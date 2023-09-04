Умер солист группы Smash Mouth Стив Харвелл

Автор фото, Getty Images

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5 минут назад

Стив Харвелл, солист американской группы Smash Mouth, скончался в возрасте 56 лет. Он умер дома в Айдахо, как было сказано, в окружении семьи и друзей.

На странице группы в сети Х (Бывший Twitter) было опубликовано следующее заявление: «Стив Харвелл был настоящим, подлинным американцем. Неординарный человек, взлетевший, как фейерверк. Стива будут помнить за его непоколебимую целеустремленность и страстную решимость достичь вершин поп-славы. Покойся с миром, зная, что ты отправился к звездам и магически достиг своей цели».

В 1990-х и 2000-х годах у Smash Mouth было несколько хитов, в том числе All Star, Walkin' on the Sun и I'm a Believer.

Менеджер группы Роберт Хейз сказал, что «Стив прожил жизнь на полную катушку».

Харвелл ушел из группы в 2021 году из-за проблем с физическим и психическим здоровьем. Он страдал от алкоголизма, а в 2013 году ему поставили диагноз порок сердца. Впоследствии эти проблемы привели к неврологическому заболеванию, которое повлияло на его память и речь.

Он принял окончательное решение покинуть Smash Mouth после того, как однажды появился на сцене совершенно пьяным, не мог внятно произносить слова и даже кричал на публику.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Стив Харвелл, Пол Де Лайл, Грег Кэмп и Кевин Коулман в 1997 году

Харвелл родился в Калифорнии в 1967 году и начал свою музыкальную карьеру в рэп-группе F.O.S. (Freedom of Speech).

Он сформировал Smash Mouth в 1994 году вместе с Грегом Кампом и Полом Де Лайлом.

Второй альбом группы Astro Lounge, выпущенный в 1999 году, стал трижды платиновым в США, а песня All Star попала в саундтрек мульфильма «Шрек» и фильма «Таинственные люди». После выхода «Шрека» All Star повторно стала хитом.

Харвелл пережил личную трагедию в 2001 году, когда его новорожденный сын Пресли умер от осложнений острого лимфоцитарного лейкоза. После его смерти музыкант помог создать фонд медицинских исследований этого заболевания имени своего сына.

Последние годы жизни его преследовали проблемы со здоровьем. В 2016 году он потерял сознание на сцене музыкального фестиваля в Иллинойсе.

В следующем году группе пришлось отменить концерт в Мемфисе после того, как у Харвелла возникли проблемы с дыханием.

А в 2018 году во время выступления в Австралии ему стало плохо прямо на сцене и концерт был продолжен уже без него.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Джои Фатон (слева) из 'N Sync и Стив Харвелл из Smash Mouth в студии Disney-MGM в Лейк-Буэна-Виста, Флорида, 4 мая 2005 года

В 2020 году, несмотря на пандемию Covid-19, он выступил перед огромной толпой на мотоциклетном ралли в Южной Дакоте.

Позже Национальный институт здравоохранения объявил этот концерт «событием супер распространения вируса». Позднее группа заявила, что получила немало угрожающих писем за это выступление.