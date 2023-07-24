Кремль эскалирует зерновую блокаду Украины. Россия начала бомбить дунайские порты

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Украинский порт Рени на Дунае. На другом берегу - член НАТО Румыния

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54 минуты назад

Россия ночью нанесла первые удары по украинским портам на Дунае, что эксперты назвали эскалацией зерновой блокады Украины после отказа Кремля продлевать зерновую сделку и массированных российских ударов по портовой инфраструктуре на Черном море.

Разбомбив элеваторы и порт в Одессе, Россия взялась за альтернативные пути экспорта украинского зерна, что чревато новым витком цен на продовольствие в мире, поскольку Украина — один из ведущих мировых поставщиков зерна и главный конкурент России на зерновом рынке.

«Ситуация быстро обостряется. Минувшей ночью впервые за всю войну Москва атаковала дунайские терминалы Рени и Измаил. На наш взгляд, это более крупное событие, чем предсказуемые нападения на Одессу», — написал ведущий эксперт компании Совэкон Андрей Сизов.

«На этот раз они действительно пытаются ограничить украинский экспорт. Дунай является ключевым экспортным маршрутом с ежемесячной пропускной способностью более 2 млн тонн», — написал Сизов в твиттере.

Как отмечали эксперты после выхода России из зерновой сделки и угроз в адрес торговых судов в Черном море, главная проблема для торговли теперь — сложности или даже невозможность застраховать суда для вывоза украинского зерна морем. Теперь она коснется и речных портов на Дунае.

Для атаки на порт Рени в ночь на понедельник российская армия использовала иранские беспилотники. Глава Одесской области Олег Кипер сообщил, что три дрона были сбиты, остальные разрушили ангар с зерновыми и повредили резервуары для хранения грузов.

У самой границы НАТО

Поскольку порт Рени расположен недалеко от границы с Молдовой и через Дунай от Румынии, аналитики полагали, что Россия не рискнет бомбить объект в сотне метрах от территории страны-члена НАТО.

Президент Румынии Клаус Йоханнис выразил возмущение твитом:

"Я решительно осуждаю атаки России против украинской гражданской инфраструктуры на Дунае, в непосредственной близости от Румынии. Эта эскалация создает серьезные риски для безопасности в Черном море. Она также влияет на будущий транзит зерна из Украины и, следовательно, на глобальную продовольственную безопасность", - написал он.

В условиях, когда на поставках зерна из черноморских портов Украины фактически поставлен крест, Дунай считался основной альтернативой, поскольку экспорт грузовиками и по железной дороге через Молдову и западную границу Украины с ЕС вызывает растущее недовольство фермеров в Польше и других странах.

По оценкам Сизова, потеря порта Одессы не была критична для Украины, поскольку страна способна вывозить по другим маршрутам более 40 млн тонн зерна, что примерно соответствует ее экспортному потенциалу в текущем сезоне.

Эксперты Центра анализа европейской политики (CEPA) отмечают, что с мая 2022 года Украина экспортировала по земле около 40 млн тонн зерна, что даже больше, чем в рамках зерновой сделки, благодаря которой по Черному море было вывезено 33 млн тонн украинского зерна, что позволило сбить цены на продовольствие в мире на 20%, согласно оценкам ООН.

Одновременно Украина стремительно наращивала мощность портов на Дунае и увеличивала перевалку, причем не только зерна, но и других грузов, включая металлы. Министерство инфраструктуры сообщало о планах модернизации портов Измаил, Рени и Усть-Дунайск с целью расширить их пропускную способность в 1,7 раза до 25 млн тонн в год.

«В последние месяцы Россия не атаковала речную и сухопутную зерновую инфраструктуру Украины. Любые перебои с такими поставками могут быстро вызвать дефицит зерна на мировом рынке», — цитирует агентство Reuters неназванного европейского зернового трейдера.