объявил себя «губернатором» Донецкой области.

Автор фото, Sergei Bobylev/TASS Подпись к фото, 21 июля 2023 года. Павел Губарев задержан за пикет после избрания меры пресечения Игорю Стрелкову

Стрелков и Губарев деятельно взялись за проект — успели открыть отделение в Петербурге, устроили в Москве конференцию с участием 400 человек. Там Стрелков грозил, что КРП встретит следующий кризис в России «серьезной политической силой». А еще призывал Путина уйти в отставку, если он не готов «взять на себя ответственность за войну».

Собирался ли Стрелков превращать КРП в реальную политическую силу, не ясно. Определенной узнаваемостью он пользовался — к маю 2015-го доля россиян, которые знали о Стрелкове выросла составляла 27%, сообщал «Левада-центр» (внесен в реестр «иностранных агентов»). С популярностью дело хуже — «левадовский» опрос москвичей в 2022 году показал, что лишь 0,4% жителей российской столицы «более всего» доверяют именно Стрелкову. Его опередили и Навальный (2.6%), и Шойгу (11.8%).

«Патриотическая» общественность сначала относилась к пламенной риторике Стрелкова настороженно, а затем стала осуждать за излишнюю и неуместную критичность. Например, пропагандист Владимир Соловьев в конце января назвал Стрелкова «голодранцем, который не способен ни собственную жопу найти при дневном освещении, ни линию боевого соприкосновения». И обвинил Стрелкова в том, что тот «трусливо бежал из Славянска».

В апреле телеграм-канал Mash писал, что Стрелкова собираются проверить по административной статье о дискредитации армии — якобы из-за видеороликов и возможного мошенничества со сбором денег на войну. Многим это понравилось. Например, депутату Госдумы Олегу Матвейчеву: «Стрелков вообще не понимает, что происходит, какова стратегия наших действий. Своим глупым умишком пытается понять планы высших. Но вместо того, чтобы подумать, что не он самый умный на свете, а там тоже не дураки сидят, он всех поливает грязью».

Как в Украине воспринимают происходящее со Стрелковым?

Объясняет корреспондент Би-би-си в Киеве Святослав Хоменко:

Казалось бы, какая неоднозначность может быть в восприятии Игоря Стрелкова в Украине? Но вспомним события одного майского вечера 2020 года на киевском Подоле. Известный журналист Дмитрий Гордон (в России признан «иностранным агентом») сидит в своем офисе и по видеосвязи берет у Игоря Стрелкова интервью, называя его при этом «человеком убеждений», «исторической личностью». Интервью длится почти четыре часа, и еще до его окончания возле здания, обвешанного портретами Гордона, собираются несколько десятков протестующих, для которых сам факт разговора украинского журналиста с этим персонажем пребывал далеко за гранью нормальности.

Пострадавшие в результате этого протеста стены офиса Гордона — лучшее доказательство того, что со Стрелковым в Украине «не все так однозначно». Вот и сейчас, после начала большой войны, он вряд ли мог бы считаться главным российским ньюсмейкером в украинском информационном поле, цитировать его в традиционных СМИ считалось явным моветоном.

Тем не менее, свой круг почитателей у бывшего министра обороны самопровозглашенной ДНР явно был. В телеграме довольно популярны ролики, в которых Стрелков с характерными интонациями подробно рассказывает о том, как у российской армии все плохо с боевым духом, материальным обеспечением и решениями на поле боя. И как обрушится российское государство, если «Фанерный маршал» и «Верховный Некомандующий» будут продолжать в том же духе.

Кто-то даже сравнивал его с Алексеем Арестовичем: мол, оба своими проповедями поднимают моральный дух украинцев во время войны, которую против них развязала Россия, но есть нюанс. Нюанс в том, что Стрелков критикует российскую военную и политическую верхушку не за развязывание захватнической войны в центре Европы. Ему не нравится то, что российская армия уничтожает украинцев недостаточно эффективно.

Подсознательное стремление поддерживать Стрелкова в его уничижающих оценках в адрес собственного государства — а я знаю украинцев, которые этим грешили, — означает болеть за то, чтобы война против Украины была еще более кровавой, чем сейчас.

О чем свидетельствует задержание Стрелкова — о расколе российских сторонников войны, или наоборот об их консолидации — из Киева не видно. Да по большому счету это и не важно. Ведь если разобраться, для Сил обороны Украины он ничем не отличался от Шойгу, Герасимова, Пригожина или Владимира Соловьева. Независимо от взаимоотношений между ними, все они — лица и символы развязанной Россией войны. Логика проста: меньше их — легче украинцам. А в их сортах — потом разберемся.

Репрессии против неправильных сторонников войны

Случай Стрелкова — не первый, когда под репрессии попадают деятели патриотической общественности, зачастую приветствующие репрессии в отношении других несогласных. Несколько дней назад стало известно, что полиция составила протокол о «дискредитации» армии на бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова.

Известный радикальными взглядами и антисемитизмом Квачков отсидел срок по обвинению в организации мятежа, в 2019 году вышел из колонии и продолжил критиковать власть.

Войну экс-полковник поддерживает, но недоволен ее ходом, и ругает военное руководство. В 2022-м, спустя несколько месяцев войны, он стал обращать внимание на превосходство украинских сил по численности и по единицам техники, и призывал объявить в России «минимум частичную» мобилизацию.

