В России новая волна поджогов военкоматов. Задержанные винят телефонных мошенников

Автор фото, Donat Sorokin/TASS

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35 минут назад

С начала выходных российские СМИ сообщили по меньшей мере о 15 случаях поджогов военкоматов в разных регионах. Столь масштабной волны атак на военкоматы не было с тех пор, как в сентябре 2022 года была объявлена мобилизация. Однако в этот раз нападения совершают, по всей видимости, не противники войны, а жертвы телефонных мошенников.

Сообщения о попытках поджечь военкоматы стали активно поступать еще в выходные, а в понедельник их число стало расти лавинообразно — только за последние сутки, по данным СМИ, произошло больше 10 таких случаев.

В понедельник президент России Владимир Путин подписал закон, многократно увеличивающий штрафы за неявку в военкомат по повестке. Сейчас штрафы за неявку по повестке составляют от 500 до 3 тысяч рублей, с вступлением закона в силу в октябре, эта сумма увеличится до 30 тысяч рублей. Путин также должен подписать уже принятый закон о расширении призывного возраста с 18 до 30 лет.

Уголовные дела о попытках поджогов военкоматов в России зачастую заводят по статьям о террористическом акте. В первые месяцы вторжения такие действия трактовались по уголовной статье о хулиганстве. Максимальный срок наказания по статье о хулиганстве составляет восемь лет лишения свободы, тогда как наказание по статье о совершении теракта (п. "а", ч. 2 ст. 205 УК РФ) составляет от 12 до 20 лет лишения свободы.

По меньшей мере в трех случаях по подозрению в попытке поджога были задержаны школьные учителя; как минимум один из военкоматов — в подмосковном Подольске — попытались поджечь дважды за один вечер.

Власти официально не комментировали сообщения об этих происшествиях, однако со ссылкой на источники в правоохранительных органах телеграм-каналы и региональные издания пишут, что «нападавшие» стали жертвами телефонных мошенников.

Один из повторяющихся сценариев выглядит так: неизвестные звонят жертве (зачастую одинокому или пожилому человеку) и сообщают, что от его имени пытаются взять кредит или снять деньги. Чтобы помешать этому или «наказать» банк, ему предлагают облить здание банка (по указанном адресу оказывается военкомат) зажигательной жидкостью, сделанной из подручных материалов.

Схема с кредитом не единственная. В нескольких случаях мошенники представлялись сотрудниками российских спецслужб и просили о «помощи».

«Поучаствовать в специальной операции»

Попытки поджогов военкоматов в России, начиная с 29 июля:

В Северодвинске в субботу, 29 июля, 76-летний пенсионер пытался поджечь здание военкомата на улице Торцева. По данным СМИ, он приехал к зданию на машине, достал из багажника коктейль Молотова и бросил в окно. Но бутылка попала в стену и жидкость вылилась на траву. Мотивы мужчины неизвестны. Сообщается, что против него заведено дело по статье «Покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества»;

В Казани 29 июля врач-пенсионер сначала взяла кредит на 2,2 миллиона рублей и отдала их аферисту, который представился сотрудником ФСБ. После чего мошенник, угрожая жизни дочери женщины, заставил пенсионерку поджечь военкомат;

30 июля в Феодосии в аннексированном Крыму задержали 51-летнюю учительницу, бросившую коктейль Молотова в здание военкомата. По данным СМИ, на допросе она призналась, что получила задание на поджог военкомата он некоего куратора в телеграме;

В Можайске утром в понедельник неизвестные позвонили 45-летней жительнице города, представившись сотрудниками банка, и сообщили, что некий мужчина пытается взять кредит на ее имя. Чтобы этого не допустить собеседники предложили женщине облить жидкостью для розжига стекла в здании на улице Фрунзе, где расположен военкомат, писали телеграм-каналы SHOT и Baza, а также местное издание «Можайск. Новая жизнь»;

В Казани понедельник, 31 июля, около 15.00 неизвестная женщина с рюкзаком подошла к зданию военкомата и бросила в него бутылку с зажигательной смесью. Бутылка не долетела до дверей, упала и разбилась, возгорания не произошло. Ее мотивы неизвестны, пишет «Комсомольская правда: Казань»;

Вечером 31 июля в Россоши Воронежской области задержали 24-летнюю учительницу истории, которая бросила в здание военкомата коктейль Молотова;

В Санкт-Петербурге мужчина в понедельник поджег крыльцо военкомата и попытался протаранить на автомобиле ворота здания, сообщила администрация Центрального района Санкт-Петербурга. После задержания, как пишет «Фонтанка», он заявил, что совершить поджог его убедил «сотрудник ФСБ Колесников»;

В Омске задержали 21-летнюю студентку педагогического колледжа, которой мошенники сообщили, что на её имя оформили кредит, а средства забрали себе. В качестве варианта мести ей предложили прийти к зданию банка на улице Пушкина и поджечь его. Девушка позже заявила полицейским, что не знала, что там расположен военкомат;

Жительница Калуги в понедельник кинула коктейль Молотова в местный военкомат на улице Суворова, писало региональное издание «Московского комсомольца». Ее мотивы неизвестны. Mash сообщал, что во время задержания она угрожала взорвать гранату. На место возгорания выехали пять спецмашин и 17 спасателей, но огонь был потушен до прибытия пожарных, сообщили в МЧС;

Автор фото, Mikhail Sergeyev/TASS

В Подольске вечером в понедельник мужчина 76 лет и его 50-летний сын, инвалид первой группы, у которых перед этим якобы украли деньги телефонные мошенники, устроили пожар в здании военкомата на проспекте Ленина;

Перед этим, по данным «Московского комсомольца», в дверь центрального входа того же военкомата в Подольске бутылку с зажигательной жидкостью бросил еще один мужчина. Подозревамый — 22-летний менеджер ресторана быстрого питания — рассказал, что неизвестные сообщили о кредите, взятом на его имя. Мошенники убедили его «поучаствовать в специальной операции — бросить бутылку с зажигательной смесью в военкомат», чтобы вернуть деньги;

В ночь на 1 августа жительница Копейска также попыталась поджечь военкомат, сообщает портал 74.RU со ссылкой на источники. Она закинула бутылку с зажигательной смесью в окно медицинского кабинета. Ее мотивы неизвестны, задержанная 55-летняя женщина «радикальными взглядами не отличается», сообщил источник;

Через несколько часов после поджога военкомата в Копейске бутылку с зажигательной смесью забросили в окно здания военного комиссариата в Верхнеуральске на юге Челябинской области. Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемую 35-летнюю местную жительницу, сообщил 74.RU со ссылкой на источник;

В Вольске Саратовской области во вторник за попытку поджога военкомата была задержана 68-летняя жительница Москвы, сообщает телеграм-канал Astra. Других подтверждений этой информации пока нет.

Во вторник женщину с двумя бутылками зажигательной смеси задержали возле военного комиссариата Кронштадского и Курортного районов Санкт-Петербурга. Реализовать задуманное она не успела, ее намерения выдал исходящий от нее запах бензина, сообщила «Фонтанка». Мотивы женщины неизвестны.