Новый удар беспилотников по Москве, один из них упал недалеко от здания Минобороны РФ: что известно

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Пострадавшее здание бизнес-центра на проспекте Лихачева в Москве

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34 минуты назад

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем телеграме, что утром в понедельник город подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов. Минобороны России заявило, что Украина попыталась атаковать российскую столицу двумя дронами. По данным агентств, один из них упал недалеко от здания российского оборонного ведомства.

«Сегодня около четырёх часов утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Серьёзных разрушений и пострадавших нет», — написал Собянин.

Телеграм-каналы также публикуют видео на которых виден дым, поднимающийся над многоэтажными зданиями в Москве, а также летательный аппарат, который с громким шумом летит над городом.

Министерство обороны России заявило, что Украина попыталась осуществить удар «по объектам на территории Москвы» при помощи двух беспилотных летательных аппаратов.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В нескольких соседних зданиях выбиты стекла

«Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение», — утверждает минобороны. По его данным, пострадавших в результате удара нет.

Украинские военные данные об атаке беспилотников не комментировали.

Агентство ТАСС передает со ссылкой на экстренные службы, что один из беспилотников попал в здание бизнес-центра на проспекте Лихачева в Москве. «Прогремел взрыв. В результате происшествия, по предварительной информации, пострадавших нет», — сказал собеседник агентства.

Ранее агентство ТАСС также сообщало, что обломки еще одного беспилотника были обнаружены на Комсомольском проспекте, 17. Эта точка находится в центре Москвы, недалеко от здания министерства обороны России, парка им. Горького и набережной Москвы-реки.

На месте падения двух беспилотных летательных аппаратов в Москве, на Комсомольском проспекте и проспекте Лихачева, перекрыто движение автотранспорта.

Автор фото, Reuters

По сведениям Интерфакса, около места падения дронов «в окрестных зданиях были выбиты стекла и частично повреждена кровля».

4 июля российские власти сообщали о четырех украинских беспилотниках, которые были сбиты на подлете к Москве.

Последняя крупная атака дронов на Москву происходила 30 мая: тогда беспилотники врезались в три многоквартирные дома на юго-западе города. Минобороны России утверждает, что в атаке участвовали восемь БПЛА, пять из них удалось сбить. В тот раз сообщения об атаке пришли на фоне массированных обстрелов Киева.

До Москвы дроны долетали и раньше — они атаковали Кремль в начале мая.