На Крымском мосту произошел взрыв. Что известно на данный момент

Автор фото, Sergei Malgavko/TASS

46 минут назад

В ночь на понедельник на Крымском мосту, соединяющем Краснодарский край России с аннексированным полуостровом, предположительно, произошел взрыв. В результате погибли два человека, движение по мосту остановлено.

Согласно заявлению российских властей, «чрезвычайное происшествие» произошло в районе 145-ой опоры Крымского моста со стороны Кубани. Причина ЧП официально пока не названа.

Однако местные источники писали о двух мощных взрывах, а на опубликованных телеграм-каналами фотографиях видны серьезные повреждения двух пролетов моста. Пролет в сторону Тамани разрушен, пролет в направлении Керчи — просел, пишет телеграм-канал Shot.

В результате взрыва погибла супружеская пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь получила серьезные травмы и госпитализирована.

Российские власти закрыли все движение через Керченский пролив: и обе нитки моста, автомобильную и железнодорожную, и паромную переправу.

Движение поездов и паромов обещают скоро восстановить, но тем, кто едет в Крым или из Крыма на машинах, советуют пробираться прифронтовыми оккупированными территориями «материковой» Украины. Кроме того, на востоке Крыма планируется открыть пункты временного размещения для туристов.

Это уже второе крупное происшествие на мосту, ведущем на аннексированный полуостров, с начала войны в Украине. Предыдущий инцидент произошел в октябре прошлого года.

Представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов в комментарии украинскому изданию «Суспільне» отметил, что из-за разрушения секции моста, у российской армии в Украине возникнут проблемы с логистикой.

«Полуостров используется россиянами как большой логистический хаб для перемещения сил и средств вглубь территории Украины. Конечно, любые логистические проблемы это дополнительные осложнения для оккупантов», — сказал Юсов. Он также процитировал слова начальника ГУР Кирилла Буданова, который назвал мост «лишней конструкцией».

Официально ответственность за повреждение моста украинские власти на себя не брали. Однако источник Би-би-си в СБУ сообщил, что ночная атака на Крымский мост была спецоперацией военно-морских сил ВСУ и Службы безопасности Украины.