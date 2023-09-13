Телохранитель Кеннеди рассказал, что нашел в его машине пулю. Как это соотносится с официальной версией?

Автор фото, Getty Подпись к фото, Президент Кеннеди, Джеки Кеннеди и губернатор Техаса едут по Далласу

Автор, Кайла Эпштейн

Должность, Би-би-си

8 минут назад

Убийство президента Джона Кеннеди – одно из самых тщательно исследованных событий американской истории, но и шесть десятилетий спустя продолжают всплывать новые подробности о нем.

Скоро выходят в свет мемуары 88-летнего Пола Лэндиса — бывшего агента Секретной службы, отвечающей за охрану президента США, который стал свидетелем смерти президента с близкого расстояния. В них Лэндис сообщает ранее неизвестную деталь: после того, как Кеннеди застрелили, он вынул пулю из машины, а затем оставил ее в больнице, на каталке скончавшегося президента.

Это может показаться мелкой деталью, учитывая что с 1960-х годов дело было глубоко изучено, но для людей, которые не устают перебирать крупицы улик , рассказ Лэндиса представляет собой важный и неожиданный поворот событий.

За десятилетия, прошедшие с момента убийства, появилось великое множество конспирологических теорий: о том, сколько было нападавших, кто в конечном итоге виноват, а также сколько пуль на самом деле попало в президента.

Идея о том, что истинные факты якобы отличаются от официальной версии, – это первая широко распространившаяся теория заговора современной Америки. Некоторые историки даже считают, что именно после убийства Кеннеди в США стал падать уровень доверия народа к своему правительству.

Что касается истории Лэндиса, то она меняет либо все, либо ничего, в зависимости от того, как на нее посмотреть. Но его книга «Последний свидетель» гарантированно усилит непрекращающуюся национальную одержимость убийством Кеннеди.

«Это действительно самая значимая новость об убийстве с 1963 года», — считает Джеймс Робенальт, историк и эксперт по Кеннеди, который помогал Лэндису подготовиться к обнародованию его истории.

Новые детали в старом деле

Основные факты убийства Кеннеди установлены и хорошо известны.

22 ноября 1963 года кабриолет, в котором находились президент Кеннеди, первая леди Джеки Кеннеди, губернатор Техаса Джон Конналли-младший и его жена, проезжал через район Дили-Плаза в Далласе, когда раздалась серия выстрелов.

Кеннеди был ранен в голову и шею, а Конналли — в спину. Власти срочно доставили обоих в близлежащую Мемориальную больницу Паркленда, где вскоре была официально засвидетельствована смерть президента. Губернатор выжил.

Автор фото, Getty Подпись к фото, Полицейский Далласа держит винтовку, из которой был убит президент Джон Кеннеди 22 ноября 1963 года

В отчете Комиссии Уоррена по итогами правительственного расследования убийства единственным стрелявшим был назван Ли Харви Освальд. Этот вывод помогли подтвердить данные баллистической экспертизы. Сам Освальд был застрелен вскоре после убийства, находясь под стражей в полиции.

В отчете также говорится, что и Кеннеди, и Конналли поразила одна и та же пуля, нанесшая обоим ранения в нескольких местах. Считается, что это помогает объяснить, как всего один стрелявший мог совершить нападение.

Этот вывод известен как «теория единственной пули» или «теория волшебной пули».

Комиссия пришла к нему, частично положившись на тот факт, что пуля позже была найдена на больничной каталке Конналли.

В тот момент никто не знал, откуда она там взялась. Но в конечном итоге комиссия заключила, что пуля выпала из тела Конналли, когда врачи спешно оказывали ему помощь.

Подпишитесь на нашу имейл-рассылку, и каждый вечер с понедельника по пятницу вы будете получать самые основные новости за день, а также контекст, который поможет вам разобраться в происходящем.

Некоторые скептики, не убежденные официальным отчетом, уже давно зациклены на этой единственной пуле. Они сомневаются, что она могла причинить столько ранений двум мужчинам.

И теперь показания Лэндиса произвели впечатление разорвавшейся бомбы. Не только потому, что это новые свидетельства из первых рук, но и потому, что, по мнению некоторых, они усложняют теорию единственной пули.

Что помнит Пол Лэндис

Пропустить Реклама подкастов и продолжить чтение. Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Реклама подкастов

В день убийства 28-летний Лэндис был приставлен к Джеки Кеннеди.

Когда началась стрельба, он находился всего в нескольких шагах от президента Кеннеди и стал свидетелем ужасающего выстрела в голову.

