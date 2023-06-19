Крушение судна с мигрантами в Греции: 9 египтян судят за контрабанду людей, много погибших из Пакистана

Автор фото, Reuters Подпись к фото, На затонувшем судне находились сотни мигрантов

час назад

В греческом городе Каламата проходит суд над девятью египтянами, которых подозревают в контрабанде людей. По данным правоохранителей, они управляли небольшим рыболовецким судном, которое затонуло на прошлой неделе с множеством мигрантов на борту. Эту катастрофу называют одной из самых страшных в Средиземном море за последние годы.

Известно, что в результате бедствия погибли не менее 78 человек, но есть опасения, что утонувших намного больше.

Более 500 находившихся на борту до сих пор числятся пропавшими, среди них много детей. Родственники пытаются найти хоть какую-то информацию о них.

Суд над египтянами проходит на фоне все возрастающей критики со стороны международных организаций в адрес властей Греции. Звучит все больше вопросов о том, достаточно ли те сделали для предотвращения трагедии.

Крушение судна с мигрантами в Греции: на борту могло находиться до 100 детей 15 июня 2023

По официальной версии Афин, пассажиры лодки дали понять береговой охране, что им не нужна помощь. Но неправительственные организации настаивают, что получили от них несколько звонков о помощи.

«Действительно удивительно, что греческие власти так долго бездействовали», — сказал в интервью Би-би-си Морис Штирл, член неправительственной организации Alarm Phone, координирующей операции по спасению мигрантов, терпящих бедствия вблизи берегов Европы.

«Чего ждали греческие власти? Почему людям на борту не помогли хотя бы спасательными жилетами? А теперь у нас есть еще и показания выживших, которые говорят, что лодка перевернулась именно по вине береговой охраны Греции, пытавшейся ее отбуксировать», — добавил Штирл.

Он подчеркнул, что необходимо независимое расследование произошедшего. При этом он выразил сомнение в том, что греческие власти станут проводить его тщательно и по всем правилам - из-за того, что на практике предыдущие подобные дела быстро закрывались.

Расследование отдела Би-би-си Verify также ставит под сомнение версию береговой охраны. Журналисты провели анализ движения других судов в районе крушения, который показал, что переполненное рыболовное судно не двигалось в течение как минимум семи часов, прежде чем перевернуться.

Жители Пакистана на затонувшем судне

Через Грецию проходит один из основных маршрутов в Европейский союз для беженцев и мигрантов с Ближнего Востока, Азии и Африки.

По данным греческих властей, 78 погибших и 104 выживших после крушения переполненного судна были в основном из Сирии, Афганистана, Египта и Пакистана.

Лодка затонула примерно в 80 км от города Пилос на юге Греции рано утром в среду. За несколько дней до этого она отплыла из Тобрука в Ливии, направляясь в Италию.

После того, как выяснилось, что на борту были десятки, если не сотни пакистанцев, премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф приказал немедленно принять жесткие меры в отношении преступников, занимающихся контрабандой людей, и начать расследование на высшем уровне по выявлению их сети.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Родственники до сих пор ищут информацию о пропавших без вести

С тех пор власти арестовали по делу о трагедии в Средиземном море 14 человек. Шариф пообещал сурово их наказать.

Ранее он заявил, что посольство Пакистана в Афинах идентифицировало 12 граждан Пакистана среди спасенных береговой охраной, и назначил понедельник днем национального траура по погибшим.

Предположительно на борту затонувшего судна могло находиться до 200 пакистанцев.

Среди погибших было много выходцев из округа Котли в пакистанской части Кашмира - по меньшей мере 21 человек, сообщил глава местной полиции Риаз Мугхал.

Большая часть арестов также была произведена там.

«Мы уже арестовали 10 подозреваемых, входивших в сеть, занимающуюся контрабандой людьми, которая отправила этих людей в Европу», — сказал старший офицер региональной полиции Тахир Махмуд Куреши. Еще четыре человека были арестованы в восточном Пенджабе.

