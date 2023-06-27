ООН: с начала войны Россия совершила более 70 внесудебных казней мирных жителей на оккупированных территориях

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Камера в центре предварительного заключения, который, как полагают, использовался российскими войсками для заключения и пыток гражданских лиц

час назад

С начала войны Россия совершила внесудебные казни более 70 мирных жителей из числа лиц, удерживаемых под стражей на оккупированных территориях Украины, говорится в опубликованном во вторник докладе ООН под названием "Задержание гражданских лиц в контексте вооруженного нападения Российской Федерации на Украину".

Исследование охватывает период с 24 февраля 2022 года по 23 мая 2023-го.

Всего за этот период мониторинговой миссии ООН удалось подтвердить произвольные задержания более чем 800 человек.

«Управление Верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало 864 индивидуальных случая (763 мужчины, 94 женщины и 7 мальчиков) произвольного задержания, совершенного Российской Федерацией в период с 24 февраля 2022 года по 23 мая 2023 года, многие из которых также были приравнены к насильственным исчезновениям, - говорится в докладе. - Многие люди были задержаны в ходе так называемой "фильтрации", проводимой Российской Федерацией на оккупированной территории, - процесса, используемого для выявления возможной принадлежности к украинским вооруженным силам или властям или их поддержки, а также для сбора информации о жителях оккупированной территории».

«Мы задокументировали казни в общей сложности 77 мирных жителей, которые были произвольно задержаны Российской Федерацией», - заявила на брифинге в Женеве глава Миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер.

Казни, совершенные Россией, приравниваются к военному преступлению, добавила Богнер. С украинской стороны подобных казней зафиксировано не было.

По данным авторов доклада, речь идет о 72 мужчинах и пяти женщинах. По меньшей мере еще один задержанный умер «в результате пыток, негуманных условий содержания и/или отказа в необходимой медицинской помощи».

Из 864 гражданских лиц, удерживаемых Россией, ООН смогла подробно задокументировать 178 случаев, говорится в докладе. Из них более 90% подвергались пыткам.

«Российские вооруженные силы, правоохранительные и пенитенциарные органы применяли широко распространенные пытки и жестокое обращение с гражданскими задержанными, - сказала Богнер. - Большинство опрошенных нами людей заявили, что подвергались пыткам и жестокому обращению, а в некоторых случаях - сексуальному насилию. Пытки применялись для того, чтобы заставить жертв признаться в помощи украинским вооруженным силам, принудить их к сотрудничеству с оккупационными властями или запугать тех, кто придерживался проукраинских взглядов».

36-страничный доклад, основанный на 70 посещениях центров содержания под стражей и более чем 1000 интервью, также утверждает, что и Украина нарушала международное право, произвольно задерживая гражданских лиц, но в значительно меньших масштабах.

Миссия зафиксировала 75 случаев произвольного задержания украинскими силами безопасности, в основном людей, подозреваемых в преступлениях, связанных с конфликтом.

Значительная часть этих случаев также была приравнена к насильственному исчезновению, совершенному в основном Службой безопасности Украины, сказала Богнер.

«Мы зафиксировали, что более половины произвольно задержанных были подвергнуты пыткам или жестокому обращению со стороны украинских сил безопасности. Это происходило во время допросов, обычно сразу после ареста», - сказала она.