Теплое море хуже страшной жары. Ученые встревожены резким нагреванием мирового океана

Подпись к фото, Лето 2023 года рискует стать худшим для в истории наблюдений за антарктическим морским льдом, площадь которого сокращается с 2016 года

Автор, Алексей Калмыков

Должность, Би-би-си

19 минут назад

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Новости о том, что июль 2023 года станет самым жарким в истории, встревожили публику, но не ученых. Пекло на земле полностью вписалось в их климатические модели, чего не скажешь о мировом океане. Морская пучина почти ежедневно извергает тревожные известия.

Атлантика нагрелась до температуры горячей ванны. Антарктика лишилась куска льда размером с Аргентину. А новые модели обещают, что Гольфстрим остановится не в следующем веке, как думали раньше, а вполне вероятно уже к середине нынешнего, что чревато климатическим кризисом в Европе.

Две причины июльских аномалий известны: глобальное потепление, вызванное человеком, и набирающий силу Эль-Ниньо, феномен нагревания поверхности Тихого океана.

А вот два июльских наблюдения тревожат ученых, поскольку потенциально указывают на ускорение потепления и ставят под сомнение нынешние прогнозы, а значит, и адекватность заявленных планов смягчения причин и последствий природных катаклизмов.

Оба тревожных факта связаны с океаном, который имеет ключевое значение для климата, поскольку покрывает более 70% поверхности Земли и абсорбировал 90% глобального потепления последних десятилетий. На глубине всего несколько десятков метров хранится столько же тепла, сколько во всей атмосфере Земли.

Чем теплее океан, тем ниже его способность поглощать энергию и сглаживать повышение температур на планете в целом. И тут нет хороших новостей: по данным НАСА, всё последнее десятилетие температура воды была рекордной по меньшей мере за 200 лет, а в 2022 году оказалась самой теплой за всю историю наблюдений.

Факт первый. Вот уже третий месяц средняя температура поверхности моря на планете значительно превышает прежние значения для этого времени года. Во многом из-за этого июль 2023 года станет самым жарким в истории, предупредила Всемирная метеорологическая организация (ВМО).

Факт второй. Отражающий ледовый покров океана в Арктике и Антарктике сокращается, а значит, стремительнее нагревается и океан, и планета в целом. В июле площадь антарктического морского льда оказалась самой низкой с момента начала спутниковых наблюдений. Тем временем в Арктике лед продолжает таять с привычной скоростью.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Замедление атлантических течений, включая Гольфстрим, обещает Европе прощание с мягким климатом, суровые зимы и засушливое лето

Чтобы остановить потепление, мир договорился сократить выбросы парниковых газов. Но даже если немедленно нейтрализовать их, накопленного в атмосфере хватит, чтобы последствия ощущались еще несколько столетий, если не тысячелетий — прежде всего это касается температур и уровня океана, а также площади ледового покрова.

А если выбросы не сократить и коптить небо нынешними темпами, то климатический апокалипсис не только неизбежен — он начнется гораздо раньше, чем думали еще недавно, предупредили датские ученые.

Когда остановится Гольфстрим

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Циркуляция воды в Атлантическом океане определяет климат в этой части планеты, но изменение глобального климата, в свою очередь, влияет на скорость перемещения теплых поверхностных вод из Карибского моря к европейским берегам и обратное движение холодных подповерхностных на юг.

Ученые называют этот океанический конвейер Amoc (Atlantic Meridional Overturning Circulation), а у широкой публики на слуху его ключевой элемент — течение Гольфстрим.

Благодаря ему на северо-западе Европы, прежде всего на Британских островах, климат мягче, чем в тех же широтах на континенте. В Лондоне, в отличие от Берлина или Киева, не бывает затяжных морозов и снежных зим, лужайки всегда зеленые, а тропические растения чувствуют себя как дома.