Автор фото, EPA Подпись к фото, В Пакистане объявлен день траура по погибшим в результате крушения судна с мигрантами около Греции

В совместном заявлении Международной организации по миграции и Управления ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) говорится, что на борту судна, по оценкам, находилось от 400 до 750 человек.

По данным ООН, по числу жертв эта катастрофа, вероятно, станет второй после крушения судна на маршруте Ливия-Италия в апреле 2015 года, когда погибло около 1100 человек. Речь идет о зарегистрированных кораблекрушениях с беженцами и мигрантами на борту.

Что показало расследование отдела Би-би-си Verify

Журналисты Би-би-си получили доступ к данным MarineTraffic - платформы морской аналитики.

Frontex, пограничная служба ЕС, сообщила, что впервые заметила лодку с мигрантами около 08:00 по Гринвичу во вторник 13 июня и проинформировала власти Греции.

Alarm Phone, горячая линия для мигрантов, попавших в беду на море, сообщила, что в 12:17 по Гринвичу им позвонили и сообщили, что судно находится в бедственном положении.

Журналисты использовали верифицированные ими видео и фотографии, а также судебные протоколы и судовые журналы, чтобы проанализировать движение судов в этом районе в последовавшие часы.

Данные Marine Traffic показывают, как корабль под названием Lucky Sailor резко поворачивает на север в 15:00 по Гринвичу.

Владелец Lucky Sailor сообщил Би-би-си свою хронологию событий и подтвердил, что береговая охрана попросила его подойти к лодке с мигрантами и дать находящимся на ней еду и воду.

Примерно через полчаса, в 15:35 по Гринвичу, вертолет береговой охраны обнаружил лодку с мигрантами. Власти продолжали утверждать, что в то время судно продолжало устойчиво двигаться по своему курсу.

Но два с половиной часа спустя, около 18:00 по Гринвичу, другое судно, Faithful Warrior, прибыло в тот же район и также доставило припасы на лодку.

Автор фото, MarineTraffic Подпись к фото, Движение кораблей в районе, где судно затонуло (выделено желтым цветом), предполагает, что оно простояло там несколько часов до кораблекрушения

Появилось видео — по сообщениям, снятое c борта Faithful Warrior, — на котором утверждается, что припасы доставляют на корабль с мигрантами по веревке на воде. Других кораблей не видно.

Отдел Би-би-си Verify проверил это видео и обнаружил, что судно, которое не движется на кадрах, соответствует форме корабля с мигрантами, позже показанного на фотографиях, а погодные условия соответствуют тем, о которых сообщалось на тот момент.

Греческие официальные лица изначально заявляли, что с 19:40 до 22:40 лодка держала «стабильный курс и скорость».

В их первоначальном заявлении утверждалось, что они наблюдали за ней с расстояния, но позднее опубликованное ими крупное изображение — относящееся к этому периоду времени — предполагает, что лодка с мигрантами никуда не плывет.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Часть спасенных мигрантов доставила на берег роскошная яхта

Позже представитель правительства заявил, что береговая охрана пыталась подняться на борт лодки, чтобы оценить опасность, но находившиеся на борту сняли привязанную веревку и отказались от помощи.

Вся судоходная деятельность за предыдущие семь часов была сосредоточена вокруг одного конкретного места, что позволяет предположить, что лодка с мигрантами двигалась очень мало.

Такого поведения можно ожидать от терпящего крушение судна.

В течение этого периода времени греческие официальные лица настаивали на том, что у него не было проблем, а вместо этого судно благополучно направлялось в Италию, поэтому береговая охрана не пыталась его спасти.

В 23:00 лодка затонула с сотнями на борту, и анимация отслеживания показывает, как внезапно заспешили на помощь корабли.

В их числе Celebrity Beyond, с борта которого были сняты кадры последствий катастрофы, позже отправленые Би-би-си.

Затем роскошной яхте Mayan Queen поручили помочь доставить на берег некоторых из 104 выживших.