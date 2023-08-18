Третий за месяц беспилотник упал в районе «Москва-Сити». Что известно на этот час

Автор фото, TASS

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6 минут назад

По информации российских властей, ранним утром в пятницу украинский беспилотник был сбит над Москвой. Аппарат врезался в одно из зданий делового района «Москва-сити» в нескольких километрах от Кремля, громкий взрыв был слышен в ряде прилегающих районов.

По предварительным данным, жертв и пострадавших не зафиксировано.

Это уже третий подобный инцидент в районе «Москва-сити» за последний месяц и восьмая атака беспилотниками на Москву с начала мая.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что при попытке пролета на Москву силами ПВО был сбит беспилотный летательный аппарат.

Его обломки упали в районе «Экспоцентра» - комплекса выставочных зданий и павильонов менее чем в пяти километрах от Кремля.

На неверифицированных видеозаписях, которые распространили российские телеграм-каналы, виден столб черного дыма, поднимающийся на фоне небоскребов в районе Краснопресненской набережной.

Очевидец, с которым поговорило агентство Reuters, сказал, что слышал довольно мощный взрыв.

Автор фото, TASS Подпись к фото, В результате падения беспилотника было повреждено одно из зданий «Экспоцентра»

В российском оборонном ведомстве также сообщили о поражении БПЛА, пытавшегося этой ночью атаковать объекты в Москве.

По информации минобороны, дрон был обнаружен и сбит средствами ПВО около 4 утра по московскому времени. Ведомство обвинило в этой атаке Украину.

«БПЛА после воздействия по нему средств поражения ПВО изменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной города Москвы. Жертв и возгораний нет», - говорится в заявлении минобороны РФ.

Комментариев украинской стороны по поводу этого инцидента на данный момент нет.

По информации московских экстренных служб, в результате падения беспилотника зафиксированы разрушения в одном из павильонов «Экспоцентра».

Автор фото, TASS

«Частичное обрушение наружной стены зафиксировано в одном из павильонов "Экспоцентра" на Краснопресненской набережной. Площадь обрушения - около 30 кв. метров", - цитируют российские информагентства представителя экстренных служб российской столицы.

Автор фото, Reuters

В связи с инцидентом воздушное пространство над Москвой было временно закрыто.

По данным табло столичного аэропорта Внуково, были отложены шесть вылетов, восемь прилетов, из которых посадка пяти рейсов перенесена в другие аэропорты.

Посадка нескольких рейсов была также задержана в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский.

В 04:30 мск ограничения на прием и отправку рейсов были сняты, сообщили в Росавиации.