О том, что Гольфстрим и Amoc в целом ослабевают, ученые неоднократно предупреждали в последние годы. Однако оценки главных мировых экспертов, собранных в Межправительственную группу по изменению климата, указывали на то, что в текущем 21 веке полного коллапса не будет.

Датские ученые проверили их модели и пришли к выводу, что прежние прогнозы были основаны на неполных данных, поскольку полноценные замеры течений начались только в 2004 году, и не учитывали самых свежих данных о рекордном темпе нагревания планеты.

Подпись к фото, Без Гольфстрима мягкие зеленые зимы в Лондоне сменятся суровыми белыми

По их данным, все гораздо хуже, циркуляция в Атлантике ослабевает быстрее прогнозов и остановится уже в этом веке. Датчане уверены на 95%, что коллапс случится где-то между 2025 и 2095 годами, и скорее всего — в районе 2050-х.

В их исследовании, опубликованном в Nature Communications, говорится, что система атлантических течений подошла к переломному моменту, за которым она придет к новой норме. Норма эта не понравится европейцам ни на севере, ни на юге континента.

Климат на северо-западе Европы станет резко континентальным, с суровыми зимами и засушливым летом. А запертые на юге массы теплого и влажного воздуха повлияют на муссоны и интенсивность осадков в тропиках.

Замедление циркуляции Amoc в Атлантическом океане ученые связывают с глобальным потеплением. Оно ускоряет таяние льдов в Арктике, пресная вода уменьшает соленость северных морей, чем снижает интенсивность погружения охлажденных поверхностных вод и их обратную подповерхностную циркуляцию на юг.

Со своей стороны, общее потепление на планете замедляет сам процесс арктического охлаждения тропических вод, а связанное с ним ослабление ветров уменьшает скорость теплых атлантических течений в обратном направлении.

Некоторые признаки этой аномалии ученые отмечают последние три месяца. Мировой океан нагревается, но одна его часть выделяется особо.

Горячий океан

«Температура воды в Северной Атлантике беспрецедентна и вызывает серьезную озабоченность. Она намного выше, чем предсказывали наши модели. Это скажется и на экосистемах, и на рыболовстве, и на погоде», — сказал глава отдела климатических исследований Всемирной метеорологической организации Майкл Спэрроу.

Самое удивительное, что Атлантический океан нагрелся, не дожидаясь тихоокеанского Эль-Ниньо.

«Жара в Северной Атлантике вызвана сочетанием кратковременной аномальной циркуляции в атмосфере и долговременных изменений в океане», — приводит ВМО оценки европейской службы изменения климата Copernicus.

Подпись к фото, Потепление океана угрожает коралловым рифам, морским экосистемам и рыболовству, предупреждает ООН

«Считается, что это никак не связано с Эль-Ниньо, который только начинает формироваться в тропической части Тихого океана и, как ожидается, будет влиять на температуру позже в этом году и в 2024 году», — отмечают метеорологи ООН.

В июле в Атлантическом океане можно было принимать горячие ванны. У берегов Флориды вода впервые нагрелась до 38,4°C. В западной части Средиземного моря было больше 30°C, что почти на пять градусов выше нормы.

Тающий лёд

Теплый океан ускоряет таяние льдов, вызванное потеплением воздуха.

Арктика последние годы нагревается в четыре раза быстрее, чем остальная планета и ученые давно обещают, что хотя бы раз до 2050 года лед в Арктике полностью растает к концу лета.

Вряд ли это случится сейчас, поскольку в 2023 году жара до севера не дошла. Зато на противоположном полюсе происходит что-то необычное.

Антарктический морской лед обычно достигает надира в период с февраля по март, а потом примерно полгода отрастает обратно. В этом году в феврале его площадь оказалась рекордно небольшой, а к середине июля Антарктика недосчиталась куска льда размером с Аргентину.

Согласно данным американского National Snow and Ice Data Center (NSIDC), на середину июля площадь антарктического морского льда была на 1,3 млн квадратных километров меньше средней с 1981 по 2010 годы.