После этого началось настоящее столпотворение. О том, каковы были его дальнейшие действия, Лэндис десятилетиями не рассказывал никому, кроме нескольких близких людей.

На днях в интервью New York Times Лэндис рассказал, что после того как кортеж прибыл в больницу, он заметил в машине Кеннеди пулю, застрявшую в спинке сиденья президента, и вынул ее, чтобы уберечь для следствия от охотников за сувенирами.

Лэндис положил пулю себе в карман. По его воспоминаниям, вскоре после этого он оказался в отделении неотложной помощи, где находился Кеннеди, и там положил пулю на президентскую каталку: как он объясняет, чтобы улики были вместе с телом.

«Место происшествия никто не охранял, и это меня очень, очень беспокоило», — сказал Лэндис New York Times.

«Все это произошло очень быстро. И я просто испугался, что это была улика, которую я сразу распознал, — продолжил он. — Очень важная. И я не хотел, чтобы она исчезла или потерялась».

Лэндис сам никогда не рассказывал об этом полиции и не упоминал ни в одном официальном отчете, а Комиссия Уоррена никогда его не допрашивала.

«Он практически не спал, но был обязан продолжать выходить на работу. У него развилось тяжелое посттравматическое стрессовое расстройство. Он забыл о пуле», — рассказал Би-би-си Робенальт, который провел с Лэндисом длительное время и записал с ним обширное интервью, на основе которого вышла статья в издании Vanity Fair.

«Он был полностью поглощен гигантскими событиями, которые вокруг него происходили», — добавляет он.

В течение многих лет Лэндис ничего не читал об убийстве и порожденных им теориях заговора — до тех пор, пока не решил, что готов рассказать свою историю миру.

Загадочная пуля

Те, кто читал свидетельства Лэндиса, сделали из них разные выводы, и в целом эта история вызывает столько же вопросов, сколько потенциально дает ответов.

Робенальт заявил Би-би-си, что, по его мнению, она ставит под сомнение теорию «единственной пули».

Сам Лэндис теперь думает, что пуля, которую он вынул из машины, — это та же самая пуля, которую потом нашли на каталке Конналли.

Он считает, что пуля неглубоко вошла в спину Кеннеди и выпала в машине.

По словам Робенальта, если Лэндис прав, то Конналли и Кеннеди, возможно, не были ранены одной и той же пулей.

И теперь снова могут начаться споры по поводу того, действовал ли Освальд в одиночку, добавляет историк.

«Потому что, если пуля была не одна, разве мог Освальд в одиночку произвести оба выстрела в такой быстрой последовательности из своей винтовки?» — задается вопросом Робенальт в своей статье в журнале Vanity Fair.

При этом рассказ Лэндиса вызвал серьезный скепсис у экспертов, включая его коллегу, который также был непосредственным участником событий того дня.

Бывший агент Клинт Хилл, известный тем, что он запрыгнул на автомобиль Кеннеди, чтобы защитить президента, не верит рассказу Лэндиса.

«Если он проверил все доказательства, заявления и события, которые произошли, они не совпадают [с его историей]», — сказал Хилл в интервью американскому телеканалу NBC.

«Я не вижу никакой логики в том, что он зачем-то пытается положить [пулю] на президентскую каталку», — заметил телохранитель.

Но по мнению Джеральда Познера, журналиста-расследователя и автора книги «Дело закрыто: Ли Харви Освальд и убийство Джона Кеннеди», история Лэндиса, наоборот, фактически подтверждает теорию «одной пули».

«Теперь люди будут знать, как пуля оказалась на каталке Конналли», — сказал он.

Познер считает, что к рассказу Лэндиса следует отнестись серьезно, но при этом он выразил сомнения в фактической точности его воспоминаний по прошествии почти шести десятилетий.

Например, если посмотреть на интервью людей в отделении неотложной помощи, никто из них не упоминает о присутствии там Лэндиса, отмечает Познер.

А тот факт, что сам Лэндис не пришел в полицию и не сделал никакого заявления, вызывает вопросы о его поведении в тот день, добавил журналист.

«При этом он мог в чем-то ошибиться, но основной факт: „Я увидел пулю, я схватил ее, положил в карман, оставил в больнице и ушел“ — это либо правда, либо нет», — сказал Познер.

Означает ли признание Лэндиса, что вокруг убийства Кеннеди появилась новая загадка, или наоборот, оно подтверждает имеющиеся факты – это, по сути не важно.

В конце концов, это убийство Кеннеди, и мемуары Лэндиса просто добавят пищи для нескончаемых дебатов и анализа одной из глубочайших национальных травм Америки.