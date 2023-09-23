Фентанил: как четвертая волна опиоидной эпидемии захлестнула США

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48 минут назад

Ученые в США бьют тревогу из-за растущего числа смертей от передозировки наркотиков. Большую их часть связывают с фентанилом - синтетическим опиоидом в 50 раз более мощным, чем героин.

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Специалисты называют развернувшийся кризис четвертой волной опиоидной эпидемии. Она затронула самые разные слои общества во всех уголках страны.

В 2021 году США достигли мрачного рубежа: тогда впервые за один год от передозировки наркотиков погибли более 100 тыс. человек по всей стране.

Из этих смертей более 66% были связаны с синтетическим опиоидом фентанилом, вызывающим сильнейшую зависимость.

Врачи могут назначать фентанил как средство от сильной боли. Но одновременно его незаконно производят и продают как наркотик преступные группировки.

По данным американского Управления по борьбе с наркотиками (DEA), большая часть нелегального фентанила, попадающего в США, ввозится из Мексики, а химические компоненты для него производители получают из Китая.

Именно за счет нелегального фентанила число умерших от передозировки наркотиков в США за десять лет более чем удвоилось. Так считают ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA), изучившие динамику смертности от этих причин.

Их анализ был основан на данных о передозировках, собранных за 2010-2021 годы Центрами США по контролю и профилактике заболеваний (ведомством при американском Минздраве).

Резкие изменения за 10 лет

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«Рост незаконного производства фентанила привел в Соединенных Штатах к кризису передозировок беспрецедентного масштаба», - пишут авторы исследования.

В 2010 году от отравления наркотиками по всей стране умерло менее 40 000 человек, и менее 10% этих смертей были связаны с фентанилом.

В то время большая часть смертей была связана с употреблением героина или опиоидов, отпускаемых по рецепту.

Но уже к 2015 году, как показывают графики из исследования, становится заметен рост смертности, связанной именно с фентанилом.

За последовавшие годы фентанил распространялся по стране, резко увеличивая число и меняя причины передозировок наркотиков от Гавайев до Аляски и Род-Айленда.

«В 2018 году около 80% передозировок фентанилом произошли к востоку от реки Миссисипи», — рассказала «Би-би-си» Челси Шовер, доцент медицинской школы UCLA и соавтор исследования.

Но в 2019 году фентанил начали поставлять на запад США, число его потребителей выросло, и вслед за ним начал расти уровень смертности.

По словам Челси Шовер, поначалу, когда нелегальный фентанил только начали завозить в США, он не был популярен. Но затем синтетические опиаты стали широко доступны, поскольку их дешевле производить по сравнению с другими наркотиками.

Популярность фентанила взлетела и потому, что он вызывает сильную зависимость, и люди стали покупать его снова и снова, чтобы избежать болезненной ломки.

Коктейль с фентанилом

В своем исследовании исследователи бьют тревогу по поводу еще одной растущей тенденции: смертей, связанных с употреблением фентанила в смеси с другими наркотиками, такими как кокаин и метамфетамин.

Эта тенденция наблюдается по всей территории США, и самой распространенной вариацией смеси является фентанил с метамфетамином.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Парамедики пытаются помочь жертве передозировки наркотиков в штате Массачусетс

Исключение составляют северо-восточные штаты, такие как Вермонт и Коннектикут, где чаще умирают от фентанила с примесью кокаина, так как кокаин там традиционно более доступен.

Как рассказала Би-би-си Ким Блейк из штата Вермонт, чей 27-летний сын Шон умер от случайной передозировки фентанила в 2021 году, она впоследствии узнала, что многие ради более продолжительного эффекта принимают фентанил вместе с другим стимулятором.

«Для меня неудивительно, что мы наблюдаем такой рост количества комбинаций стимуляторов и опиоидов», - говорит Блейк.

Подпись к фото, 27-летний Шон умер от передозировки фентанила в 2021 году

Наибольшее число смертей от передозировки фентаниловыми смесями исследователи отметили в таких штатах, как Аляска, Западная Вирджиния, Род-Айленд, Гавайи и Калифорния.

По словам профессора Шовер, в этих штатах исторически высок уровень употребления наркотиков, а с появлением фентанила среди наркозависимых резко увеличилась смертность.

Уже не только «проблема белых»

Как отмечает профессор Шовер, опиоидный кризис традиционно считали «проблемой белых», однако ее исследование показало, что от комбинаций фентанила и других наркотиков чаще умирают афроамериканцы, причем из разных возрастных групп и географических районов.

Эти данные подтверждает, опираясь на личные наблюдения, и Рашида Уоттс-Пирсон, которая на общественных началах рассказывает об опасности фентанила жителям города Цинциннати в штате Огайо.

В рамках своей работы Уоттс-Пирсон ходит по парикмахерским, барам, продуктовым магазинам и разговаривает там с людьми как о самом этом наркотике, так и об уличных наркотиках с примесью фентанила, которые незаметно вызывают зависимость от него.

По словам Уоттс-Пирсон, нынешние информационные кампании об опиоидном кризисе не учитывают опыт чернокожих американцев.

«Я могу прямо сейчас проехать по Эйвондейлу (району Цинциннати с преимущественно чернокожим населением - ред), там есть рекламный щит с надписью «Опиоидный кризис», но на этом щите изображены два белых человека», - говорит Уоттс-Пирсон.

«Сейчас это явление проникло в чернокожую общину, но об этом мало кто говорит», - добавляет она.

Автор фото, A1 STIGMA FREE Подпись к фото, Рашида Уоттс-Пирсон (слева) - сотрудница организации A1 Stigma Free. Она и ее коллеги рассказывают о проблеме передозировок членам афроамериканской общины в Цинциннати, штат Огайо.

«Четвертая волна»

Исследователи отмечают, что употребление фентанила в сочетании с другими наркотиками запустило «четвертую волну» передозировок в США.

Эксперты, в числе которых профессор Шовер, при этом предупреждают, что имеющиеся варианты лечения наркозависимости не соответствуют сложившейся ситуации.

«Наша система лечения расстройств, вызванных употреблением наркотиков, часто фокусируется на одном наркотике в каждом конкретном случае, — говорит профессор Шовер. — Но реальность такова, что многие люди, употребляющие наркотики, употребляют более одного вида».

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Весной в США был разрешен для продажи без рецепта спрэй "Налоксон" ("Наркан") - он быстро обращает вспять передозировку опиоидами

Ким Блейк из Вермонта, потерявшая сына, откровенно рассказывает о своей утрате и помогает другим семьям пережить смерть любимого человека от передозировки.

Ее сын Шон несколько раз записывался на лечение от наркозависимости. По личному опыту семьи, варианты лечения варьируются от штата к штату, и во многих случаях того, что доступно, недостаточно.

«В идеале было бы хорошо, если бы люди могли получать лечение быстро, когда они этого захотят, и на долгий срок», — говорит Ким.

Она считает здравой и идею создания центров профилактики передозировок, где люди могли бы безопасно и под присмотром персонала употреблять наркотики.

Такие учреждения широко доступны в Канаде, где тоже наблюдается фентаниловый кризис, но в США есть только два центра санкционированного приема наркотиков.

Но в первую очередь Блейк призывает общество с состраданием и пониманием относиться к людям, которые борются с наркозависимостью.