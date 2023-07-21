Минпромторг России предложил запретить госзакупки зарубежных ИВЛ. На что это повлияет?

Автор фото, Vladimir Gerdo/TASS Подпись к фото, Под ограничения могут попасть несколько видов аппаратов ИВЛ

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16 минут назад

Российский Минпромторг предложил запретить госзакупки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) иностранного производства. Ведомство связывает это с необходимостью поддержать российские предприятия, которые, как утверждается, готовы покрыть потребности системы здравоохранения.

Правительство предложило расширить перечень зарубежных устройств, запрещенных для госзакупок. Список предлагается дополнить позицией «аппараты дыхательные реанимационные».

Такие аппараты выпускают семь отечественных производителей.

«Запреты могут действовать только при наличии альтернативного, сопоставимого по качеству и эффекту решения и должны распространяться только на ту продукцию, которая успешно производится в России серийно, — заявил первый заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков. — Если изделие не подходит заказчику, возможно получение разрешения на закупку релевантного импортного оборудования».

Устройства, используемые для домашней вентиляции легких, не планируют включать в перечень запрещенных.

Проект постановления должен пройти процедуры согласования, после чего будет направлен на рассмотрение в федеральные ведомства, в том числе в Минздрав.

По данным Минпромторга, которые приводит издание Vademecum, в 2022 году объем рынка госзаказа аппаратов ИВЛ составил 2,3 тыс. аппаратов ИВЛ, в 2021 — 4,1 тыс. приборов.

Как сейчас закупают ИВЛ и на что может повлиять запрет?

Сейчас для закупок ИВЛ действует правило «второй лишний». Оно подразумевает, что при наличии хотя бы одной заявки с предложением поставить медоборудование из России или стран Евразийского экономического союза (Казахстана, Беларуси, Армении) заказчик обязан отклонить заявки на участие в закупке импортной продукции.

В России главными производителями ИВЛ сейчас являются ‎АО «КРЭТ» госкорпорации «Ростех» и ООО «Тритон-Электроникс». В пояснительной записке к проекту постановления говорится, что суммарно они поставляют на российский рынок более 35% аппаратов ИВЛ и могут производить до 36 тыс. единиц в год. При этом среднегодовая потребность в аппаратах ИВЛ для государственных и муниципальных нужд оценивается в 2700 единиц.

Один из наиболее распространенных ИВЛ российского производства — «Авента-М» — был произведен концерном КРЭТ. Во время пандемии аппарат массово закупали российские больницы. Как писала Би-би-си, всего к середине июля 2020 года было приобретено более 10 тыс. этих приборов, а общее количество заключенных контрактов на их покупку составляло около 20 тыс.

Против инициативы Минпромторга выступила, в частности, заместитель председателя Совета по правам человека Ирина Киркора. Она раскритиковала предложение за то, что к его разработке не были привлечены пациентские организации.

«Минпромторг говорит о том, что это поддержит отечественных производителей, — написала она в своем телеграм-канале, — и это необходимая часть российского суверенитета, но кто даст гарантии безопасности для жизни наших детей?»

В мае 2020 года в двух больницах — в городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве и больнице святого Георгия в Петербурге — произошли пожары в результате короткого замыкания в аппаратах «Авента-М». В результате погибли шесть человек — пациентов с коронавирусной инфекцией, подключенных к аппаратам.

Тогда Росздравнадзор ввел временный запрет на использование ИВЛ «Авента-М», произведенных после 1 апреля 2020 года. Опрошенные Би-би-си врачи называли аппарат «средним», отмечая, что о качестве устройства при работе с ним сложно сказать что-то определенное.

«Все нужные режимы есть, даже больше чем надо. То, что надо сделать программным образом, они сделали, — говорил председатель комитета по респираторной поддержке (ИВЛ) Федерации анестезиологов и реаниматологов Андрей Ярошецкий. — А то, что работает механически, то есть самая важная и дорогая часть устройства — клапаны, пневматика, а также сопряжение электроники и механики — реализовано недостаточно хорошо для проведения длительной и качественной ИВЛ у тяжелого пациента»

Против запрета на закупку зарубежных аппаратов ИВЛ также выступили руководители российских благотворительных фондов — в том числе «Живи сейчас», «Вера», «Дом с маяком», «АдВита». Издание «Медвестник» писало, что 6 июля они направили письмо на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова с просьбой остановить принятие постановления.

В последние годы НКО неоднократно обращались к российским производителям с просьбой предоставить для тестирования отечественные аппараты ИВЛ, однако ни одна компания не отреагировала на эти обращения, отмечается в письме.