Когда в России все же объявили о «частичной» мобилизации, Квачков и Стрелков принялись ее критиковать. «Нужна всеобщая мобилизация и минимум миллионные сухопутные войска», — говорил он в интервью RTVI.

Автор фото, Stanislav Krasilnikov/TASS Подпись к фото, 2019 год. Бывший полковник ГРУ Владимир Квачков после выхода из исправительной колонии.

9 июля в Петербурге полиция пришла в популярный среди ультраправых книжный магазин «Листва» — там открыто поддерживают войну и собирают деньги для фронта. В тот день Стрелков должен был выступить в магазине с лекцией о мятеже «вагнеровцев». Из книжного под предлогом сообщения о минировании эвакуировали всех посетителей, а мероприятие в итоге провели на «секретной площадке».

Полицейские приходили в книжный и накануне, сообщал телеграм-канал «Листвы». Сотрудников заставили подписать предостережение «о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений», ссылаясь на то, что встреча со Стрелковым — публичное мероприятие, которое должно быть согласовано с властями.

Нацболы (Национал-большевистскую партию Эдуарда Лимонова признали экстремистской и запретили в 2007 году, сейчас они называют себя «другороссами») воевали на юго-востоке Украины на стороне сепаратистов с 2014 года. Нынешнюю войну они тоже поддерживают, хотя порой и критикуют военное руководство России.

Воевавший в Донбассе нацбол Александр Аверин в 2018 году получил в России три года колонии за контрабанду оружия через границу с Украиной. «Возможное тюремное заключение — профессиональный риск российского политика. В нынешней ситуации я сомневаюсь, что власть будет репрессировать тех людей, которые поддерживают операцию Z несколько не так, как государственный официоз, — говорил Би-би-си в марте 2022 года нацбол Андрей Песоцкий. — Скорее будет замалчивание и определенный нейтралитет в отношении нацболов и других лево-патриотов».

Исследователь национализма и директор аналитического центра «Сова» (организация была признана «иноагентом» и ликвидирована по решению суда) Александр Верховский обращает внимание на то, что люди вроде Стрелкова с Квачковым довольно долго критиковали российское руководство, прежде чем их коснулись репрессии: «Это действительно непонятно — люди поносили любыми словами руководство, и ничего им за это не было. Это продолжалось полтора года и, видимо, терпение лопнуло».

Теперь, по мнению Верховского, власти решили оказать давление на «ультрапатриотическую» среду. «Квачков, Стрелков, магазин „Листва“ — это разные ветви, не связанные между собой. Единственное, что их объединяет — критическое отношение к властям. То есть они и националисты, и довольно активные критики властей». Такое сочетание — поддержка вторжения как такового и критика того, как оно ведется, — долгое время дозволялось, а теперь, видимо, решено «подзакрутить гайки, потому что люди разболтались», считает Верховский.

«Пешку можно убрать с доски»

Некоторые из активных сторонников войны высказали недовольство из-за уголовного дела против Стрелкова. Так, публицист Егор Холмогоров назвал его «шутом с прошлыми заслугами» и призвал власти России именно так к нему и относится. «Самое нелепое — это видеть в Стрелкове какого-то опасного политического организатора, — написал он в своем телеграм-канале. — Преследовать его как политика это значит поднимать его крайне низкие акции как политика. А репрессировать в его лице критику — значит вредить делу».

Бывший депутат Госдумы, полковник авиации Виктор Алкснис называет уголовное дело в отношении Стрелкова «ошибкой» властей, которая «дорого обойдется». «Наша власть, неспособная добиться военного поражения Украины на полях сражений, решила действовать по принципу: „Бей своих, чтобы чужие боялись!“. Она решила заткнуть рот людям, которые поддерживают военные действия на Украине, но выступают с резкой критикой, как они проводятся», — написал он.

«Это позор РФ», — подытожил менеджер магазина «Листва» Савва Федосеев.

«Думаю, что Стрелков не будет извлечён из нашей действительности», — предположил полевой командир донецких сепаратистов Александр Ходаковский, которого Стрелков увлеченно критиковал. «Каждый сам кузнец своего счастья и сам несёт ответственность за действие или бездействие, равно как и за сказанное или умолчанное», — написал он.

Бывший сослуживец Стрелкова по ФСБ, пожелавший сохранить анонимность, сказал Би-би-си, что давно оценивает деятельность коллеги «иронически» и добавил, что «Манделы из Игорька не получится»

Давний соратник Стрелкова Александр Жучковский на вопрос Би-би-си, связано ли уголовное дело с недавним мятежом Пригожина, ответил:

«Действительно, Стрелков многие годы выступал с прямой критикой и власть его не трогала. Мне сегодня вспомнилась одна кулуарная история, когда восемь лет назад Стрелков приехал в Москву и жестко критиковал Владислава Суркова, и Сурков высказался в частной беседе, что он играет одновременно на восьми шахматных досках, а Стрелков — это взбесившаяся пешка.

Власть воспринимала Стрелкова как взбесившуюся пешку, но именно пешку, а Пригожин в этом смысле, наверное, взбесившийся ферзь. С ферзем надо договариваться, а пешку можно убрать с доски. Если рассуждать в категориях шахматной доски, Стрелков оказался той пешкой, которую легко убрать. За ним нет каких-то войск или поддержки фронтовиков, которые могут создать проблемы. Поэтому Пригожин — это фигура, которая создает массовые неприятности, потому что у него есть ресурс. У Стрелкова есть только информационный ресурс и сетевая поддержка, а сетевая поддержка проблем власти не создает».