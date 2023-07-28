У берегов Италии найден древнеримский корабль. На его борту оказались сотни целых амфор
У берегов Италии обнаружены обломки древнеримского грузового корабля, построенного более 2 тыс. лет назад.
Cудно длиной около 20 метров было найдено у порта Чивитавеккья, примерно в 80 км к северо-западу от Рима. Оно датируется примерно I или II веком до нашей эры.
На борту корабля находятся сотни амфор. В заявлении полиции, объявившей о находке, говорится, что большинство сосудов исключительно хорошо сохранились.
Корабль был обнаружен на песчаном морском дне на глубине 160 метров ниже уровня моря.
«Эта исключительная находка — важный образец затонувшего древнеримского корабля, который попал в беду на море и пытался достичь побережья. Она также дает нам представление о морских торговых путях в древние времена», — сообщили представители полиции.
Работами, связанными с этой археологической находкой, руководит специальный отдел итальянской полиции, который отвечает за защиту культурного наследия страны.
Его представители объяснили, что корабль был найден и снят на видео с помощью робота с дистанционным управлением.
Будут ли специалисты пытаться поднять обломки корабля или груз со дна моря на поверхность, полицейские не уточнили.
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Амфоры, подобные тем, что были обнаружены на борту, обычно использовались для перевозки жидкостей — например, масла, вина или рыбного соуса.
Такие артефакты широко распространены в восточном Средиземноморье.
Обнаружение корабля с амфорами не является не является чем-то необычным — считается, что по Средиземному морю разбросаны тысячи затонувших кораблей времен античности.
В 2018 году у побережья Болгарии было найдено лежащим на боку греческое торговое судно, затонувшее более 2400 лет назад. Его официально признали старейшим из известных кораблей в мире, обнаруженных в сохранившемся состоянии.
В том же году в Эгейском море были обнаружены десятки затонувших кораблей, относящихся к греческой, римской и византийской эпохам.