Почти полвека спутниковых наблюдений за льдами у берегов Антарктиды можно разделить на два четких периода: с 1978 по 2015 годы его площадь вяло, но прирастала, а с 2016 года начала резко сокращаться.

«События 2022 и 2023 годов привлекли большое внимание. Многие недавние исследования указывают на изменение условий в верхнем слое океана. К этому слою примешалась теплая вода с севера, что увеличивает стратификацию (расслаивание) океана», — пишут исследователи NSIDC.

Среди причин появления больших масс теплой воды называют замедление ветров, из-за чего в небе над Атлантикой этим летом было меньше отражающего солнце песка из Сахары, а также формирование Эль-Ниньо в Тихом океане и атмосферное потепление.

Необычно, но не критично

Автор фото, Science Photo Library Подпись к фото, Шлейф пыли и песка к западу от африканского побережья над Канарскими островами в прошлом году. В 2023-м такого почти не было, и Атлантика нагрелась сильнее обычного

Июль 2023 года оказался богат на предсказания надвигающегося климатического апокалипсиса, поскольку побил температурные рекорды и на суше, и на море.

«Для значительного числа жителей Северной Америки, Азии, Африки и Европы это — жестокое лето. Для планеты в целом это — катастрофа, — сказал на днях генсек ООН Антониу Гутерриш. — Все развивается в точном соответствии с прогнозами и неоднократными предупреждениями. Единственный сюрприз — это скорость изменений».

Правда, пока ни один рекорд не пал — Всемирная метеорологическая организация собирает их в общий архив экстремальных погодных явлений, и 2023 год там не встречается.

Правда, рекорды долго проверяются, и лишь недавно, например, ВМО подтвердила, что новый европейский максимум 48,8°C был зафиксирован 11 августа 2021 года на Сицилии. Его пока нет в базе данных, там по-прежнему числится 48,0°C в Афинах 10 июля 1977 года.

Еще до того, как европейский рекорд 2021 года станет официальным, он может быть побит, прогнозируют метеорологи ВМО.

Но не все ученые разделяют алармизм политиков и активистов.

«Хотя рекордные температуры океана в июле 2023 года значительно превышают медианное значение климатических моделей, нельзя сказать, что они хуже ожиданий, особенно с учетом Эль-Ниньо», — отмечает Зик Хаусфатер из Breakthrough Institute.

Не только океаны, но и температура воздуха в июле также оказалась в рамках ожиданий ученых, добавляет он.

Хаусфатер — член Межправительственной группы экспертов по изменению климата, которая раз в несколько лет проводит климатическую диспансеризацию планеты. Ее отчеты — признанный мировым сообществом эталон оценки ситуации с изменением климата.

Нынешнюю оценку, известную как CMIP6, проводят на основе 40 климатических моделей. Все происходящее сейчас на планете четко вписывается в эти прогнозы, пишет Хаусфатер.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Пока юг Европы изнывает от жары, на севере — дождливое лето.

Никаких неприятных сюрпризов и «черных лебедей» жаркое лето 2023 года пока не принесло. С одним небольшим исключением — температуры в северной части Атлантического океана оказались у экстремальной верхней границы прогноза.

«Тот факт, что климатические модели (по большей части) предсказывали экстремальные погодные явления этого лета, в конечном счете — хорошая новость. Пока нет никаких указаний на то, что мы сейчас переживаем какой-то переломный момент, результатом которого будет ускорение потепления», — уверен Хаусфатер.

Другой вопрос, что модели эти предсказывают катаклизм в будущем. Их точность — слабое утешение, она лишь доказывает, что наука научилась точно определять последствия воздействия человека на климат.

«Миллионы людей пострадали от экстремальных погодных явлений в июле. К сожалению, это — суровая реальность меняющегося климата и намек на то, что нас ждет в будущем», — сказал в последние дни июля генсек Всемирной метеорологической организации Петтери Таалас.